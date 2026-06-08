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Sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS) háo hức tập luyện chờ đón Hoa hậu Việt Nam

Tú Chân
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SVO - Trước chương trình giao lưu giữa sinh viên Thái Nguyên với Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS), với sự tự tin vào năng lực của bản thân, đông đảo nữ sinh của TNUS đã tích cực tập luyện để có màn thể hiện tốt nhất trước Ban Tổ chức và các đơn vị truyền thông vào sáng mai (ngày 9/6).

Đây cũng là chương trình đầu tiên trong chuỗi các chương trình giao lưu giữa sinh viên với Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại miền Bắc, có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của Đại sứ Du lịch và Môi trường - Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Phạm Thuỳ Dương, MC Công Lưu, ca sĩ Hà Đức Tâm …

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Sinh viên tích cực tập luyện chuẩn bị cho chương trình giao lưu với Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026.

TS. Dương Văn Tiệp - Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), cho biết, ngay khi Ban Tổ chức chọn Trường Đại học Khoa học là địa điểm duy nhất tại tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu giữa sinh viên với Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026, nhiều nữ sinh của TNUS đã chủ động tập luyện để thể hiện vẻ đẹp toàn diện trong màn xuất hiện ấn tượng nhất trước các đại diện của Ban Tổ chức chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 và các cơ quan truyền thông.

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Sinh viên TNUS sẵn sàng cho chương trình giao lưu cùng Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh và Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026.
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Tú Chân
#Giao lưu sinh viên với Hoa hậu Việt Nam 2026 #Chương trình tại Đại học Thái Nguyên #Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh #Chuẩn bị và tập luyện của sinh viên #Tầm quan trọng của sự kiện trong khu vực

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