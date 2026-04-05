‘Đi để hiểu mình’: Hành trình trưởng thành của chàng trai 9X từ những chuyến du lịch tình nguyện

SVO - Từng là một người trẻ ngại giao tiếp, Nhữ Ngọc Thịnh (sinh năm 1998) hiện là Quản lý vận hành tại dự án VEO (Khoảng trời trong veo - Volunteer For Education) đã bước ra khỏi vùng an toàn qua những chuyến đi tình nguyện. Từ những lớp học nhỏ đến hành trình kết nối cộng đồng, mỗi trải nghiệm không chỉ là sự cho đi, mà còn trở thành cách để anh hiểu rõ bản thân, trưởng thành và định hình con đường của mình.

Từ một trải nghiệm ‘tình cờ’ đến hành trình gắn bó lâu dài

Ban đầu, Thịnh đến với VEO với mong muốn hoàn thành yêu cầu thực tập và có thêm trải nghiệm thực tế. Khi ấy, anh tự nhận mình là một người khá trầm tính, quen ở trong vùng an toàn, chưa thực sự chủ động trong giao tiếp hay thể hiện bản thân. “Thời điểm đó, mình nghĩ bản thân cũng khá ổn, nhưng vẫn còn ngại va chạm và chưa khai thác hết những điểm mạnh của mình”, Thịnh chia sẻ.

Chỉ đến khi trực tiếp tham gia vào các chuyến đi, tiếp xúc với mô hình “du lịch tình nguyện” nơi kết hợp giữa trải nghiệm, giáo dục và phát triển cộng đồng, anh mới dần nhận ra sự phù hợp với chính mình. Từ một tình nguyện viên, Thịnh tiếp tục ứng tuyển vào vị trí mentor, rồi thực tập sinh, và hiện tại là người đảm nhận vai trò quản lý vận hành dự án.

Điều giữ anh ở lại không chỉ là công việc, mà còn là những giá trị mà hành trình này mang lại: từ việc hỗ trợ trẻ em, đồng hành cùng cộng đồng địa phương, đến cơ hội kết nối và phát triển bản thân.

Những chuyến đi mở ra những góc nhìn mới

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất với Thịnh là chuyến đi đến Mù Cang Chải năm 2020, đây là lần đầu anh đảm nhận vai trò dẫn dắt một đoàn tình nguyện. Và cũng là lần đầu anh thực sự bước vào hành trình “du lịch tình nguyện”. Học cách tổ chức hoạt động, kết nối với người dân, làm việc với trẻ em và đồng hành cùng các thành viên trong đoàn. “Sau chuyến đi, mình nhận được rất nhiều góp ý và chính những điều đó giúp mình phát triển rất nhiều”, anh nhớ lại.

Không chỉ là trải nghiệm cá nhân, những chuyến đi còn giúp Thịnh thay đổi cách nhìn về con người. Từ một người từng không quá yêu thích trẻ em, anh dần học được cách lắng nghe, trò chuyện và cảm nhận sự chân thành từ các em nhỏ. “Có lẽ trước đây mình chưa biết cách kết nối, nhưng khi hiểu hơn, mình lại thấy rất quý các bạn nhỏ”, anh nói.

Sự chân thành ấy không chỉ đến từ trẻ em, mà còn từ chính cộng đồng địa phương. Những lời hỏi thăm giản dị sau mỗi chuyến đi, hay câu hỏi “bao giờ các anh chị quay lại?” đủ để khiến những hành trình ấy trở nên đáng nhớ.

Hành trình của người trẻ cần bắt đầu từ việc ‘dám thử’

Từ những trải nghiệm của bản thân, Nhữ Ngọc Thịnh cho rằng điều quan trọng nhất với người trẻ không phải là có một kế hoạch hoàn hảo, mà là dám bắt đầu. “Các bạn không cần phải chờ đến khi mọi thứ rõ ràng mới dám đi. Nhiều khi, chính trong quá trình trải nghiệm, mình mới hiểu mình phù hợp với điều gì”, anh chia sẻ.

Trước khi tham gia các hoạt động cộng đồng, Thịnh từng nghĩ mình đã hiểu khá rõ về bản thân. Nhưng chính những trải nghiệm thực tế lại giúp anh nhìn nhận lại điều đó. Không phải là những thay đổi lớn, mà là những điều rất nhỏ nhưng rõ ràng. “Và điều lớn nhất mình học được có lẽ là hiểu mình muốn gì và sẵn sàng đối diện với những điều mới”, anh chia sẻ.

Với Thịnh, “hiểu mình” không phải là một điểm đến, mà là một quá trình liên tục, nơi mỗi trải nghiệm lại giúp anh hiểu thêm một phần về chính mình.

Tiếp tục hành trình ‘màu tím’ của VEO

Trong chặng đường sắp tới, Thịnh mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị mà VEO đã và đang xây dựng. Không chỉ dừng lại ở các chuyến đi, mà còn là sự kết nối lâu dài với cộng đồng và các bạn trẻ. “Hy vọng sẽ có thêm nhiều ‘cánh tay nối dài’ để cùng nhau tạo nên những hành trình ý nghĩa hơn”, anh nói.

Ngọc Thịnh chia sẻ: "VEO giúp mình nhận ra mình là ai, đồng thời cho mình lý do để trưởng thành và trở nên tốt hơn mỗi ngày".

Với Nhữ Ngọc Thịnh, mỗi chuyến đi không chỉ là một trải nghiệm, mà còn là một bước tiến nhỏ trong hành trình hiểu mình. Một hành trình vẫn đang tiếp tục, theo cách riêng của mỗi người.

(Ảnh: NVCC)