Giới trẻ nườm nượp 'bỏ phố về rừng' Cúc Phương check-in mùa bướm

SVO - Những ngày đầu tháng 4, hàng trăm bạn trẻ và du khách từ khắp các tỉnh thành đã nô nức đổ về Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) để hòa mình vào không gian rực rỡ của mùa bướm rừng. Năm nay, mùa bướm đến sớm hơn mọi khi, thu hút không chỉ du khách trong nước mà còn cả rất nhiều vị khách quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.

Mùa bướm rừng Cúc Phương những ngày đầu tháng 4.

Ghi nhận của phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong trong ngày 4/4, từ 8 giờ sáng, hàng trăm du khách, trong đó đông đảo nhất là các bạn trẻ đã có mặt tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Từ khu vực cổng vào, dòng người xếp hàng mua vé đã kéo dài, cho thấy sức hút không hề nhỏ của "mùa đặc sản" này.

Nếu như mọi năm, mùa bướm thường bắt đầu vào khoảng cuối tháng 4, thì năm nay, những đàn bướm đã xuất hiện ngay từ cuối tháng 3. Khí hậu ấm áp đan xen những ngày mưa ẩm ướt đã tạo điều kiện lý tưởng cho hàng triệu nọc bướm sinh sôi và bay lượn ngợp trời.

﻿ Các bạn trẻ hào hứng check-in ngay trước cổng vườn trước khi bắt đầu hành trình khám phá.

Tiến sâu vào bên trong, Cúc Phương hiện lên như một bảo tàng sinh thái khổng lồ. Con đường xuyên rừng dài chừng 20 km từ cổng vào đến khu trung tâm Bống được bao phủ bởi những tán cây đại thụ và thảm thực vật vô cùng đa dạng. Không gian xanh mát giữa đại ngàn mang đến cảm giác thư thái tuyệt đối.

﻿﻿ Dọc tuyến đường xuyên rừng là thảm thực vật xanh ngắt, mang đến bầu không khí vô cùng mát mẻ và trong lành.

Dọc con đường dẫn vào khu trung tâm có rất nhiều điểm check-in thu hút giới trẻ. Mỗi khúc cua hay gốc cây hai bên đường đều có thể trở thành bối cảnh chụp ảnh.

﻿ Trong đó, khu vực cây cầu xuyên rừng dẫn vào Động Người Xưa là một trong những địa điểm "viral" trên mạng xã hội, được rất nhiều bạn trẻ yêu thích khi đến tham quan.

Cùng người yêu xuất phát từ Hà Nội từ đêm thứ Sáu để kịp sáng thứ Bảy đi săn bướm từ sớm, bạn Ngọc Trâm (sinh năm 2007, Thanh Hóa) chia sẻ: "Sáng nay trời khá nhiều mây nên lượng bướm xuất hiện không nhiều như trên mạng, ban đầu mình cũng hơi thất vọng. Thế nhưng, đến đầu giờ chiều khi nắng lên, trên đường trở về, mình đã bắt gặp những đàn bướm trắng bay rợp trời và chụp được rất nhiều ảnh ưng ý. Chuyến đi từ Hà Nội xuống đây quả thực rất xứng đáng. Đặc biệt, lần đầu tiên đến với Cúc Phương, mình không chỉ bị ấn tượng bởi thảm thực vật phong phú, những cây cổ thụ khổng lồ mà còn cảm nhận được bầu không khí xuyên rừng cực kỳ mát mẻ, trong lành và thư giãn".

Các bạn trẻ thích thú ghi lại khoảnh khắc hoà mình cùng những đàn bướm dập dờn bay lượn trên đường.

Bạn Phương Lệ (sinh năm 2004, Ninh Bình) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai mình cùng bạn bè trở lại Cúc Phương vì bị thu hút bởi những hình ảnh ngập tràn bướm đẹp như xứ sở cổ tích. Mình thấy không khí trong lành và Cúc Phương như một nơi để các bạn trẻ xả stress, thư giãn và về với thiên nhiên. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các bạn thử thách sức khỏe với các cung đường trekking, hay tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại các hang động và bản làng”.

Theo kinh nghiệm săn mùa bướm của nhiều bạn trẻ, thời tiết là yếu tố quyết định; bướm thường bay ra rất nhiều vào những ngày trời nắng ấm và sẽ ẩn nấp khi trời chuyển mây mù hay âm u.