Giới trẻ nườm nượp 'bỏ phố về rừng' Cúc Phương check-in mùa bướm

SVO - Những ngày đầu tháng 4, hàng trăm bạn trẻ và du khách từ khắp các tỉnh thành đã nô nức đổ về Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) để hòa mình vào không gian rực rỡ của mùa bướm rừng. Năm nay, mùa bướm đến sớm hơn mọi khi, thu hút không chỉ du khách trong nước mà còn cả rất nhiều vị khách quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.
Ghi nhận của phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong trong ngày 4/4, từ 8 giờ sáng, hàng trăm du khách, trong đó đông đảo nhất là các bạn trẻ đã có mặt tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Từ khu vực cổng vào, dòng người xếp hàng mua vé đã kéo dài, cho thấy sức hút không hề nhỏ của "mùa đặc sản" này.
Nếu như mọi năm, mùa bướm thường bắt đầu vào khoảng cuối tháng 4, thì năm nay, những đàn bướm đã xuất hiện ngay từ cuối tháng 3. Khí hậu ấm áp đan xen những ngày mưa ẩm ướt đã tạo điều kiện lý tưởng cho hàng triệu nọc bướm sinh sôi và bay lượn ngợp trời.
Các bạn trẻ hào hứng check-in ngay trước cổng vườn trước khi bắt đầu hành trình khám phá.
Tiến sâu vào bên trong, Cúc Phương hiện lên như một bảo tàng sinh thái khổng lồ. Con đường xuyên rừng dài chừng 20 km từ cổng vào đến khu trung tâm Bống được bao phủ bởi những tán cây đại thụ và thảm thực vật vô cùng đa dạng. Không gian xanh mát giữa đại ngàn mang đến cảm giác thư thái tuyệt đối.
Dọc tuyến đường xuyên rừng là thảm thực vật xanh ngắt, mang đến bầu không khí vô cùng mát mẻ và trong lành.
Dọc con đường dẫn vào khu trung tâm có rất nhiều điểm check-in thu hút giới trẻ. Mỗi khúc cua hay gốc cây hai bên đường đều có thể trở thành bối cảnh chụp ảnh.
Trong đó, khu vực cây cầu xuyên rừng dẫn vào Động Người Xưa là một trong những địa điểm "viral" trên mạng xã hội, được rất nhiều bạn trẻ yêu thích khi đến tham quan.
Các bạn trẻ thích thú ghi lại khoảnh khắc hoà mình cùng những đàn bướm dập dờn bay lượn trên đường.
Theo kinh nghiệm săn mùa bướm của nhiều bạn trẻ, thời tiết là yếu tố quyết định; bướm thường bay ra rất nhiều vào những ngày trời nắng ấm và sẽ ẩn nấp khi trời chuyển mây mù hay âm u.
Bên cạnh đó cũng cần lưu ý, do đặc thù địa hình, càng tiến sâu vào Vườn quốc gia thì sóng điện thoại càng yếu dần, nhiều khu vực không có sóng. Vì thế, các nhóm đi đông người cần thống nhất trước phương án di chuyển và điểm tập kết để tránh thất lạc và nên chuẩn bị tiền mặt để chi trả các dịch vụ ăn uống.
Việc tuân thủ quy định bảo vệ rừng cũng được Ban quản lý đặc biệt lưu ý. Để bảo vệ hệ sinh thái rừng đang vận hành khỏe mạnh, du khách được khuyến cáo phải di chuyển chậm, không lái xe tốc độ cao để tránh cán phải bướm và tuyệt đối không xả rác bừa bãi. Ngoài ra, nếu tham gia tour ngắm đom đóm ban đêm, mọi người cần tắt đèn pin, đèn flash và giữ im lặng. Ban quản lý kỳ vọng mỗi người đến đây không chỉ để "check-in", mà hãy thấu hiểu mình đang đứng giữa một "hệ thống sống" để có ý thức bảo vệ từng sinh vật nhỏ bé nhất giữa đại ngàn.