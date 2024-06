Sinh viên xuất sắc ngành Marketing NEU tâm sự chuyện học hành

SVVN - Điểm trung bình học tập 4 năm đạt 3.63; Đạt học bổng khuyến khích học tập 4 kỳ học liên tiếp; Có sản phẩm công bố khoa học đăng trên hội thảo quốc tế; 2 báo Asean và một tạp chí Kinh tế trong nước… Là một số thành tích mà Hoàng Phi Yến, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc của trường Đại học Kinh tế Quốc dân đạt được trong 4 năm qua. Nhìn lại hành trình thanh xuân, Phi Yến có những chia sẻ về trải nghiệm của bản thân trong quá trình học tập và theo đuổi ngành Marketing.

Cũng như phần lớn học sinh cuối cấp Trung học Phổ thông, hồi còn học lớp 12, Yến không thật sự có đam mê đặc biệt với ngành học nào. Tuy nhiên, cô học sinh khi ấy có cảm tình đặc biệt với ngôi trường NEU. Sau khi tham khảo lời khuyên của thầy cô và các anh chị khóa trước, Phi Yến nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân và nhận định đâu là thế mạnh của mình. Yến là một người tương đối hướng ngoại, yêu thích giao tiếp với mọi người, và được nhận xét là người năng động, chủ động, sáng tạo, những phẩm chất phù hợp với ngành Marketing. Sau khi tìm hiểu và nhận thấy ngành này thật sự rất thú vị, mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm cho bản thân và đòi hỏi bản thân phải cực kỳ năng động nên Yến quyết định lựa chọn khoa Marketing tại NEU là nơi để gửi gắm 4 năm thanh xuân của mình.

Những trải nghiệm thú vị và khó khăn trong hành trình 4 năm học Marketing tại NEU

Phi Yến chia sẻ bản thân đã đúng đắn khi chọn NEU để theo học Marketing bởi nhiều lý do. Lý do đầu tiên phải kể đến giảng viên Marketing có trình độ rất cao, không chỉ truyền đạt lý thuyết mà còn chia sẻ cho sinh viên những trải nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, trong các môn học ở trường, Yến cùng các bạn sinh viên còn có cơ hội thực hành khi thường xuyên có cơ hội thăm, làm việc với các doanh nghiệp, giải các bài toán mà doanh nghiệp đưa ra và thuyết trình trước các cán bộ doanh nghiệp. Yến chia sẻ: “Ngoài ra, các thầy cô còn mời rất nhiều diễn giả, các chủ doanh nghiệp hoặc các anh chị khóa trước về chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Mình cũng may mắn khi có cơ hội đi làm đúng chuyên ngành khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường nên mình đã được vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế và có thêm kinh nghiệm”.

Ngành học nào cũng sẽ có sự thú vị và khó khăn riêng của nó. Chia sẻ về những khó khăn trong ngành học này, Phi Yến cho biết: “Đối với mình, Marketing là một ngành vô cùng rộng, chính vì thế, bản thân người học phải thường xuyên cập nhật kiến thức, học hỏi và trau dồi rất nhiều. Đặc biệt là những môn học như Content Marketing, PR,... một số mảng kiến thức có thể thay đổi liên tục ví dụ như thuật toán của các nền tảng mạng xã hội hay một số luật về quảng cáo,... Người học cần phải linh hoạt và chủ động cập nhật những thay đổi đó. Ngoài ra, chuyên ngành mình theo học thì kỳ học nào, môn học nào chúng mình cũng cần 1-2 assignment, viết report, present,... và có những kỳ mình học 5-6 môn khiến bản thân đôi khi bị áp lực và quá tải. Mỗi môn học chúng mình đều cần idea mới, sáng tạo những thứ mới, thú vị, giải quyết bài toán cho một doanh nghiệp nào đó nên ý tưởng dễ bị hạn chế. Nhưng cũng vì thế mà mình học được cách sắp xếp thời gian, phân bổ công việc để hoàn thành phần việc mà giảng viên giao”.

Bí quyết để trở thành sinh viên xuất sắc

Phi Yến vốn có học lực giỏi lại rất chăm chỉ ngay từ khi còn là học sinh phổ thông. Lên đại học, cô gái vẫn giữ được phong độ học tập ổn định, lại có tinh thần cầu thị và thái độ tốt nên chinh phục được tấm bằng Xuất sắc với Phi Yến là không quá khó. Trải qua nhiều nỗ lực và trải nghiệm những môn học khác nhau, Yến chia sẻ những bí quyết để đạt được thành tích tốt trong học tập như sau: "Đầu tiên là việc học trên lớp, mình thường chọn vị trí ngồi trong 3 hàng ghế đầu vừa dễ nghe giảng lại vừa dễ tương tác với thầy cô. Trên lớp, mình cố gắng đóng góp tích cực, tham gia vào các hoạt động trong bài giảng của thầy cô, thể hiện tinh thần ham học hỏi, thầy cô sẽ nhớ và ghi nhận nỗ lực của chúng mình thì điểm thành phần cũng sẽ như mong đợi.

Về các Assignment hay các bài tập nhóm, chúng mình luôn phân chia rõ ràng, hoàn thành đúng hạn, ai chậm hoặc đóng góp ít thì chúng mình có phiếu đánh giá phần trăm đóng góp vào cuối kỳ nên ý thức làm việc nhóm của mọi người cũng tốt hơn. Có một điều mình thấy ít bạn sinh viên làm là hỏi lại thầy cô về Assignment. Tức là khi được giao đề bài, nếu có vấn đề nào không rõ hoặc muốn xin ý kiến, chúng mình nên chủ động hỏi, thầy cô sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ, tránh để xảy ra việc âm thầm làm và cuối cùng bị sai, điểm sẽ rất là thấp. Bên cạnh đó, mình còn thường tham khảo các anh chị khóa trước về môn học và giảng viên vì đây mới chính là trải nghiệm thực tế nhất giúp mình hình dung ra trước về môn học và yêu cầu của thầy cô.

Còn về bài thi cuối kỳ thì nếu chúng mình tập trung nghe giảng cả kỳ thì việc ôn thi cuối kỳ cũng rất nhẹ nhàng, sẽ không tốn quá nhiều thời gian ôn tập lại. Điểm đặc biệt của chuyên ngành Marketing là hầu hết chúng mình đều thi tự luận, rất nhiều môn open book nhưng đề đều là đề mở. Các case study đòi hỏi chúng mình phải đọc thật nhiều báo, tìm hiểu về các doanh nghiệp hoặc các bài giải case trước để có kiến thức làm bài”.

Niềm đam mê với ngành Marketing và dự định chinh phục bậc học cao hơn

Phi Yến tâm sự thêm: “Càng học thì mình càng thấy thích Marketing nhưng cũng có đôi chút “sợ” nữa. Bởi vì ngành rộng, kiến thức nhiều, các bạn cũng rất giỏi, bản thân không trau dồi, cập nhật kiến thức liên tục sẽ bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để bản thân mình học hỏi nhiều hơn, làm việc nhiều hơn để có kinh nghiệm. Sau khi ra trường, mình vẫn sẽ tiếp tục theo làm công việc đúng với chuyên ngành Marketing mình đã chọn. Mình nghĩ với kiến thức nền tảng đã có được, mình cần phải trải nghiệm thực tế nhiều hơn, va vấp nhiều hơn để có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế.

Thầy cô và bạn bè cũng hỏi về dự định học lên thạc sĩ nhưng hiện tại mình thấy bản thân đang còn thiếu kiến thức thực chiến, trải nghiệm thực tế nên mình cần đi làm 2-3 năm để thực sự hiểu về ngành, hiểu về công việc và áp dụng những kiến thức 4 năm đại học mà mình có được. Sau đó nếu bản thân cảm thấy cần phải tiếp tục học lên và xác định được việc học sẽ mang lại những lợi ích gì và bổ trợ những gì cho công việc tương lai thì khi ấy mình sẽ xem xét đến việc tiếp tục theo học bậc học cao hơn”.

Chia sẻ với những sỹ tử có dự định theo đuổi ngành Marketing trường NEU

Kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2024 đang đến rất gần. Các em học sinh sinh năm 2006 hẳn đã có những định hướng cho riêng mình. Là một người chị đi trước, Phi Yến có lời muốn gửi gắm đến các bạn có dự định ngành Marketing trường NEU với hy vọng tiếp thêm động lực và cho các em thêm những thông tin tham khảo: “Ngành Marketing ở NEU về chất lượng đào tạo thì mình cảm thấy rất tốt. Các em 2006 trước tiên hãy cố gắng ôn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học sắp tới. Về việc học tại NEU thì môi trường ở đây sẽ giúp các em có thể phát triển toàn diện kể cả về kiến thức và kỹ năng mềm. Với ngành Marketing thì các em phải luôn chủ động, cố gắng đọc thật nhiều, cập nhật kiến thức liên tục và năng động lên nhé! Ngoài Marketing thì trường còn có một số ngành như Truyền thông marketing, Quản trị marketing, PR,... đều thuộc cùng nhóm ngành đó thì các em có thể xem xét”.

Ảnh: NVCC