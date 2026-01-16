Park Na Rae đang đặt mình vào tình huống nguy hiểm về pháp lý

SVO - Theo chuyên gia pháp lý, Park Na Rae đã có một bước đi nguy hiểm trong tranh chấp với các quản lý cũ của mình.

Nữ diễn viên hài Park Na Rae đang vướng vào một vụ tranh chấp pháp lý kéo dài với các quản lý cũ của mình, và theo luật sư thì phản ứng của cô ấy liên quan đến việc tạm giữ bất động sản là một lựa chọn rất mạo hiểm.

Trước đó, các quản lý cũ đã nộp đơn xin kê biên tạm thời bất động sản trị giá khoảng 100 triệu won (khoảng 68.400 đô la Mỹ) đối với Park Na Rae, và tòa án đã chấp thuận, khiến căn nhà thuộc sở hữu của Park Na Rae bị kê biên. Theo chuyên gia pháp lý, luật sư Jang: “Kê biên tạm thời không phải là thủ tục dễ dàng. Tòa án phải nhận thấy ít nhất khả năng tồn tại của yêu cầu đó thì mới chấp thuận”.

Vấn đề phát sinh khi phía Park Na Rae sau đó đăng ký thêm một yêu cầu khác, cho rằng “đã có thế chấp trên tài sản”. Luật sư Jang lưu ý: “Ngôi nhà đã có khoản thế chấp ngân hàng trị giá 1 tỷ won (khoảng 684.000 đô la Mỹ) và trên hết, một khoản thế chấp khác trị giá khoảng 4,9 tỷ won (khoảng 3,35 triệu đô la Mỹ) được đứng tên công ty của Park Na Rae. Điều này làm cạn kiệt giá trị tài sản thế chấp của ngôi nhà, khiến việc kê biên tạm thời trở nên vô nghĩa. Nếu yêu cầu thế chấp thực sự đã tồn tại từ trước, nó đáng lẽ đã được đăng ký rồi. Việc thế chấp xuất hiện muộn sau khi có lệnh tạm giữ tài sản đương nhiên làm dấy lên nghi ngờ và có thể dẫn đến các vấn đề như trốn tránh thi hành án hoặc khai báo sai sự thật”.

Đặc biệt, luật sư Jang nhấn mạnh: “Từ góc nhìn của phía đối lập, điều này chỉ có thể được xem là một nỗ lực nhằm vô hiệu hóa lệnh tạm giữ tài sản. Cách tiếp cận này sẽ không chấm dứt tranh chấp mà chỉ làm leo thang vụ kiện”.

Hiện tại, các quản lý cũ của Park Na Rae đã đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại dựa trên các lý do lạm dụng quyền lực, gây tổn hại đặc biệt, ủy quyền chiếm đoạt tài sản và phí tiến độ chưa thanh toán, cùng với việc xin lệnh tạm giữ tài sản bất động sản. Đáp lại, Park Na Rae đã kiện ngược lại các quản lý cũ về tội tống tiền và biển thủ, làm leo thang cuộc chiến pháp lý.

Với việc cả hai bên tiếp tục theo đuổi các vụ kiện và làm sâu sắc thêm xung đột, các chuyên gia đều đồng ý rằng, “ở thời điểm này, việc quản lý rủi ro pháp lý quan trọng hơn là một cuộc chiến danh dự”. Luật sư Jang cũng khuyên: “Về lâu dài, việc giải quyết thông qua thỏa thuận sẽ tốt hơn nhiều”.

Trong khi đó, lại một lần nữa xuất hiện những đồn đoán về lý do Park Na Rae không tham dự đám cưới của người bạn thân Kim Ji Min. Sự việc bắt nguồn từ những tiết lộ của người quản lý cũ của cô trong thời gian xảy ra mâu thuẫn với công ty quản lý cũ, JDB Entertainment.

Ngày 13/1, người quản lý cũ của Park Na Rae, được xác định là "A," khẳng định: "Trong quá trình gia hạn hợp đồng với JDB, Park Na Rae đã yêu cầu ghi âm, đòi hỏi phải lợi dụng điểm yếu của Park OO để giành lợi thế". Người quản lý này cho biết, đã chuyển đoạn ghi âm cho Park Na Rae và bạn trai của cô ấy, và hiện vẫn đang giữ nó.

Khi những cáo buộc này được công khai, sự vắng mặt của Park Na Rae tại cả đám cưới và buổi chụp ảnh cưới của Kim Ji Min lại càng bị soi xét kỹ lưỡng. Park Na Rae đã bỏ lỡ buổi chụp ảnh với lý do nhà bị trộm, và sau đó không tham dự đám cưới được tổ chức tại khách sạn Grand InterContinental Seoul Parnas ở Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul. Đám cưới thu hút sự chú ý đáng kể, với khoảng 400 trong số 1.200 khách mời là người nổi tiếng.

Park Na Rae được cho là đã giải thích lý do vắng mặt của mình với những người liên quan và tặng họ một món quà chúc mừng hậu hĩnh. Công ty quản lý của cô lúc đó chỉ đơn giản nói rằng: "Rất khó để xác nhận, do lý do cá nhân". Tuy nhiên, tiết lộ này đã khiến một số người suy đoán rằng, sự vắng mặt không chỉ đơn thuần là vấn đề cá nhân, mà còn liên quan đến mâu thuẫn nhạy cảm của cô với JDB.

Người được người quản lý cũ nhắc đến, Park OO, được cho là giám đốc điều hành của JDB Entertainment. Mặc dù mục tiêu của việc khai thác lỗ hổng bảo mật không được xác định cụ thể, nhưng vẫn có nhiều suy đoán và diễn giải quá mức xung quanh danh tính của những người sáng lập JDB.