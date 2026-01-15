Nền công nghiệp giải trí Trung Quốc 2026: 'Kỷ nguyên của lưu lượng truy cập Internet đang lùi xa và tài năng lên ngôi'

SVO - Ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đang trải qua một quá trình tái cấu trúc giá trị sâu sắc, với sự cạnh tranh chuyển từ việc so sánh dữ liệu đơn lẻ sang cạnh tranh hai yếu tố cốt lõi: Sức mạnh cứng của tác phẩm và sức mạnh mềm của danh tiếng.

Bước sang năm 2026, với các quy định chính sách ngày càng chặt chẽ, thị hiếu khán giả thay đổi và logic thị trường được tái cấu trúc, tư duy "chỉ chú trọng lượt xem" đã hoàn toàn biến mất, hệ sinh thái ngành giải trí Trung Quốc đang phát triển theo hướng hợp lý và lành mạnh hơn.

Thay đổi đáng kể nhất trong ngành giải trí Trung Quốc năm 2026 là sự chấm dứt hoàn toàn của "huyền thoại lượt xem". Dữ liệu cho thấy, khi tuyển chọn diễn viên cho các dự án phim điện ảnh lẫn truyền hình, trọng lượng của chỉ số lượt xem đã giảm từ 45% ba năm trước xuống còn 12%, trong khi danh tiếng của tác phẩm, giải thưởng và sự yêu thích của khán giả đã trở thành những chỉ số cốt lõi được các nhà đầu tư và nền tảng xem xét. Sự chuyển dịch này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu của sự phát triển của ngành công nghiệp đến một giai đoạn nhất định.

Trong bối cảnh đó, quy mô cạnh tranh giữa các nghệ sĩ đã trải qua một sự thay đổi cơ bản. Con đường cũ "phim tình cảm ngọt ngào + tiếp thị theo xu hướng" để đạt được sự nổi tiếng rộng rãi không còn hiệu quả. Nó đã được thay thế bằng chiến lược dài hạn "danh mục tác phẩm + danh tiếng vững chắc". Cho dù đó là sự chuyển mình và đột phá của các nữ diễn viên sinh năm 1980, sự tiến bộ ổn định của các nữ diễn viên sinh năm 1990, hay sự nổi lên nhanh chóng của các nữ diễn viên sinh năm 1995, tất cả đều không thể tách rời khỏi cam kết kiên định của họ đối với cốt lõi kép: "tác phẩm + danh tiếng". Sự chuyển đổi này không chỉ định hình lại logic phát triển của nghệ sĩ mà còn tối ưu hóa hệ sinh thái ngành, mang lại nhiều cơ hội hơn cho các nghệ sĩ thực sự tài năng và có trách nhiệm, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp hướng tới sự phát triển chất lượng cao.

Cuộc cách mạng tuyển chọn diễn viên theo hướng: 'Kết hợp năng lực với tài năng'

Tiêu chuẩn tuyển chọn diễn viên đã quay trở lại với bản chất của kỹ năng diễn xuất, và năng lực chuyên môn đã trở thành chìa khóa để gia nhập ngành. Các dự án hàng đầu cấp S+ không còn mù quáng chạy theo dữ liệu lượt xem, mà ưu tiên những nghệ sĩ có kỹ năng diễn xuất vững chắc và phù hợp cao với vai diễn. Tiêu Chiến, với vai diễn chiến lược gia phức tạp mang nặng lòng thù hận và lo lắng cho thế giới, trong Legend of Zang Hai đã đạt được tình huống đôi bên cùng có lợi: "nổi tiếng + được công nhận rộng rãi". Ngược lại, Dương Mịch đã chứng minh sức sống bền bỉ của các ngôi sao hàng đầu, với sự lột xác đột phá của mình. Được mệnh danh "Nữ hoàng phim cổ trang", cô không hề bị gò bó trong hình tượng quen thuộc mà mạnh dạn thử thách bản thân với bộ phim truyền hình nông thôn This Thriving Land, và bộ phim đã trở thành 'hit' nhờ diễn xuất tự nhiên và chân thực của cô.

Ngay cả trong thể loại phim ngắn, thời đại "ngoại hình đẹp đồng nghĩa với thành công" cũng đã qua. Các công ty sản xuất hiện nay yêu cầu rõ ràng các diễn viên chính phải có bằng cấp chuyên ngành hoặc kinh nghiệm diễn xuất, và những nghệ sĩ đã phẫu thuật thẩm mỹ hoặc không có kỹ năng diễn xuất vững chắc sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. "Lời thoại được đánh số" và "diễn xuất vô cảm" trong các buổi thử vai không còn đánh lừa được mọi người. Khả năng chuyên môn đã trở thành tấm vé thông hành cốt lõi để các nghệ sĩ có được nguồn lực.

Khi vốn đầu tư rót nhiều ngân sách hơn vào việc trau chuốt kịch bản và nâng cấp sản xuất, chủ đề phim truyền hình đang mở rộng sang nhiều hướng đa dạng như hiện thực, lịch sử và khoa học viễn tưởng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng thể hiện nhân vật của các nghệ sĩ. Các nữ diễn viên sinh sau năm 1985 đã dẫn đầu sự chuyển đổi này. Triệu Lệ Dĩnh, với vai diễn trong Gió thổi bán Hạ, đã trở thành nữ diễn viên sinh sau năm 1985 đầu tiên giành được cả giải Phi Thiên và giải Kim Ưng, khẳng định vị thế của mình trong thể loại phim truyền hình hiện thực.

Trong số những người sinh năm 1990, Thành Nghị đã trau dồi kỹ năng diễn xuất qua nhiều bộ phim truyền hình như The Journey of Legend và The Vendetta of An, trong khi Đàn Kiện Thứ đã thoát khỏi khuôn mẫu truyền thống, với những vai diễn khác biệt. Triệu Kim Mạch, sinh năm 2000, đã có bước đột phá mạnh mẽ với những vai diễn đa dạng, khẳng định vị thế là một ngôi sao hàng đầu mới, thông qua các tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau như: Our Generation, Drifting Away... Các nghệ sĩ không còn bị bó buộc trong một con đường duy nhất mà đang tích cực thử thách bản thân với những vai diễn phức tạp và thử sức với các chủ đề đa dạng, tích lũy danh tiếng chuyên nghiệp thông qua các tác phẩm của mình.

Giải thưởng và sự công nhận từ giới truyền thông chính thống đã trở thành thước đo giá trị, và giới hạn sự nghiệp được quyết định bởi khả năng. Trong thời đại mà "tác phẩm là vua", các giải thưởng chuyên nghiệp và sự công nhận từ các nền tảng truyền thông chính thống đã trở thành chìa khóa giúp một nghệ sĩ vươn lên thành 'ngôi sao'. Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn toàn lột xác từ một thần tượng nổi tiếng thành một diễn viên được nể trọng, trở thành người trẻ nhất nhận giải Kim Kê cho "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Ngoài ra còn nhiều cái tên khác như Tân Chỉ Lôi, Đường Yên...

Con đường "sự công nhận bằng giải thưởng - nâng cao giá trị" này đã giúp các nghệ sĩ nhận ra tầm quan trọng của sự cống hiến lâu dài. Chỉ bằng cách đạt được sự công nhận trong ngành thông qua tác phẩm của mình, họ mới có thể vượt qua giới hạn sự nghiệp.

Tái tạo hình ảnh: 'Sự kết hợp giữa đức hạnh và tài năng'

Nếu tác phẩm đại diện cho sức mạnh cứng của một nghệ sĩ, thì danh tiếng là sức mạnh mềm của họ. Trong bối cảnh cạnh tranh năm 2026, danh tiếng sẽ không còn là một "phần thưởng" có thể bỏ qua, mà là một "điều bắt buộc" quan trọng không kém gì tác phẩm. Sự thay đổi cốt lõi là từ việc tiếp thị những hình ảnh giả tạo sang truyền tải giá trị đích thực thông qua "sự kết hợp giữa đức hạnh và tài năng".

Đạo đức nghệ thuật sẽ trở thành yếu tố then chốt cho danh tiếng. Mất đi đức hạnh đồng nghĩa với việc mất việc, một quy tắc bất di bất dịch trong ngành. Chính sách quản lý của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã đưa việc phát triển đạo đức vào hệ thống đánh giá nghệ sĩ. Theo đó, những nghệ sĩ "có đức hạnh không phù hợp với vị trí" sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi ngành. Trong hệ sinh thái ngành công nghiệp năm 2026, đời sống riêng tư, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ sẽ đều bị công chúng soi xét. Một số nghệ sĩ đã chứng kiến ​​nguồn lực điện ảnh và truyền hình của họ bị thu hẹp đáng kể, do những tranh cãi về mối quan hệ làm xói mòn lòng tin của công chúng, trong khi những người khác đã bị gạt ra khỏi các vòng tròn nguồn lực cốt lõi, do những sự cố tiêu cực trong đời sống riêng tư.

Hồ Ca trở thành đại sứ chống gian lận, sử dụng phương ngữ để phổ biến kiến ​​thức phòng chống gian lận và thu hút hàng triệu lượt thích. Người hâm mộ của Tiêu Chiến đã biến niềm đam mê xem phim thành những khoản quyên góp từ thiện, với hơn hai triệu nhân dân tệ được dành cho giáo dục nông thôn. Mô hình "sức hút ngôi sao + thiện chí" này không chỉ nâng cao danh tiếng của nghệ sĩ mà còn thực sự củng cố tầm ảnh hưởng của người nổi tiếng.

Làn sóng lưu lượng truy cập Internet giảm dần, tài năng lên ngôi. Năm 2026 sẽ chứng kiến ​​cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ bước vào kỷ nguyên "tác phẩm + danh tiếng", với hai thế mạnh cốt lõi.

Thái độ chuyên nghiệp đã trở thành một lợi thế cho danh tiếng, và sự chuyên nghiệp mang lại sự tôn trọng. Thái độ chuyên nghiệp, bị bỏ quên trong thời đại lưu lượng truy cập Internet, giờ đây là một yếu tố quan trọng trong danh tiếng của một nghệ sĩ.

Tái cấu trúc hệ sinh thái ngành

Cạnh tranh giữa các thế hệ rất khốc liệt, mỗi cấp bậc đều phải đối mặt với áp lực chuyển đổi. Thế hệ diễn viên sau năm 1985 đang cho thấy sự khác biệt rõ rệt: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đã khẳng định vị thế của mình bằng cách chuyển sang các chủ đề chính thống, Lưu Thiểm đã củng cố lượng khán giả của mình với hai bộ phim truyền hình được phát hành cùng lúc, Đường Yên đã có sự trở lại ngoạn mục thông qua các giải thưởng, trong khi một số nghệ sĩ dần dần mờ nhạt khỏi ánh hào quang đỉnh cao do thiếu sự chuyển mình.

Thế hệ mới đã hình thành nên mô hình "tam giác sắt": Tiêu Chiến đạt được thành công kép trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, Nghĩa Dương Thiên Tây gặt hái thành công cả về doanh thu phòng vé lẫn phê bình, với nhiều bộ phim và Dương Tử trở thành "nữ hoàng rating" của thế hệ sinh sau năm 1990.

Thế hệ nữ diễn viên sinh sau năm 1995 như Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc đang nổi lên nhanh chóng với những thành tích ngắn hạn ấn tượng, nhưng vẫn cần những tác phẩm chất lượng cao để hỗ trợ sự phát triển lâu dài của họ. Bức tranh cạnh tranh giữa các thế hệ này buộc các nghệ sĩ ở mọi cấp độ phải lấy tài năng làm lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Việc phân bổ nguồn lực đang nghiêng về phía những người có năng lực, và hiệu ứng Matthew (thành công càng dẫn đến thành công, thất bại càng dẫn đến thất bại) đang làm gia tăng sự xáo trộn trong ngành. Thị trường phim truyền hình năm 2026 được đặc trưng bởi "nguồn lực tập trung vào các diễn viên hàng đầu, với diễn xuất xuất sắc". Hầu hết các dự án hạng S+ đều bị độc chiếm bởi các nghệ sĩ có danh tiếng và sức hút thị trường. Các nghệ sĩ tầm trung đối mặt với khủng hoảng sinh tồn nghiêm trọng, với gần 20% những người sinh năm 1990 bị giảm 72% thu nhập hằng năm. Một số nghệ sĩ, do thiếu dự án mới, đã chuyển sang kinh doanh trực tuyến hoặc làm việc hậu trường, hoặc thậm chí hoàn toàn giải nghệ. Mặc dù phim ngắn mang lại cho một số nghệ sĩ không gian sinh tồn, họ cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các diễn viên hạng ba trong các phim dài tập. Hiệu ứng Matthew trong phân bổ nguồn lực này về cơ bản phản ánh sự công nhận sức mạnh của thị trường và đẩy nhanh quá trình chọn lọc tự nhiên trong ngành.

Con đường phát triển đang trở nên hợp lý hơn, với tầm nhìn dài hạn thay thế cho sự hào nhoáng ngắn hạn. Huyền thoại về "nổi tiếng chỉ sau một đêm" trong thời đại Internet không còn lặp lại nữa. Năm 2026, con đường thành công của nghệ sĩ trở nên rõ ràng và thực tế hơn: Dựa trên năng lực chuyên môn, tích lũy danh tiếng thông qua các tác phẩm chất lượng cao, và tận dụng các giải thưởng cùng sự công nhận của công chúng để đạt được bước đột phá về địa vị. Trong đó, Tiêu Chiến và Dịch Dương Thiên Tỉ đều là những ví dụ điển hình về tầm nhìn dài hạn. Các nghệ sĩ và công ty quản lý cũng đang bắt đầu từ bỏ tư duy "nổi tiếng tức thì", tập trung hơn vào việc đào tạo chuyên nghiệp và lập kế hoạch dài hạn cho nghệ sĩ, hình thành một hệ thống toàn diện để nâng cao năng lực của họ.

Quy tắc sinh tồn cho nghệ sĩ trong kỷ nguyên "hai lõi"

Sự chuyển mình của ngành công nghiệp giải trí năm 2026 mang đến hướng phát triển rõ ràng cho những người làm nghề: Sự suy giảm lưu lượng truy cập Internet không phải là "hoàng hôn của các ngôi sao hàng đầu", mà là "bình minh của những tài năng thực sự". Cho dù là nghệ sĩ kỳ cựu hay diễn viên thế hệ mới, tất cả đều cần thích nghi với logic cạnh tranh "hai lõi", là tác phẩm đi cùng danh tiếng, để khẳng định vị thế của mình trong ngành.

Đối với nghệ sĩ cá nhân, quy tắc chính là "đào tạo sâu sắc tác phẩm và từ chối sự đồng nhất". Về việc lựa chọn đề tài, họ nên bước ra khỏi vùng an toàn và dám thử sức với những vai diễn phức tạp và đề tài đa dạng. Thứ hai, họ phải "chủ động xây dựng danh tiếng và tích lũy giá trị". Nghệ sĩ nên có tầm nhìn dài hạn, duy trì danh tiếng tích cực trong suốt sự nghiệp: Về mặt chuyên môn, điều này có nghĩa là duy trì thái độ tận tâm và tôn trọng mọi vai trò, về mặt xã hội, điều này có nghĩa là tích cực tham gia vào các hoạt động phúc lợi xã hội và truyền tải các giá trị tích cực và về mặt cá nhân, điều này có nghĩa là giữ vững sự chân thật và tránh xây dựng hình tượng thái quá.

Đối với ngành công nghiệp, cần phải "cải thiện hệ thống đánh giá và tăng cường định hướng tích cực". Các nền tảng nên giảm bớt tầm quan trọng của dữ liệu lưu lượng truy cập và thiết lập cơ chế đánh giá tập trung vào chất lượng tác phẩm và dư luận; các công ty đầu tư nên tăng cường đầu tư vào nội dung chất lượng cao và cung cấp nhiều cơ hội hơn cho các nghệ sĩ tài năng; và các phương tiện truyền thông nên tăng cường quảng bá và đưa tin về các nghệ sĩ tận tâm và các tác phẩm chất lượng cao, hướng ngành công nghiệp đến một nền văn hóa coi trọng tài năng hơn lưu lượng truy cập.

Sự suy giảm độ nổi tiếng không phải là dấu hiệu của sự suy thoái ngành, mà là sự trở lại với tính hợp lý. Sự chuyển mình của ngành giải trí vào năm 2026 về cơ bản là việc đưa nghệ thuật biểu diễn trở lại những nguyên tắc cốt lõi "lấy con người làm trung tâm và tập trung vào công việc".