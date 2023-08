Sự trở lại của dòng phim điều tra phá án – Bộ phim 'Biệt dược đen'

SVVN - Chiều ngày 22/8 tại Hà Nội, Trung tâm phim truyền hình (VFC) – Đài truyền hình Việt Nam tổ chức buổi họp báo ra mắt phim Biệt dược đen. Đây là dòng phim điều tra phá án nằm trong series Cảnh sát hình sự vốn được khán giả nhiều thế hệ yêu thích. Xuyên suốt bộ phim là cuộc đấu trí, đấu lực giữa đội cảnh sát hình sự và những tên tội phạm sẽ mang đến những giây phút kịch tính hấp dẫn cho người xem.

Bộ phim Biệt dược đen lột tả mạnh mẽ chân thực cuộc sống ở 1 bộ phận giới trẻ và sự dũng cảm của các chiến sĩ công an qua thể hiện của các tuyến nhân vật với sự đầu tư kĩ lưỡng về nội dung và cảnh quay. Câu chuyện bắt đầu khi đội điều tra gặp một vụ án kì lạ. Nạn nhân là một tay ăn chơi khét tiếng: Trịnh Quốc Vương, thủ lĩnh của Cityboy – một nhóm các công tử, tiểu thư hư hỏng. Vương chết trong một quán bar với tử trạng có nhiều dấu hiệu khác nhau. Xoay quanh các mối quan hệ của Vương có quá nhiều người có đủ động cơ để giết nhưng cảnh sát không có đủ bằng chứng kết tội ai.

Với năng lực của toàn đội, không khuất phục trước cái xấu, đội hình sự đã tìm ra thủ phạm là một kẻ không ai ngờ tới, với sự dàn xếp tinh vi để dẫn nạn nhân tới cái chết và đánh lạc hướng điều tra. Nhưng tính phức tạp hơn nữa còn là sự liên quan của Cityboy với các nhóm ma túy, lai lịch của thứ nước được gọi là "Biệt dược đen" vô cùng nguy hiểm nhưng lại chưa có trong danh mục cấm.

Tuấn ( Huỳnh Anh) là một cảnh sát thông minh, dũng cảm, có quá khứ đau buồn khi chứng kiến người thân bị sát hại và chính anh cũng bị mất trí nhớ. 20 năm sau Tuấn trở thành đội phó đội cảnh sát hình sự.

Tuyển (Bảo Anh) trong vai là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Bảo Anh một lần nữa được các đạo diễn tin tưởng giao nhận vai chiến sĩ công an. Trong cuộc họp báo khi được hỏi về việc có sợ hình ảnh bị đóng khung trong 1 vai diễn khi được lặp lại nhiều lần không? Bảo Anh cho rằng anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Theo anh: “Để làm mới trong cái mới thì rất dễ, nhưng làm cái mới trong cái cũ thì khó, mà vai Công an hầu hết là phá án và đánh án. Tôi trăn trở về vai diễn. Nhưng nếu được mời vai công an lần nữa chắc chắn tôi vẫn nhận.”

Long (Bình An) đã có màn lột xác khá ấn tượng khi thoát khỏi hình ảnh anh chàng hiền lành để vào vai Long – đồng sáng lập Cityboy đầy thủ đoạn, tinh quái và không kém phần tàn nhẫn.

Đạt (Đỗ Duy Nam) cho thấy anh không chỉ là một diễn viên hài. Khi vào vai Đạt, nam diễn viên lột tả được chất của một kẻ biến thái..

Bên cạnh kịch bản, Biệt dược đen còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên như NSND Trần Đức, Lương Thanh, Hoàng Anh Vũ, Hoàng Long, Huyền Trang, Hoàng Xuân, Phạm Tuấn Anh…

Biệt dược đen lên sóng vào lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ 4/9/2023