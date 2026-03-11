Sự tự tin không tự nhiên mà có, nó được xây dựng từ những lần thử sai

SVO - Từng là một cô gái e dè, sợ hãi mỗi khi phải cầm micro đứng trước đám đông, ít ai ngờ rằng Hoàng Hiền – nữ sinh ngành Ngôn ngữ Hàn trường Đại học Thăng Long – giờ đây lại là một Á quân cuộc thi dẫn chương trình đầy bản lĩnh. Với quan điểm "sự tự tin không tự nhiên mà có", hành trình từ một sinh viên rụt rè trở thành một MC, VJ và gia sư tiếng Hàn đa tài của Hiền là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự kiên trì và những lần dám "thử sai" để chạm đến thành công.

Hoàng Hiền (sinh năm 2006) sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn, trường Đại học Thăng Long.

Hoàng Hiền (sinh năm 2006) mang trong mình niềm đam mê lớn với ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Sở thích của cô là tìm hiểu về “xứ sở kim chi” thông qua các chương trình giải trí, talk show, nơi cô học hỏi cách giao tiếp và dẫn dắt câu chuyện. Bên cạnh đó, Hiền còn yêu thích sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, livestream giao lưu với khán giả và tham gia các hoạt động liên quan đến truyền thông.

Hiền chia sẻ: "Đối với mình, mỗi lần được trò chuyện, kết nối với mọi người hay chia sẻ một điều thú vị đều mang lại nhiều năng lượng và cảm hứng. Mình tin rằng, khi làm việc bằng sự chân thành và nhiệt huyết, mỗi câu chuyện mình kể hay mỗi kiến thức mình chia sẻ, đều có thể tạo nên những kết nối ý nghĩa".

Hiền yêu thích việc tìm hiểu về “xứ sở kim chi” thông qua các chương trình giải trí, talk show, nơi cô học hỏi cách giao tiếp và dẫn dắt câu chuyện.

Đam mê lớn nhất của Hiền là được giao tiếp và truyền cảm hứng cho người khác thông qua lời nói và nội dung sáng tạo. Từ việc làm livestreamer, VJ, MC cho đến gia sư, cô luôn mong muốn mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng, giúp mọi người vừa giải trí vừa học hỏi thêm những điều mới.

Hoàng Hiền ấp ủ ước mơ trở thành một người làm trong lĩnh vực truyền thông và dẫn dắt nội dung chuyên nghiệp, có thể sử dụng ngôn ngữ như một cầu nối để kết nối mọi người và lan tỏa những giá trị tích cực. Hiện tại, cô đang đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như MC, VJ, Livestreamer và gia sư tiếng Hàn.

Hành trình đến với công việc hiện tại của Hiền bắt đầu từ những trải nghiệm rất giản dị, khi còn là sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn. Ban đầu, cô chỉ mong muốn học tốt và thử sức ở những hoạt động giao tiếp để rèn luyện bản thân.

Dù những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu tự tin, nhưng chính những trải nghiệm đó đã giúp Hiền trưởng thành hơn và hiểu rằng, đây chính là con đường cô thật sự yêu thích.

Bên cạnh công việc học, Hiền còn làm livestreamer, VJ, MC và gia sư tiếng Hàn.

Nhưng ít ai biết rằng, cô gái ấy lại từng rất sợ nói trước đám đông. Dù là người khá hoạt bát trong những cuộc trò chuyện bình thường, nhưng mỗi khi cầm micro đứng trước nhiều người, Hiền lại cảm thấy tim đập nhanh và không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cô kể lại: "Mình từng có cơ hội tham gia hỗ trợ dẫn dắt một hoạt động nhỏ của buổi sinh nhật. Đó là lần đầu tiên mình thực sự đứng trước nhiều người để nói, và dù đã chuẩn bị rất kỹ, mình vẫn run đến mức có lúc quên cả lời định nói".

Sau buổi hôm đó, Hiền cảm thấy khá thất vọng về bản thân. Tuy nhiên, chính trải nghiệm ấy lại khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Hiền bắt đầu xem nhiều chương trình, học cách các MC chuyên nghiệp dẫn dắt câu chuyện, tập luyện nói trước gương, ghi âm lại giọng nói của bản thân để tự sửa từng chút một.

Hoàng Hiền ấp ủ ước mơ trở thành một người làm trong lĩnh vực truyền thông và dẫn dắt nội dung chuyên nghiệp.

Dần dần, cô nhận ra sự tự tin không phải tự nhiên mà có, mà được xây dựng từ rất nhiều lần thử và cả những lần chưa trọn vẹn.

Hiền tâm sự: "Đối với mình, hành trình học làm MC không chỉ là học cách nói hay, mà còn là học cách lắng nghe, thấu hiểu cảm xúc của khán giả và truyền tải câu chuyện một cách chân thành. Chính hành trình đó đã dạy mình chỉ cần kiên trì với điều bản thân yêu thích, mỗi bước tiến dù nhỏ cũng đều rất đáng quý".

Một giai đoạn khiến Hoàng Hiền trưởng thành sớm hơn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa, đó là khi bố mẹ cô quyết định ly hôn. Khi ấy, Hiền còn khá nhỏ, và sự thay đổi trong gia đình khiến cô có lúc cảm thấy chông chênh, không biết phải chia sẻ với ai.

Ít ai biết rằng, Hoàng Hiền từng là người rất sợ nói trước đám đông.

Trong hành trình đó, việc học ngôn ngữ và đặc biệt là được cầm micro, đứng trước mọi người để dẫn dắt câu chuyện dần trở thành niềm vui lớn đối với Hiền.

Cô chia sẻ: "Khi làm MC, mình cảm thấy được sống thật với năng lượng tích cực, được kết nối và mang lại tiếng cười, sự thoải mái cho mọi người. Chính những khoảnh khắc đó giúp mình nhận ra, đôi khi chỉ cần một lời nói ấm áp hay một câu chuyện vui cũng có thể khiến một ngày của ai đó trở nên nhẹ nhàng hơn".

Bên cạnh đó, khi đi dạy tiếng Hàn, Hiền cũng gặp nhiều học sinh có những hoàn cảnh hoặc áp lực riêng trong cuộc sống. "Vì từng trải qua những cảm xúc chông chênh của tuổi trẻ, mình cảm thấy dễ đồng cảm hơn với các em. Không chỉ dạy kiến thức, mình luôn cố gắng lắng nghe, động viên để các em cảm thấy tự tin và vững vàng hơn", Hiền nói về cách cô đối xử với học sinh của mình.

Nhìn lại hành trình của bản thân, Hiền hiểu rằng những biến cố trong cuộc sống có thể khiến ta tổn thương, nhưng cũng có thể trở thành động lực để ta trưởng thành.

Hiền luôn mong muốn mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng, giúp mọi người vừa giải trí vừa học hỏi thêm những điều mới.

Trong thời gian tới, Hoàng Hiền mong muốn tiếp tục trau dồi và nâng cao khả năng tiếng Hàn của bản thân, không chỉ trong học tập mà còn trong giao tiếp và ứng dụng thực tế. Bên cạnh đó, cô cũng mong muốn phát triển bản thân theo hai hướng là giảng dạy tiếng Hàn và trở thành MC sử dụng tiếng Hàn trong các chương trình, sự kiện giao lưu văn hóa.

Hoàng Hiền rất thích một câu nói: “Hãy kiên nhẫn với chính mình, vì mọi hành trình ý nghĩa đều cần thời gian”. Câu nói này luôn nhắc nhở cô rằng, không ai có thể giỏi ngay từ đầu. Trên con đường học tập hay theo đuổi đam mê làm MC và giảng dạy, chắc chắn sẽ có những lúc bản thân còn thiếu sót hoặc chưa thật sự tự tin. Nhưng chỉ cần kiên trì, cố gắng từng ngày, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Với Hiền, đó cũng là động lực để cô tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Một số thành tích nổi bật của Hoàng Hiền: Tham gia giải Nghiên cứu Khoa học “The 5th Korea-VietNam Youth Academic Conference”.

Á quân MC Contest and Master Voice Actor.

Giải Nhì “Kể chuyện Bác Hồ” 2023.

Tham gia nhiều hoạt động tình nguyện.

