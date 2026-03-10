Nữ sinh vùng đất đỏ Tây Nguyên và hành trình từ ‘Học sinh 3 tốt’ đến môi trường đại học quốc tế

SVO - Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 2006), sinh viên năm hai tại Đại học FPT TP. HCM, từng là học sinh duy nhất của tỉnh Đắk Nông đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm học 2022-2023. Được kết nạp Đảng ở tuổi 18 và nhận học bổng 100% của trường, Thảo tiếp tục duy trì thành tích sinh viên giỏi ba học kỳ liên tiếp, tham gia khởi nghiệp, thiện nguyện và chương trình trao đổi tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc).

Nữ sinh Đắk Nông với danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Phương Thảo trưởng thành trong gia đình có truyền thống giáo dục khi cả ba và mẹ đều là giáo viên. Môi trường sống kỷ luật, đề cao tri thức đã sớm hình thành ở cô ý thức học tập nghiêm túc và tinh thần nỗ lực không ngừng. Trong những năm học THPT tại trường THPT Krông Nô, nữ sinh ghi dấu ấn khi trở thành học sinh duy nhất của tỉnh Đắk Nông đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm học 2022–2023. Theo Thảo, danh hiệu này không chỉ ghi nhận thành tích học tập mà còn phản ánh quá trình rèn luyện toàn diện về đạo đức, thể chất và sự tham gia tích cực trong các hoạt động Đoàn – Hội.

Phương Thảo duy trì thành tích sinh viên giỏi trong ba học kỳ liên tiếp và tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc).

“Danh hiệu là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong suốt quá trình học tập và rèn luyện, đồng thời nhắc nhở mình phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, không chỉ trong học tập mà còn trong việc hoàn thiện bản thân”, Phương Thảo chia sẻ. Hiện nay, cô đang tiếp tục hành trình học tập tại môi trường đại học, hướng tới mục tiêu phát triển bản thân và đóng góp nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng.

Niềm vinh dự khi trở thành đảng viên học sinh đầu tiên của huyện nhà

Không chỉ duy trì kết quả học tập tốt, Phương Thảo còn tham gia thể thao và nghiên cứu khoa học trong thời gian học phổ thông. Cô từng giành huy chương vàng đôi nữ môn bóng bàn cấp tỉnh, qua đó rèn luyện khả năng tập trung, tính kiên trì và kỷ luật trong luyện tập, thi đấu.

Phương Thảo tham gia diễn đàn kinh tế mùa thu.

Phương Thảo cũng tham gia nhóm nghiên cứu đề tài về tác động của dung nham núi lửa đến đất và chất lượng gạo tại xã Buôn Choah, giành giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh Đắk Nông. Theo Thảo, quá trình thực hiện đề tài giúp cô hiểu rõ hơn về điều kiện tự nhiên và sản xuất nông nghiệp tại địa phương, đồng thời rèn luyện tư duy phân tích, phương pháp nghiên cứu và kỹ năng giải quyết vấn đề. “Qua quá trình làm đề tài, mình nhận ra việc học không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn đến từ những trải nghiệm thực tế”, cô nói.

Năm 18 tuổi, Phương Thảo vinh dự được kết nạp Đảng, đồng thời trở thành đảng viên trẻ đầu tiên của trường THPT Krông Nô và huyện nhà. Với cô, đây là dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận quá trình học tập và rèn luyện trong nhiều năm. Cột mốc này cũng giúp Thảo ý thức rõ hơn về trách nhiệm giữ gìn phẩm chất, lối sống và vai trò tiên phong của một đảng viên.

Phương Thảo nhận danh hiệu Học sinh 3 Tốt.

Từ những kết quả đạt được ở bậc phổ thông, Phương Thảo tiếp tục trúng tuyển và nhận học bổng toàn phần 100% của Trường Đại học FPT. Khi tìm hiểu về các trường đại học, cô đặt mục tiêu theo học trong môi trường sử dụng tiếng Anh và có cơ hội giao lưu quốc tế. Sau khi cân nhắc, Thảo chọn Đại học FPT vì chương trình đào tạo bằng tiếng Anh cùng các chương trình trao đổi sinh viên. Vì thế, cô đã chủ động nộp hồ sơ vào chương trình học bổng toàn phần dành cho học sinh thuộc Top 10 School Rank của các trường THPT trên toàn quốc. Theo Thảo, kết quả học tập ổn định cùng việc tham gia các hoạt động ngoại khóa trong thời gian THPT đã giúp cô đạt được học bổng này.

Những trải nghiệm khởi nghiệp từ dự án sinh viên

Bước vào môi trường đại học, Phương Thảo tiếp tục duy trì kết quả học tập tốt khi đạt danh hiệu sinh viên giỏi trong ba học kỳ liên tiếp tại Trường Đại học FPT TP.HCM. Để giữ vững thành tích, cô xây dựng phương pháp học tập có kế hoạch và quản lý thời gian chặt chẽ.

Phương Thảo tham gia thi khởi nghiệp Camaup’25.

Ngoài việc học, Phương Thảo hiện là Trưởng ban Nhân sự của Câu lạc bộ Kinh tế Đại học FPT. Công việc chủ yếu của cô là tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động, tuyển chọn thành viên mới và kết nối các thành viên trong câu lạc bộ. Qua đó, Thảo có thêm kinh nghiệm về tổ chức công việc, phối hợp nhóm và xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, việc tham gia các chương trình Leadership của nhà trường cũng giúp cô rèn luyện kỹ năng lãnh đạo và làm việc trong môi trường tập thể.

Phương Thảo đồng thời tham gia một số dự án khởi nghiệp của sinh viên. Trong đó, dự án “Mộc Tràm U Minh” thuộc chương trình Camaup’25 lấy cảm hứng từ hệ sinh thái rừng tràm U Minh Hạ (Cà Mau). Dự án lọt vào Top 10 chung kết, nhận giải Dự án gọi vốn xuất sắc, được đánh giá là dự án ươm mầm tiềm năng và là một trong bốn dự án tham gia cộng đồng Ecotech. Theo Thảo, quá trình thực hiện dự án giúp cô hiểu rõ hơn về xây dựng mô hình kinh doanh, quản lý nguồn lực và phát triển sản phẩm. “Qua dự án, mình nhận ra khởi nghiệp không chỉ cần ý tưởng mà còn đòi hỏi khả năng vận hành và phối hợp hiệu quả trong nhóm”, cô nói.

Phương Thảo là thành viên Ban Tổ Chức cuộc thi The Deal Architect của CLB Kinh tế.

Chương trình trao đổi quốc tế giúp mở rộng góc nhìn học tập

Trong quá trình học đại học, Phương Thảo có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi học tập ở nước ngoài. Trước khi đến Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), cô từng học tập một thời gian tại HELP University (Malaysia) với sự hỗ trợ của nhà trường. Theo Thảo, việc học trong môi trường đa văn hóa giúp cô tiếp cận nhiều phương pháp học tập khác nhau và có cơ hội giao lưu với sinh viên quốc tế.

Phương Thảo tham quan Vạn Lý Trường Thành trong chuyến trao đổi sinh viên do trường BFSU tổ chức.

Thời gian học tập tại Trung Quốc cũng giúp cô quan sát thực tế về hoạt động kinh tế và môi trường kinh doanh tại một trong những nền kinh tế lớn của khu vực. Trải nghiệm này mang lại cho Thảo thêm góc nhìn thực tế đối với lĩnh vực mình theo đuổi. Đồng thời, quá trình sinh hoạt và học tập trong môi trường quốc tế cũng giúp cô cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.

Từ hành trình của bản thân, Phương Thảo mong muốn gửi gắm thông điệp tích cực đến các bạn học sinh, sinh viên ở những địa phương còn nhiều khó khăn nhưng đang nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Cô cho rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến, điều quan trọng là mỗi người có dám đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi hay không. “Mình nghĩ rằng việc chủ động tìm kiếm các cơ hội học tập, học bổng, chương trình trải nghiệm hay hoạt động ngoại khóa sẽ giúp mở rộng góc nhìn và tạo thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân”, Phương Thảo bày tỏ. Theo cô, mỗi bước đi dù nhỏ cũng là quá trình tích lũy quan trọng; chỉ cần giữ tinh thần học hỏi, nỗ lực bền bỉ và tin vào khả năng của mình, người trẻ hoàn toàn có thể từng bước vươn xa và tạo ra những cơ hội mới cho chính mình trong tương lai.

(Ảnh: NVCC)