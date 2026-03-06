Thủ lĩnh sinh viên ngành Quản lý đất đai với hành trình chinh phục danh hiệu ‘Sao Tháng Giêng’, ‘Sinh viên 5 tốt’

SVO - Giữa giảng đường của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Nguyễn Lê Quốc Anh - sinh viên năm thứ 4 ngành Quản lý đất đai, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp là gương mặt quen thuộc với nhiều cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên, Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, Quốc Anh là thủ lĩnh trẻ tiêu biểu, ba năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên và là “chủ nhân” của danh hiệu “Sao Tháng Giêng”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và thành phố Huế.

Nguyễn Lê Quốc Anh - sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Chọn ngành “khô, khó, khổ” vì một lý tưởng lớn

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Quảng Trị, Quốc Anh sớm thấu hiểu giá trị của đất đai đối với đời sống người dân. Với cậu, lựa chọn ngành Quản lý đất đai không chỉ là một cái duyên mà là một quyết định quyết tâm.

“Đất đai là gốc rễ của mọi vấn đề. Tất cả các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, sinh hoạt của con người đều diễn ra trên đất. Quản lý, khai thác nguồn lực đất đai hiệu quả và bền vững là một bài toán lớn, đòi hỏi cả tư duy kỹ thuật, hiểu biết pháp lý lẫn sự thấu cảm xã hội”, Quốc Anh chia sẻ.

Ngành học vốn được xem là “khô, khó, khổ” bởi yêu cầu cao về đo vẽ, bản đồ, quy hoạch và pháp luật đất đai, nhưng chính sự đặc thù ấy lại trở thành động lực để nam sinh chinh phục. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, biến động sử dụng đất diễn ra mạnh mẽ, Quốc Anh nhìn thấy ở ngành học của mình cơ hội đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững.

Quốc Anh tự hào khi học tập tại thành phố Huế.

Lý do gắn bó với Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cũng xuất phát từ niềm tin vào môi trường đào tạo giàu truyền thống, đội ngũ giảng viên tận tâm và không gian học tập lý tưởng của thành phố Huế. “Mình tin đây là mảnh đất màu mỡ ươm mầm cho đam mê và lý tưởng của mình trưởng thành”, Quốc Anh nói.

Đoàn - Hội: “Lớp học” lớn của bản lĩnh và trách nhiệm

Nếu giảng đường cung cấp tri thức chuyên môn thì với Quốc Anh, phong trào Đoàn - Hội lại là “người thầy” dạy những bài học về kỹ năng và bản lĩnh. Từ một sinh viên có phần rụt rè, những lần đứng trước đám đông, điều phối chương trình, tổ chức chiến dịch tình nguyện đã giúp Quốc Anh rèn luyện sự tự tin và tư duy lãnh đạo. Các hoạt động tình nguyện hè, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, đền ơn đáp nghĩa… không chỉ cho cậu trải nghiệm thực tế mà còn bồi đắp lòng trắc ẩn.

Đoàn – Hội giúp Quốc Anh biết hạ cái tôi cá nhân để sống trách nhiệm.

“Giá trị lớn nhất của phong trào không nằm ở danh hiệu mà ở những người bạn đồng hành và bài học về tinh thần vì cái chung. Đoàn – Hội dạy mình biết hạ cái ‘tôi’ cá nhân để sống trách nhiệm hơn”, Quốc Anh bộc bạch.

Đảm nhiệm đồng thời nhiều vai trò từ Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên đến cán bộ Đoàn - Hội và lớp trưởng, Quốc Anh cho rằng trách nhiệm lớn nhất không nằm ở quyền hạn mà ở sự cống hiến và kết nối. Ở mỗi vị trí, nam sinh tự đặt cho mình yêu cầu phải gương mẫu, giữ vững bản lĩnh chính trị, đồng thời sâu sát, thấu hiểu sinh viên. “Muốn làm cán bộ Đoàn - Hội tốt, trước hết phải là sinh viên có học lực tốt. Chỉ khi mình học tốt, lời nói mới có sức nặng”, Quốc Anh nói.

Hiện Quốc Anh đang là Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên, Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Bản lĩnh và kỷ luật là “khung thép” của người trẻ

Ba năm liền đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Quốc Anh quan niệm bản lĩnh của người trẻ trước hết là sự kiên định với lý tưởng, trung thực và khách quan trong học tập, công việc. Còn kỷ luật chính là “khung thép” bảo vệ bản lĩnh ấy. “Một người có bản lĩnh mà thiếu kỷ luật sẽ dễ bỏ cuộc; có kỷ luật mà thiếu bản lĩnh sẽ thiếu sáng tạo và dám xông pha”, nam sinh chia sẻ.

Để cân bằng giữa học tập và công tác phong trào, Quốc Anh áp dụng ba nguyên tắc: Ưu tiên - Tập trung - Kỷ luật. Mỗi ngày đều có kế hoạch cụ thể, phân loại công việc theo mức độ quan trọng. Trên lớp, cậu bạn cố gắng nắm chắc phần lớn kiến thức; ngoài giờ, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động tập thể.

Ba năm liền đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Là chủ nhiệm hai đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bất động sản của người dân trên địa bàn huyện Phú Vang” và “Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi sử dụng đất của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế” (nghiệm thu xếp loại tốt), Quốc Anh cho rằng việc gắn lý thuyết với thực tiễn giúp kiến thức trở nên sống động, đồng thời rèn tư duy phân tích độc lập.

Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng là một trong những dấu ấn nổi bật trong hành trình sinh viên của Quốc Anh. Bên cạnh đó, Quốc Anh còn “sở hữu” chuỗi thành tích ấn tượng: Thủ khoa đầu vào ngành Quản lý đất đai năm 2022; nhiều bằng khen của Đoàn - Hội các cấp; hai năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố; nhiều giấy khen về học tập và rèn luyện. Với nam sinh quê Quảng Trị, những danh hiệu ấy không phải đích đến. “Đó là sự ghi nhận cho một chặng đường dài, đồng thời là lời nhắc nhở mình phải tiếp tục nỗ lực, để xứng đáng với niềm tin của thầy cô và bạn bè”, Quốc Anh tâm sự.

Quốc Anh là thủ lĩnh Đoàn - Hội tiêu biểu của Đại học Huế.

Trong thời đại 4.0, cậu bạn mong muốn góp phần số hóa hoạt động phong trào, ứng dụng công nghệ vào quản lý và tổ chức để phù hợp với sinh viên thế hệ mới; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động gắn chuyên môn với cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp bền vững. “Xây dựng quê hương không phải điều gì xa vời. Với mình, đó là làm tốt chuyên môn, giữ vững kỷ luật, nuôi dưỡng tinh thần cống hiến và sẵn sàng dấn thân khi Tổ quốc cần”, Quốc Anh chia sẻ.

Hành trình từ một tân sinh viên thủ khoa đến thủ lĩnh sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, “chủ nhân” của Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là minh chứng cho sự kết hợp giữa năng lực, kỷ luật và tinh thần cống hiến, một thế hệ sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Một số thành tích nổi bật của Nguyễn Lê Quốc Anh: - Thủ khoa ngành Quản lý đất đai trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2022; - Đã đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2025; - Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Huế “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025”; - Bằng khen của BCH Trung ương HSV Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên" năm học 2023 - 2024; - Đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố Huế năm học 2023 – 2024 và 2024 – 2025; - Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm về Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, 2024, 2025”; - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2023 - 2024, 2024 - 2025”.

