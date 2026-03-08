Nữ sinh Cần Thơ với hành trình bứt phá khỏi vùng an toàn để rực rỡ theo cách riêng

Thái Ngọc Quí là nữ sinh ngành Dược học, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

Giấc mơ chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt”

Với nhiều người, “Sinh viên 5 Tốt” giống như một ngọn núi cao khó chinh phục, nhưng với Thái Ngọc Quí, đó lại là một giấc mơ được ấp ủ từ những ngày còn khoác áo trắng phổ thông. Để biến giấc mơ này thành hiện thực, khi bước vào đại học, Quí đã tự lên kế hoạch rèn luyện rất rõ ràng. Dù việc học ngành Dược khá nặng và vất vả, cô nàng vẫn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để vừa giữ vững điểm số trên lớp, vừa nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện, phong trào Đoàn - Hội. Thay vì coi 5 tiêu chí khắt khe là áp lực, Quí xem đó là động lực và thói quen để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Và sự nỗ lực bền bỉ ấy đã thực sự đơm hoa kết trái thành những thành quả vô cùng xứng đáng. Ngọc Quí không chỉ xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trường trong hai năm học liên tiếp (2023 - 2024 và 2024 - 2025) , mà còn vinh dự chạm tay đến danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Thành phố năm học 2024 - 2025.

Ngọc Quí vinh dự nhận danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Thành phố năm học 2024 - 2025.

Vượt qua áp lực mùa thi và ngọn lửa đam mê nghiên cứu

Để tìm ra lời giải cho những áp lực ấy, Quí buộc phải tự sắp xếp cho mình một nhịp độ học tập thật khoa học, nhất là vào những khoảng thời gian cao điểm. Ngành Dược vốn dĩ đã nặng, sự đan xen liên tục giữa lý thuyết và thực hành khiến không ít sinh viên cảm thấy kiệt sức. Thậm chí, có những lúc công việc phong trào Đoàn - Hội dồn dập trùng ngay lịch thi, nhưng thay vì hoảng loạn, Quí chọn cách hít một hơi thật sâu để nhìn nhận lại mọi thứ, ưu tiên xem xét việc nào đang cấp bách thì giải quyết trước, đồng thời mở lời nhờ những người bạn cộng tác viên, tình nguyện viên trong đội hỗ trợ san sẻ bớt các phần việc đơn giản. Còn về phần ôn tập chuyên ngành, Quí đúc kết ra một phương pháp rất thực tế: “Cách mình thấy hiệu quả nhất là cặm cụi hệ thống lại từng bài đã học, cẩn thận ghi chú những điểm cốt lõi. Sau đó, mình lên mạng tìm thêm các bộ câu hỏi trắc nghiệm để tự làm thử. Nhờ vậy, mình vừa nắm bài trơn tru hơn, vừa tự kiểm tra xem bản thân có đang bỏ sót lỗ hổng kiến thức nào không”.

Phương pháp học tập khoa học giúp nữ sinh ngành Dược tự tin vượt qua khối lượng kiến thức khổng lồ và những kỳ thi căng thẳng.

Không chỉ dừng lại ở việc học để vượt qua các kỳ thi hay giữ bảng điểm đẹp, những năm tháng trên giảng đường của Quí còn được tô điểm bởi một ngọn lửa đam mê mang tên nghiên cứu khoa học. Quí xem nghiên cứu là một hành trình khám phá đầy màu sắc của trí tuệ: “Việc làm nghiên cứu khoa học giúp mình khơi dậy hết khả năng sáng tạo, tìm tòi và học hỏi. Là sinh viên, mình nghĩ ai cũng nên cho bản thân một lần được dấn thân trải nghiệm. Phần thưởng quý giá nhất đôi khi chẳng phải là một tấm bằng khen, mà chính là việc bạn được mài giũa một tư duy nhạy bén và khát khao không ngừng học hỏi”.

Những giờ phút miệt mài với nghiên cứu khoa học đã rèn giũa cho cô Dược sĩ tương lai một tư duy nhạy bén và khát khao học hỏi không ngừng.

Bước ra khỏi vùng an toàn nhờ chiếc micro và bài học y đức giữa tâm bão

Thoát khỏi hình ảnh những cô cậu sinh viên Y Dược chỉ biết cặm cụi trong phòng thực hành, Ngọc Quí rẽ hướng đầy rực rỡ với vai trò MC ngay từ năm nhất đại học. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau sự tự tin cầm mic làm chủ sân khấu ấy, Quí từng là một cô gái rất đỗi e dè. Nhớ lại những ngày đầu bỡ ngỡ, nữ sinh chia sẻ: “Ban đầu mình cũng là một người nhút nhát lắm. Nhưng công việc MC đã mang đến cho mình vô vàn mối quan hệ mới và rèn luyện sự nhạy bén. Mình tin rằng, những kỹ năng mềm tích lũy được từ thời sinh viên không chỉ là lợi thế lớn khi đi xin việc, mà còn là hành trang cực kỳ quý giá để phát triển đường dài trong công việc sau này”.

Từ một cô gái nhút nhát, Ngọc Quí đã lột xác ngoạn mục, trở nên tự tin và bản lĩnh hơn khi bứt phá với vai trò MC.

Không chỉ cháy hết mình trên sân khấu và trong các phong trào, trái tim của cô Dược sĩ tương lai còn luôn hướng về cộng đồng. Trong “Hành trình Tuổi trẻ Cần Thơ” lặn lội hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Quí đã tìm thấy bài học thiêng liêng nhất về y nghề. Những ngày đến tận vùng bão lũ dường như đã chạm đến phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn của cô sinh viên trẻ. Quí chia sẻ: “Y đức là điều cốt lõi của một nhân viên y tế nói chung và dược sĩ như mình nói riêng. Những lần đi tình nguyện là mỗi lần trái tim mình được thắp thêm một ngọn lửa tình thương. Giữa những ngày đêm ròng rã dầm mưa dãi nắng, mình luôn tự động viên bản thân không được nản lòng, bởi khoảnh khắc được cống hiến và được sống trọn vẹn vì mọi người thực sự là một điều quá đỗi may mắn”.

Những chuyến đi tình nguyện xông pha vì cộng đồng chính là nơi để nữ sinh cọ xát thực tế và thắp sáng ngọn lửa Y đức trong tim.

Khép lại câu chuyện về thanh xuân rực rỡ của mình, cô Dược sĩ tương lai muốn gửi gắm một thông điệp sâu sắc đến những người bạn đồng trang lứa vẫn đang ngập ngừng trước những ngã rẽ: “Chúng ta chỉ sống có một lần, nên hãy sống làm sao để bản thân phải thật rực rỡ. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn, bởi ngoài kia là một chân trời rộng mở để bạn tỏa sáng theo cách của riêng mình. Chúng ta không cần phải gồng mình để giỏi hơn bất kỳ ai, chỉ cần ngày hôm nay bạn nỗ lực để giỏi hơn chính bản thân mình của ngày hôm qua, thì đoạn đường bạn đi đã rất đỗi tự hào rồi”.