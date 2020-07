Chương Tử Di: Mối tình đầu 7 năm sâu đậm, nhưng chú rể lại bạc mệnh mất sớm

Cao Phong sinh ngày 24 tháng 7 năm 1968 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Anh xuất thân vốn là một nam ca sĩ từ Trung Quốc Đại lục, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Thủ công Trung ương. Năm 1988, anh bắt đầu sáng tác một số bài hát và nhạc phim truyền hình. Năm 1991, album nhạc cá nhân đầu tiên "Đêm sau ngày em đi" được phát hành. Năm 1993, anh chấm dứt hợp đồng với công ty Phổ An và trở thành một nhạc sĩ tự do. Năm 1994, album nhạc thứ hai Tình yêu bên kia bầu trời được phát hành, trong đó có đĩa đơn Đại Trung Quốc gây tiếng vang rộng lớn và Cao Phong cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình. Năm 1998, anh cũng từng viết tác phẩm Đứa trẻ ngốc cho Lưu Đức Hoa. Năm 2002, anh qua đời vì bệnh viêm phổi do virus PCP ở tuổi 34.