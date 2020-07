Ji Hyun Woo dùng chiêu “6 múi” cưa Kim So Eun, “yêu tinh” Goo Yoo tham gia game sinh tồn

Ji Hyun Woo (CNBLUE) và Kim So Eun sẽ tái hợp với nhau sau 2 năm trong bộ phim tình cảm của đài MBC phát sóng lúc 10h50 tối ngày 11/8 với tựa "Can’t Be Bothered to Date, But Don’t Want to Be Lonely” (tạm dịch: Chẳng Buồn Yêu Đương, Nhưng Cũng Sợ Cô Đơn). Bộ phim khắc hoạ cuộc sống của những người phụ nữ tuổi 20, 30 luôn tìm kiếm sự tự do và không muốn bị trói chặt bởi tình cảm trai gái, thế nhưng cũng rất sợ bản thân rơi vào thảm cảnh một mình đơn chiếc.