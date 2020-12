Ngắm mỏi mắt dàn mỹ nam chuẩn “sáu múi cực phẩm” trong phim “Đội do thám”

Dựa trên những trải nghiệm có thật của cha nhà văn Richard Bausch, phim Đội do thám xoay quanh hành trình của 4 người lính Mỹ tìm cách sinh tồn giữa vùng chiến sự xa xôi, lạnh giá tại miền Bắc nước Ý. Để đảm bảo chiến thắng tuyệt đối cho cuộc tấn công vào lực lượng Đức đang ẩn náu, bốn chàng trai trẻ được cử đi do thám hang ổ của kẻ thù trên những ngọn núi phủ tuyết.

Nhiệm vụ của họ đầy rẫy những mối nguy hiểm từ tay súng bắn tỉa thoắt ẩn thoắt hiện, cây cầu treo ọp ẹp, nhiệt độ lạnh cóng, những đàn sói đói mồi, bẫy mìn giăng khắp nơi. Thậm chí người đàn ông địa phương dẫn đường lại có thể chính là gián điệp hai mang làm việc cho phát xít Đức. Liệu họ có thể cùng nhau vượt qua nghịch cảnh và sống sót trở về khỏi chiến trường khốc liệt?

Xem Đội do thám, khán giả hẳn sẽ ngắm không rời mắt bốn chàng mỹ nam này.

Alexander Ludwig trong vai Marson

Cú bứt phá của Alexander là khi anh nhận vai phản diện Cato trong bom tấn hành động The Hunger Games. Loạt phim dã sử Vikings cũng góp phần giúp cho tên tuổi của chàng trai trẻ thêm phần đình đám. Trong năm 2020, Alexander Ludwig tiếp tục tạo dấn ấn trong phim chiến tranh hiện đang được giới phê bình đánh giá cao: Đội do thám. Trong phim anh vào vai Marson, chàng trưởng nhóm tinh tường nhưng đang phải đối mặt với sang chấn tâm lý sau khi chứng kiến tội ác chiến tranh do chính chỉ huy của mình gây ra.

RJ Fetherstonhaugh trong vai Heisman

Dù mới chỉ bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 2014, nam diễn viên RJ Fetherstonhaugh đã có mặt trong nhiều dự án nổi bật. Từ đóng phim ngắn chuyển qua phim truyền hình, anh nhanh chóng “sắm” vai chính trong loạt phim 21 Thunder được khen ngợi của kênh Netflix. Chỉ sau đó một năm, nam diễn viên gốc Canada tiếp tục góp mặt trong bom tấn kinh dị hành động The Predator và phim giật gân How It Ends của kênh Netflix.

Vai diễn Heisman của anh trong phim Đội do thám là một người lính tinh nhuệ và điềm tĩnh. Bản thân nam diễn viên cũng đã có hơn 3 năm tập luyện boxing và võ thuật chuyên nghiệp.

Mitch Ainley trong vai Hopewell

Dành thời gian vừa học vừa đóng phim, nam diễn viên trẻ vẫn góp mặt trong nhiều phim truyền hình, trong đó nổi bật nhất là loạt phim kinh dị hài iZombie và loạt phim kỳ ảo, bí ẩn The Magicians và Timeless của đài NBC. Đội do thám đánh dấu lần đầu đóng vai chính trong một tác phẩm điện ảnh của Mitch Ainley. Anh vào vai Hopewell chàng lính hay thường gây ra rắc rối cho cả đội nhưng vẫn luôn nhận quyền quyết định mọi thứ về mình.

Chris Brochu trong vai Asch

Được khán giả biết tới nhiều nhất qua loạt phim tuổi teen The Vampire Diaries, Chris Brochu ghi dấu nhờ ngoại hình quyến rũ với đôi mắt xanh thu hút cùng diễn xuất được đánh giá là nổi bật so với một diễn viên trẻ.

Được đạo diễn Robert David Port tin tưởng, anh nhận vai Asch, một trong bốn chàng lính quả cảm trong Đội do thám. Nhân vật Asch của nam diễn viên là một chàng trai trẻ gốc Do Thái luôn lạc quan, hay đùa và là người giúp gắn kết cả nhóm trong những tình huống hiểm nghèo nhất.

Thiên Bình