Song Kang Ho là diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất xứ Kim Chi 2020

Live On: Phim học đường Hàn Quốc mới của mỹ nhân 10x Jung Da Bin



Vẫn tại bối cảnh trường Trung học Seoyeon quen thuộc trong series web drama "A-teen", nhân vật trung tâm lần này là nữ sinh Baek Ho Rang (Jung Da Bin). Baek Ho Rang là một hotgirl nổi tiếng nhưng chỉ có duy nhất một người bạn bởi tính cách quá hợm hĩnh, đỏng đảnh của mình. Danh tiếng của cô nàng có nguy cơ bị phá hủy khi một kẻ bí ẩn đe dọa sẽ tiết lộ quá khứ không mấy tốt đẹp của Ho Rang. Lo sợ bị lật tẩy, Ho Rang ứng tuyển vào bộ phận phát thanh của CLB truyền hình nhằm mục đích tìm ra kẻ muốn hãm hại cô. Tại đây, Ho Rang làm quen với nhóm bạn mới: anh chàng chủ tịch CLB điển trai, lạnh lùng Go Eun Taek (Hwang Min Hyun), nàng hội phó gương mẫu Ji So Hyun (Yang Hye Ji), nam idol nổi tiếng Kim Yoo Shin (Choi Byung Chan), cậu bạn nhiệt tình Do Woo Jae (Noh Jong Hyun) và cô bạn gái xinh đẹp Kang Jae Yi (Yeonwoo).

Cảnh quay tỏ tình của Minhyun (NU’EST) và "mỹ nhân" 10X Jung Da Bin trong bộ phim học đường mới gây sốt ở Hàn "Live On" đang gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Jung Da Bin chia sẻ về cảnh quay: " Thật thú vị! Thành thật mà nói, tôi có chút lo lắng và hồi hộp thậm chí rét run nhưng tôi đã cố gắng cầm cự được". Trong khi đó, Minhyun cũng bình luận về cảnh quay ngọt ngào: "Go Eun Taek đã thổ lộ tình cảm của mình với Baek Ho Rang bằng những câu thoại mà bạn chỉ thấy trong tiểu thuyết trên web. Đây là điều mà tôi chưa trải qua trong một thời gian dài, vì vậy bản thân tình huống này khiến trái tim tôi loạn nhịp. Thậm chí trời còn mưa một chút và cảnh đêm thực sự rất đẹp. Hơn hết, bây giờ là 2 giờ sáng. Thời tiết và địa điểm hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo và tôi nghĩ điều đó tạo ra một bầu không khí cực kỳ lãng mạn."

7 nam thần tượng Hàn sở hữu kiểu tóc búi "chất" nhất K-biz Kiểu tóc búi cao trong thời gian gần đây được các sao K-pop "lăng xê" nhiệt tình và được coi là thời thượng. Thứ tự từ trái sang phải: Hyunjin (Stray Kids), Yeonjun (TXT), Yuta (NCT) Từ trái sang phải: Jeonghan (Seventeen), Hwiyoung (SF9), BamBam (GOT7), Jungkook (BTS)

Song Kang Ho dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên điện ảnh được người dân Hàn chú ý nhất năm 2020 3 vị trí đầu của top 10 diễn viên điện ảnh được người dân xứ Hàn yêu thích nhất là: Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Ma Dong Seok. Mặc dù tác phẩm thành công về mặt phê bình và doanh thu phòng vé “Parasite” (Ký sinh trùng) được phát hành vào năm 2019, bộ phim đã gây chú ý trên toàn thế giới khi giành được 4 giải Oscar tại Lễ trao giải Oscar được tổ chức vào tháng 2 năm 2020 và Song Kang Ho không phát hành phim mới nào vào năm 2020 nhưng vẫn đứng đầu các cuộc bình chọn là minh chứng cho sự hiện diện lớn của anh trong thế giới điện ảnh Hàn Quốc. Ở vị trí thứ hai là Lee Byung Hun, người đã đóng vai chính trong “The Man Standing Next”, trước đó được đề cập là bộ phim có lượng người xem cao nhất vào năm 2020. Lee Byung Hun cũng liên tục đóng vai chính trong các bộ phim ăn khách trong sự nghiệp của mình và đã đứng đầu trong Gallup thăm dò trước đây. Ở vị trí thứ ba là Ma Dong Seok, một nam diễn viên có sức hút với những bộ phim đa dạng về thể loại. Anh xuất hiện trong bộ phim thảm họa "Ashfall" vào cuối năm 2019, nhưng gây chú ý vào năm ngoái khi được chọn tham gia bộ phim Marvel "The Eternals" cùng với các ngôi sao Hollywood như Angelina Jolie. Bộ phim hiện đã bị hoãn lại do đại dịch COVID-19. Gallup Korea là công ty nghiên cứu thị trường uy tín và có sức ảnh hưởng ở Hàn Quốc, số liệu do họ thu thập luôn được báo chí sử dụng như 1 nguồn thông tin chính xác. Hàng năm, tổ chức này thực hiện các đợt khảo sát quy mô lớn để tìm ra những nhân vật có sức ảnh hưởng và được công chúng xứ sở kim chi yêu thích nhất. Dưới đây là kết quả Top 10 diễn viên điện ảnh được chú ý nhất năm 2020: 1. Song Kang Ho (27,8%)

2. Lee Byung Hun (14,0%)

3. Ma Dong Seok (9,1%)

4. Hwang Jung Min (7,5%)

5. Jung Woo Sung (6,2%)

6. Gong Yoo (5,9%)

7. Ha Jung Woo (4,0 phần trăm)

8. Lee Jung Jae (3,6%)

9. Kim Hye Soo (3,5%)

10. Lee Jung Eun (3,4%) Lý Á Bằng lần đầu tiên xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ và hát bài hát của vợ cũ Vương Phi Mới đây sự xuất hiện của Lý Á Bằng trong chương trình "Hello Life" khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi anh là người hiếm khi tham gia các gameshow. Và đặc biệt hơn, anh còn thể hiện khả năng ca hát của mình khi hát live song ca với Thẩm Mộng Thần bài hát của vợ cũ Vương Phi đã ly hôn cách đây 7 năm là "Because of love".

Linh Chi