Thật không ngờ có ngày những chiếc khẩu trang cũng trở thành xu hướng thời trang

Khi dịch COVID-19 vẫn đang kéo dài, khẩu trang thành vật bất ly thân của mọi người thì món đồ này cũng nhanh chóng được biến thành phụ kiện thời trang. Nhất là các cô gái điệu đà lại càng muốn có những chiếc khẩu trang xinh xắn.

Khẩu trang vải ren đang được nhiều người ưa chuộng vì vừa nữ tính sang trọng mà vẫn được may từ nhiều lớp vải, đảm bảo chức năng quan trọng nhất là ngăn giọt bắn.

Nhiều cô gái sẵn sàng mua hẳn một series khẩu trang nhiều màu khác nhau để mỗi lần mặc quần áo màu gì là có khẩu trang tiệp màu, nhìn thanh lịch hơn hẳn.

Khẩu trang vải ren chưa đủ điệu đà thì đã có hẳn khẩu trang đính ngọc trai dành cho những cô nàng ưa phong cách công chúa.

Những chiếc khẩu trang in hoa có màu kẹo ngọt như hồng nhạt, xanh nhạt cũng rất được ưa chuộng vì dễ thương và dễ dùng.

Thật không ngờ lại có một ngày khẩu trang cũng trở thành phụ kiện thời trang như thế này.

Khẩu trang đính một vài bông hoa cúc cũng được nhiều cô gái tìm mua vì giúp diện mạo người đeo trở nên xinh xắn đáng chú ý hơn hẳn những chiếc khẩu trang đồng phục đầy cứng nhắc.

Thậm chí nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường còn nhanh chóng tung ra dòng khẩu trang tặng kèm theo các mẫu váy, được may từ chính vải may váy. Bên trong khẩu trang có may thêm lớp vải kháng khuẩn để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

Hồng Tuyết