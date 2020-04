Youtuber nổi tiếng gây quỹ hơn 600.000 đôla trong 12 giờ ủng hộ quỹ chống COVID-19

Quảng cáo

Sean McLoughlin - còn được biết đến với cái tên Jacksepticeye đã tham gia chương trình phát trực tiếp # HopeFromHome trên YouTube nhân dịp kỷ niệm Ngày Sức khỏe Thế giới vào thứ Ba tuần trước. Được biết HopeFromHome là một nền tảng tập hợp những người sáng tạo nội dung trên YouTube, Facebook, Twitter và TikTok để giúp đỡ các tổ chức từ thiện.

Được biết, Sean từng thuộc thế hệ đầu tiên tham gia vào mạng lưới Revelmode do PewDiePie lập ra cho những người làm YouTube chuyên nghiệp. Dù hiện chương trình đó đã kết thúc nhưng McLoughlin hiện vẫn làm chủ show cho nhiều chương trình và sự kiện lớn ở khắp Châu Âu, Châu Mỹ.

Với buổi livestream kéo dài 12h được phát trên kênh YouTube của mình, Sean đã thu được số tiền 659.000 đôla – tương đương khoảng 40% tổng số tiền kiếm được từ trên toàn thế giới cùng thời điểm.

Sean đã chia sẻ về trải nghiệm của mình trên Instagram rằng: "Không có từ ngữ nào có thể diễn tả ngày hôm nay điên rồ như thế nào. Tôi vô cùng xúc động nhưng tôi không có gì ngoài tình yêu và lòng biết ơn đối với tất cả những người đã quyên góp và tạo ra sự khác biệt lớn như vậy ngày hôm nay"

Chương trình # HopeFromHome đã thu về trên toàn cầu tổng cộng 1,7 triệu đô la trên các nền tảng. Các quỹ đã được thu thập thông qua nền tảng gây quỹ Tiltify. Các quỹ này sẽ được phân bổ đồng đều trong ba tổ chức từ thiện - United Way Worldwide, The United Nation’s Foundation’s COVID-19 Solidarity Response for the World Health Organization và Comic Relief US’s Red Nose Day.

Giám đốc điều hành Tiltify Michael Wasserman cho biết trong một tuyên bố: "Đó là một sự truyền cảm hứng khi thấy cộng đồng trực tuyến kết hợp với nhau cho #HopeFromHome. Số tiền mà Sean thu về được đã phá kỷ lục từ trước đến nay của 1 người kêu gọi thông qua quyên góp trực tuyến trong thời gian 12 tiếng" Đây không phải là lần đầu tiên McLoughlin sử dụng kênh của mình để quyên góp tiền từ thiện qua các buổi livestream của bản thân. Tại Januart, anh đã phát trực tuyến và quyên góp được hơn 212.000 đôla cho việc cứu trợ cháy rừng ở Úc. Vào tháng Tư năm ngoái, anh đã quyên góp được hơn 100.000 cho tổ chức từ thiện Comic Relief trong Ngày Mũi Đỏ.

