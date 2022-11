Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Trong giấc mơ của tôi có những trang sách và Celine Dion

SVVN - Tôi ít khi nhận lời làm người dẫn chuyện các chương trình Talk vì việc đặt câu hỏi sao cho hay với khách mời, với khán giả thường khó hơn việc trả lời câu hỏi của Host.

Nhưng thỉnh thoảng, trong những chương trình đặc biệt, tôi vẫn làm. Ví dụ trong các chương trình Tiến sĩ Lê Thẩm Dương giao lưu với bạn đọc thì tôi thường làm Host vì hai Thầy Trò đã có nhiều thời gian làm việc cùng nhau và đã hiểu nhau. Lần này tôi nhận lời làm người dẫn chuyện trong chương trình đặc biệt của em Nguyễn Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Bản quyền Xuất bản Tân Việt Books vì ba lý do chính:

1. Thu Trang đã chọn mua bản quyền xuất bản cuốn hồi ký về một nhận vật đã gắn bó với những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi: Ca sĩ Celine Dion.

2. Thu Trang là người rất am hiểu về sách, âm nhạc, điện ảnh… Mỗi lần được nói chuyện với em về các chủ đề này tôi đều cảm thấy rất thú vị.

3. Địa điểm tổ chức chương trình mang đạm dấu ấn văn hóa Pháp: Hotel de l’Opera, số 29 Tràng Tiền, Hà Nội.

Tôi học THPT ở một vùng quê nghèo, vào đại học năm 1994, là sinh viên khoa Tiếng Pháp của Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ (bây giờ là Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội). Thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kịp các bạn cùng lớp vì nhiều bạn từng học tại các trường chuyên nổi tiếng như Chuyên Ngoại ngữ, Lam Sơn, Lê Hồng Phong… Những lúc khó khăn nhất thì động lực của tôi chủ yếu đến từ những trang sách của những nhà văn Pháp nổi tiếng như Victor Hugo, Alexandre Dumas, Hector Malot… được đọc từ trước đó. Đến gần hết năm thứ hai đại học thì có thêm một động lực nữa là được nghe Celine Dion, thời điểm đó Internet chưa phát triển, tôi phải nghe bằng băng cát – xéc và cũng chỉ biết mỗi bài Pourque tu m’aimes encore (Để em lại yêu anh nữa – Bài hát được thu âm năm 1995). Thời điểm những năm 1996-1997, ai học tiếng Pháp mà không biết bài hát này thì đúng là “quê độ”. Lời bài hát, giai điệu bài hát qua giọng ca của Celine Dion làm rung động trái tim của hầu hết những chàng trai, cô gái tuổi 19-20 chúng tôi hồi đó, kể cả những người không hiểu biết nhiều về âm nhạc. Những lúc mệt mỏi, khó khăn, những lúc vui, những lúc buồn…, tôi đều nghe Pourque tu m’aimes encore.

Rồi những khó khăn cũng qua đi, tôi bắt đầu học tốt tiếng Pháp hơn, đi làm thêm bằng tiếng Pháp, giành được học bổng, rồi tôi được sang Pháp học… Mọi thứ cứ đến với tôi như một giấc mơ, trong giấc mơ đó có những trang sách của các nhà văn Pháp và Celine Dion.

Một thời gian dài sau đó tôi vẫn nghe Pourque tu m’aimes encore như một thói quen. Sau đó, tôi cũng có nghe một số bài hát tiếng Anh đã đưa Celine Dion lên thành một tượng đài âm nhạc của thế giới như The Power of Love, The Power of The Dream, Ave Maria…, nhưng thực sự với tôi Pourque tu m’aimes encore vẫn là bài hát hay nhất của Cline Dion.

Tôi có viết một phiên bản dài hơn, chi tiết hơn, cảm xúc hơn về Pourque tu m’aimes encore và Celine Dion trong cuốn “Celine Dion – Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi” được Tân Việt Books phát hành vào cuối tháng 11 năm nay.