Tâm thế của người trẻ khi trở về với guồng quay công việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

SVVN - Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu trở lại với guồng quay công việc của mình. Mặc dù vẫn còn đôi chút vấn vương bởi các hoạt động ý nghĩa cùng niềm vui và nguồn động lực mà kỳ nghỉ mang lại nhưng hầu hết các bạn đều đã tự điều chỉnh trạng thái, sẵn sàng tiếp tục cống hiến và phấn đấu vì những mục tiêu xa hơn.

Hội chứng “căng thẳng hậu nghỉ lễ” là điều mà Nguyễn Thị Phương Nhi (Quảng Trị) sợ nhất khi nhắc đến việc đi làm trở lại.

Được biết, Phương Nhi hiện đang làm việc tại bộ phận Marketing ở một công ty công nghệ thông tin ở Đà Nẵng. Mặc dù không bị yêu cầu làm việc trong những ngày nghỉ lễ nhưng để đảm bảo không làm gián đoạn công việc thì Nhi vẫn tranh thủ dành ra 15-20 phút mỗi tối để kiểm tra tiến độ.

Dành trọn 4 ngày nghỉ ở quê bên gia đình, Nhi cho biết: “Điều tiếc nuối nhất của mình có lẽ là chưa kịp thực hiện các kế hoạch nhỏ của bản thân thì quay qua quay lại đã hết lễ mất tiêu rồi. Sau kỳ nghỉ chỉ ăn với ngủ, nằm dài và tận hưởng cuộc sống thì mình sợ mình rơi vào hội chứng “căng thẳng hậu nghỉ lễ” quá.”

Dù lo lắng bản thân chưa thể sẵn sàng 100% năng lượng cho công việc, nhưng Phương Nhi vẫn cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình để kịp thời thích nghi và vượt qua chướng ngại đó.

Hiện đang điều hành kinh doanh tại công ty FrieslandCampina Vietnam, Hoàng Đức Thái (Hà Nội) cũng có lịch nghỉ lễ 3 ngày liên tiếp là ngày 1/9, 2/9 và 3/9 nhưng vì tính chất công việc, chàng trai lại không thể tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa như nhiều bạn trẻ khác.

“Công việc của mình là điều hành nhãn hàng của công ty cho nhà phân phối (NPP) tại khu vực. Tuy công ty có lịch nghỉ lễ nhưng NPP vẫn làm việc ngày mùng 1 và mùng 2. Điều đó khiến mình cùng anh em nhân viên bán hàng cần chủ động làm việc, đồng hành với NPP để tối ưu hóa nguồn lực trong bối cảnh kinh tế hiện khó khăn như hiện nay” - Đức Thái cho biết.

Vì vậy, tuần làm việc của Thái dường như không có gì khác biệt, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chàng trai chỉ cảm thấy hơi tiếc vì không thể tranh thủ về nhà sum họp cùng gia đình, bạn bè như một số ngành nghề khác. Tuy nhiên, Thái hiểu và chấp nhận những đặc thù riêng của công việc mà mình đã chọn. Trong kỳ nghỉ lễ, Thái vẫn có thể tranh thủ hoàn thành các công việc trong ngày rồi cùng đi tắm biển và ăn uống với các đồng nghiệp để tận hưởng sau một tuần làm việc hăng say.

“Nghỉ lễ như một trạm dừng để mình có thời gian ngẫm lại và khắc sâu ý nghĩa của ngày 2/9 để từ đó thêm trân trọng những giây phút hiện tại, tự hào với những gì cha ông đã hy sinh để có được ngày hôm nay. Và đó cũng chính là động lực để mình tiếp tục học tập, làm việc để trước hết sẽ cải thiện bản thân, gia đình và xa hơn là cho xã hội. Bởi mình nhận thấy những cố gắng và nỗ lực của bản thân hiện tại chưa “thấm” vào đâu với những hy sinh của những anh hùng đã nằm xuống” - Đức Thái chia sẻ.

Đồng thời, chàng trai cũng chia sẻ quan điểm đó nhằm khích lệ tinh thần các đồng nghiệp để khi quay lại guồng quay công việc sau lễ thì mọi người sẽ tràn đầy năng lượng “chiến đấu” ngoài thị trường, thu được kết quả tốt nhất vào cuối tháng.

Vừa tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế Quốc dân hồi tháng 8 vừa qua nên dịp 2/9 này chính là kỳ nghỉ lễ đầu tiên của Dương Thị Linh Linh (Thái Nguyên) ở vị trí chuyên viên tái bảo hiểm của một công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

Cũng giống như nhân viên ở các công ty khác, Linh được nghỉ lễ 4 ngày (từ 1/9 đến hết ngày 4/9) và cô gái trẻ đã lựa chọn dành những ngày nghỉ quý giá này cho gia đình. Mặc dù công việc không yêu cầu làm xuyên lễ nhưng khi có những trường hợp khẩn, Linh vẫn phải hoàn thành. Do vậy, mỗi sáng sau khi thức dậy, Linh hay có thói quen kiểm tra email để đảm bảo công việc vẫn trong tầm kiểm soát.

Nói về cảm nghĩ khi đi làm trở lại, Linh cho biết: “Mình nghĩ là sau một kỳ nghỉ lễ tương đối dài, đa số mọi người chưa thực sự sẵn sàng quay lại làm việc, và mình cũng vậy. Nói thật thì ngay trước kỳ nghỉ, mình đã có khoảng một tuần làm việc tương đối stress và thường xuyên về muộn nên nếu có thể thì mình vẫn muốn nghỉ thêm vài ngày nữa. Nhưng do còn một số việc cần hoàn thành sớm, nên mình đã cố gắng điều chỉnh mood để dành 200% năng lượng hoàn thành công việc. Dù vậy, sau kỳ nghỉ này mình có thêm một vài đồng nghiệp mới nên mình cũng khá vui.”

Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và hiện đang làm việc tự do với vai trò là một biên phiên dịch viên và giáo viên tiếng Trung, Vũ Minh Hiếu (Phú Thọ) cảm thấy may mắn vì bản thân không quá bị gò bó về mặt thời gian như các bạn trẻ khác. Tuy vậy, chàng trai vẫn luôn tuân thủ theo lịch làm việc giống nhân viên văn phòng để giữ tính kỷ luật và năng suất cho bản thân. Do đó, dịp lễ 2/9 vừa qua, Hiếu cũng tự thưởng cho mình 4 ngày nghỉ như các bạn để dành thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình và về với gia đình thân yêu.

“Thật sự khi thấy nhiều bạn dành kỳ nghỉ lễ để đi du lịch, mình cũng “mê” lắm chứ. Nhà mình ở vùng quê, mình quyết định rời Hà Nội vài hôm để về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, lượn xe quanh những đồng ruộng và men theo dọc bờ sông Lô cùng đứa em trai. Đối với mình đó là những khoảnh khắc đẹp. Nhờ vậy mà mình nhận thấy quê mình cũng đẹp như những điểm du lịch nghỉ dưỡng khác, thế nên chẳng có gì phải tiếc nuối cả. Suy cho cùng thì mình rất mãn nguyện và biết ơn kỳ nghỉ này, bởi mình được nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn” - Hiếu bày tỏ.

Là một người luôn thấy biết ơn và hạnh phúc với mọi điều kể cả những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống nên khi quay lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ, Hiếu thấy rất thoải mái và tràn đầy năng lượng. Những ngày vừa qua được Hiếu đánh giá như một khoảng lặng để “nhóm lửa” động lực, tiếp tục phấn đấu cho công việc và những dự định của bản thân.