'Tân binh hoa sen' gen Z Hoàng Duyên liều lĩnh làm điều này khiến dân tình trầm trồ

SVVN - "Nữ nghệ sĩ mới xuất sắc châu Á" tại Việt Nam Hoàng Duyên vừa trở lại với ca khúc Em sẽ báo công an. Nhưng netizen lại trầm trồ vì độ 'liều' của 'mỹ nhân gen Z' này khi kết hợp chất hiện đại và giai điệu dân gian.

Sau một năm rưỡi kể từ khi debut, “tân binh hoa sen” rụt rè và bỡ ngỡ năm nào đã trưởng thành hơn cả về giọng hát lẫn phong cách. Hoàng Duyên sở hữu hai bản 'hit' chục triệu view Sài Gòn đau lòng quá và Sài Gòn hôm nay mưa. Các ca khúc khác của cô trải dài nhiều thể loại và đều gặt hái những thành tích nhất định.

Trong đó, màn kết hợp với ngôi sao nhạc quốc tế Calum Scott với ca khúc Heaven nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Ngay từ năm đầu hoạt động, Hoàng Duyên đã vinh dự nhận về giải MAMA danh giá cho Best new Asian artist Vietnam, là một động lực to lớn cho cô tiếp tục với những sản phẩm ngày càng chỉn chu, chuyên nghiệp.

Nói “mỹ nhân gen Z” này liều lĩnh cũng đúng, khi chọn phong cách âm nhạc đầy phá cách, kết hợp tinh thần hiện đại và truyền thống. Em sẽ báo công an nằm trong chuỗi câu chuyện liền mạch suốt ba MV Chàng trai sơ mi hồng, Em sẽ báo công an và Vọng nguyệt. Đây là bộ ba MV debut của Hoàng Duyên nhằm định hình nên một “tân binh hoa sen” thổi hơi thở truyền thống vào đời sống hiện đại.

Một nghệ sĩ gen Z đem âm hưởng dân gian hòa nhịp cùng chất liệu âm nhạc thịnh hành quốc tế, một cô gái trẻ trung, cá tính với những nét thuần Việt. Vì tình hình dịch bệnh làm kế hoạch trì hoãn nên mãi đến thời điểm nửa cuối năm 2022, khán giả mới có thể thưởng thức trọn vẹn chuỗi sản phẩm debut của Hoàng Duyên.

Hoàng Duyên chia sẻ: “Đến hiện tại, Hoàng Duyên vẫn luôn muốn truyền tải các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam thông qua các sản phẩm âm nhạc theo cách trẻ trung, bằng ngôn ngữ và từ góc nhìn thế hệ gen Z. Ca khúc này hy vọng sẽ là một giai điệu tươi sáng, mang đến cho mọi người cảm xúc thật vui vẻ và tích cực, cũng như có thể thoải mái nhún nhảy theo. Đối với Duyên, truyền tải văn hóa cần có tính gần gũi, đồng thời phải chỉn chu thể hiện sự tôn trọng. Duyên sẽ nỗ lực hết sức để cân bằng cả hai”.

Về âm nhạc, bài hát lấy cảm hứng dân gian đương đại kết hợp với đoạn drop future bass để mang đến sự vui vẻ, thú vị. Các chất liệu ngũ cung dân gian cũng tiếp tục được vận dụng sáng tạo trong một ca khúc hiện đại, tạo nên tổng thể thú vị dẫn dắt cảm xúc của khán giả đan xen giữa hiện đại và truyền thống.

Đoạn rap “giao duyên” qua lại giữa Hoàng Duyên và Negav cũng là một điểm sáng khiến giai điệu ca khúc thêm cuốn hút, lấy cảm hứng từ lối “hát giao duyên” ở vùng Quan họ Kinh Bắc. Hàng loạt các cụm từ gần gũi với khán giả trẻ được nam rapper khéo léo đưa vào lời rap. Negav không còn là cái tên xa lạ gì khi là chàng 'hotboy' dự thi King of Rap mùa đầu tiên và đã góp giọng rap trong nhiều sản phẩm cực kỳ 'viral' thời gian vừa qua.

Toàn bộ MV Em sẽ báo công an được thực hiện tại nhiều địa điểm tuyệt đẹp trải dài khắp cố đô Huế khiến cho khán giả không chỉ xem đơn thuần một sản phẩm âm nhạc mà còn là chuyến du lịch đến loạt danh lam thắng cảnh, cung điện đền đài cổ kính của xứ Huế mộng mơ.