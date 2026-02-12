Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà là hành trình tìm về ‘tọa độ’ của trái tim

SVO - Khép lại năm Ất Tỵ với danh hiệu Sinh viên tiêu biểu NEU cùng hàng loạt bằng khen trong công tác Đoàn - Hội, Trần Minh Anh không chỉ là một "thủ lĩnh" sinh viên năng động, mà còn là hình mẫu của sự cân bằng. Giữa guồng quay hối hả của những dự án và giải thưởng, cô sinh viên năm cuối khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên chọn Tết làm điểm dừng chân tĩnh lặng để "chăm sóc mảnh đất tâm hồn". Với Minh Anh, Tết không chỉ là kỳ nghỉ đơn thuần, mà còn là hành trình tìm về những giá trị cốt lõi – nơi trái tim được sưởi ấm bên mâm cơm gia đình trước khi bước vào những chân trời mới.

Trần Minh Anh hiện là sinh viên năm cuối Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Không chỉ là một sinh viên giỏi, mà Minh Anh còn là một người trẻ năng động, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và có nhiều đóng góp cho cộng đồng sinh viên.

Với niềm đam mê dẫn chương trình, Minh Anh đã tận dụng cơ hội này để mở rộng mạng lưới quan hệ, rèn luyện sự tự tin và khả năng giao tiếp trước công chúng. Bên cạnh đó, cô còn là một "Sky" chính hiệu, luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới và nguồn cảm hứng từ âm nhạc.

Năm Ất Tỵ vừa qua là một năm bận rộn nhưng đầy ý nghĩa đối với Minh Anh, khi cô vừa đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB Thuyết trình – MC, vừa học cách cân bằng giữa học tập chuyên môn và hoạt động phong trào.

Trong suốt quá trình học tập tại NEU, Minh Anh đã tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên. Hiện tại, cô là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học, phụ trách mảng truyền thông trên Facebook và sản xuất các bản tin cập nhật hoạt động sinh viên tại Ban Tuyên giáo Đoàn Thanh niên.

Song song với đó, Minh Anh còn có nhiều kinh nghiệm ở vai trò MC, Ban Tổ chức các sự kiện sinh viên, đồng thời là Trưởng BTC các cuộc thi, workshop kỹ năng nhằm tạo môi trường học tập và rèn luyện toàn diện cho học sinh, sinh viên.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động ngoại khóa, Minh Anh còn chủ động tham gia các cuộc thi học thuật gắn với chuyên ngành và đoạt Quán quân cuộc thi Đánh thức đam mê - Bản lĩnh nhà môi giới bất động sản. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận khi cô được vinh danh là Sinh viên tiêu biểu Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025.

Minh Anh chia sẻ: "Đây là điều mà mình đã ao ước và cố gắng phấn đấu hết mình trong 4 năm Đại học để đạt được, và điều đó khiến mình vô cùng hạnh phúc, tự hào".

Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, Minh Anh còn vinh dự được tham gia trở thành Đại biểu của Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, cô cũng nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội và Đại học vì thành tích trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên, cùng các danh hiệu: Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố, Cán bộ Đoàn tiêu biểu - Giải thưởng 26/3, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu cấp Đại học.

Đặc biệt, trong không khí hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân, Minh Anh được đồng hành trong vai trò Leader của hai nhóm sáng tác khẩu hiệu, cùng nhau giành: 1 Giải Nhất, 2 Giải Ba và 1 Giải phụ – khép lại một năm thanh xuân nhiều nỗ lực, trách nhiệm và trưởng thành.

Tết trong Minh Anh không chỉ là một dịp lễ truyền thống, mà còn là khoảng thời gian để "chăm sóc mảnh đất tâm hồn". Giữa nhịp sống hối hả và áp lực từ học tập, công việc, hoạt động phong trào, cô luôn cố gắng giữ cho mình những thói quen giản dị như những bữa cơm gia đình ấm cúng, những khoảnh khắc tĩnh lặng để nhìn lại bản thân.

Minh Anh chia sẻ: "Nếu trong học tập và công việc, đất là nền tảng để phát triển, thì Tết chính là lúc mình tạm dừng, quay về chăm sóc cảm xúc, gia đình và những giá trị bên trong. Khi mảnh đất tâm hồn đủ đầy, mình mới có năng lượng để tiếp tục học tập và cống hiến".

Những khoảnh khắc ấy giúp Minh Anh nhớ về lý do bắt đầu, từ sự háo hức của một sinh viên năm nhất đến mong muốn được cống hiến và trưởng thành trong môi trường đại học. Chính những giá trị đời thường đó đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp cô giữ được sự bình tĩnh, cân bằng và động lực khi đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trên hành trình thanh xuân tại NEU.

Với Minh Anh, Tết cũng là lúc cả gia đình cùng dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cúng. Hạnh phúc đêm giao thừa không cần một khái niệm quá lớn lao. Đó đơn giản là "hiện hữu đúng chỗ" - được ngồi bên gia đình, cầm trên tay bát chè mẹ nấu, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc chuyển giao năm mới bình yên và hạnh phúc. Tết mang một ý nghĩa rất riêng, và cô trân trọng từng giây phút này, vì biết bản thân cũng sắp đến lúc phải trưởng thành hơn.

Minh Anh tâm sự: "Khi cả nhà quây quần cùng nhau, mình cảm nhận rõ sự tiếp nối giữa các thế hệ, một sợi dây vô hình nhưng bền chặt, khiến Tết luôn mang ý nghĩa rất riêng như vậy".

Cô chọn cách chuẩn bị cho chặng đường phía trước bằng việc xây dựng một nền tảng vững chắc, từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc cho đến tinh thần sẵn sàng học hỏi và thích nghi. Trong quãng thời gian chuyển giao này, Minh Anh cho phép bản thân được nghỉ ngơi đúng nghĩa – không phải để chậm lại, mà để nạp thêm năng lượng.

Minh Anh cho biết: "Những năm gần đây, mình thường dành 3 - 4 ngày đầu năm ở nhà, trọn vẹn cho gia đình, cho những bữa cơm sum họp và những câu chuyện không vội vã. Sau đó, mình sẽ tranh thủ những ngày nghỉ Tết còn lại cùng gia đình đi du lịch, khám phá những vùng đất mới như một cách mở đầu năm mới bằng sự kết nối và trải nghiệm".

Những chuyến du lịch sau Tết không chỉ giúp cô mở rộng góc nhìn, hiểu thêm về cuộc sống và con người, mà còn khiến cô yêu đời hơn, giàu năng lượng hơn và sẵn sàng tâm thế để bước vào hành trình mới.

Trước thị trường lao động đầy cạnh tranh, Minh Anh tin rằng chính sự bền bỉ, thái độ cầu thị và quá trình tích lũy từng ngày trong giai đoạn này sẽ trở thành "địa lợi" quan trọng nhất, giúp người trẻ vững vàng hơn khi bắt đầu hành trình mới sau giảng đường đại học.

(Ảnh: NVCC)