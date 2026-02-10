Nam sinh tiêu biểu NEU Hồ Đức Phát và hành trình chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

SVO - Là sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hồ Đức Phát (sinh năm 2005) tạo dấu ấn qua quá trình học tập và rèn luyện toàn diện, với các ghi nhận như Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, Sinh viên tiêu biểu NEU năm 2025, Giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Đại học, bài báo được chấp nhận đăng tải trên tạp chí Scopus và học bổng Global CFA Scholarship 2026. Hiện thực tập tại ngân hàng, Đức Phát đang từng bước vận dụng kiến thức học thuật vào môi trường nghề nghiệp thực tế.

Lựa chọn nghề nghiệp từ nhận thức cá nhân

Đức Phát hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Đức Phát cho biết, việc lựa chọn ngành học này xuất phát từ sự quan tâm thực sự tới lĩnh vực tài chính và niềm tin vào khả năng thích ứng của bản thân. Trong quá trình theo học, cậu nhận ra Tài chính – Ngân hàng không mang tính lý thuyết khô cứng như nhiều định kiến phổ biến, mà đòi hỏi người học phải hiểu bản chất vấn đề, cập nhật liên tục và gắn chặt với thực tiễn kinh tế – xã hội.

Đức Phát hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nhìn lại chặng đường học tập tại đại học, Đức Phát cho rằng giá trị lớn nhất mình tích lũy được không chỉ là kiến thức chuyên ngành, mà còn là cách tư duy và phương pháp học tập. Môi trường đào tạo đã giúp cậu hình thành thói quen làm việc có kế hoạch, phối hợp nhóm hiệu quả và xử lý công việc trong điều kiện thời gian hạn chế. “Mình nhận thấy những kỹ năng này giúp mình chủ động hơn khi tiếp cận các yêu cầu thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở việc nắm kiến thức trên giảng đường”, Đức Phát chia sẻ.

Với những đóng góp tích cực trong học tập và hoạt động tập thể, việc Đức Phát được ghi nhận với danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và Sinh viên tiêu biểu NEU năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt trong chặng đường trưởng thành ở tuổi 20. Với cậu, đây không đơn thuần là thành tích, mà là sự tin tưởng đi kèm trách nhiệm. Những ghi nhận ấy nhắc Đức Phát luôn giữ sự chừng mực, cân bằng giữa học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động chung. “Mình coi đó như một điểm tựa để tự nhắc bản thân sống nghiêm túc hơn với lựa chọn của mình và không ngừng hoàn thiện mỗi ngày”, Đức Phát chia sẻ.

Đức Phát được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Từ nghiên cứu khoa học đến trải nghiệm thực tiễn ngân hàng

Bên cạnh hoạt động học tập chính khóa, Đức Phát cho biết nghiên cứu khoa học là một mảng giúp cậu từng bước tiếp cận tư duy học thuật bài bản. Giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Đại học đạt được trong năm trước được Đức Phát xem như bước khởi đầu để làm quen với phương pháp nghiên cứu, cách xây dựng lập luận và xử lý tài liệu chuyên sâu. Trên nền tảng đó, ở năm học tiếp theo, cậu lựa chọn đề tài về Basel III – một chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và thử sức với việc gửi bài tới tạp chí quốc tế. “Quá trình này đòi hỏi rất nhiều thời gian chỉnh sửa, phản biện và kiên nhẫn, nhưng giúp mình hiểu rằng sinh viên hoàn toàn có thể tiếp cận các chuẩn mực quốc tế nếu thực sự nghiêm túc với nghiên cứu”, Đức Phát chia sẻ khi bài viết được chấp nhận đăng tải trên tạp chí thuộc hệ thống Scopus.

Đức Phát đạt danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu”.

Song song với con đường học thuật, việc được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên mang ý nghĩa đặc biệt với Đức Phát ở phương diện rèn luyện bản thân. Cậu cho rằng đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là dấu mốc gắn liền với trách nhiệm cá nhân và ý thức sống gương mẫu. “Với mình, người trẻ cần có chuyên môn tốt, đồng thời phải có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, biết đặt lợi ích chung trong các lựa chọn của mình”, Đức Phát bày tỏ.

Trong lộ trình phát triển chuyên môn, học bổng Global CFA Scholarship 2026 được Đức Phát nhìn nhận như một cơ hội quan trọng để tiếp cận hệ thống kiến thức tài chính theo chuẩn toàn cầu. Học bổng này không chỉ hỗ trợ về điều kiện học tập, mà còn tạo động lực rõ ràng cho mục tiêu chinh phục chứng chỉ CFA trong thời gian tới. “Mình xem đây là bước chuẩn bị cần thiết để củng cố nền tảng chuyên môn, phục vụ cho công việc và kế hoạch học tập dài hạn”, Đức Phát chia sẻ.

Đức Phát tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên.

Hiện đang thực tập tại ngân hàng ở mảng Khách hàng doanh nghiệp, Đức Phát nhận thấy khoảng cách rõ rệt giữa kiến thức hàn lâm và môi trường làm việc thực tế nằm ở tính linh hoạt trong xử lý tình huống. Nếu lý thuyết cung cấp khung kiến thức tổng quát, thì công việc thực tế đòi hỏi khả năng ứng biến, giao tiếp và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Tuy vậy, theo Đức Phát, lợi thế của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân là nền tảng đào tạo bài bản và khả năng thích nghi nhanh, giúp cậu sớm bắt nhịp với nhịp độ công việc tại ngân hàng.

Dấu mốc kết nạp Đảng trong hành trình trưởng thành

Bên cạnh những kết quả học tập và nghiên cứu, việc được kết nạp Đảng vào tháng 12 vừa qua là dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt với Đức Phát trong quá trình rèn luyện cá nhân. Với cậu, đây không đơn thuần là một thành tích, mà là sự ghi nhận gắn liền với trách nhiệm và thái độ sống của người trẻ. Vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn là sinh viên khiến Đức Phát ý thức rõ hơn về yêu cầu tự hoàn thiện bản thân, giữ chuẩn mực trong học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội, đồng thời xác định rõ hơn vai trò của mình trong tập thể và cộng đồng.

Đức Phát vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, Đức Phát cho biết mục tiêu trước mắt là hoàn thành tốt chương trình đại học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, tập trung cho kỳ thi CFA và chuẩn bị nền tảng để tiếp tục học tập ở bậc cao hơn. Nhân dịp năm mới, Đức Phát gửi gắm tới các bạn sinh viên thông điệp về tinh thần dám nghĩ, dám làm và chủ động nắm bắt cơ hội. “Mình mong các bạn trẻ luôn giữ được năng lượng tích cực, sẵn sàng thử sức với những mục tiêu lớn hơn và từng bước tiến gần hơn tới con đường mà mình đã lựa chọn”, Đức Phát bày tỏ.

