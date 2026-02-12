Giáp Thu Hương - Nữ sinh NEU ghi dấu ấn trong công tác Đoàn - Hội và phong trào Sinh viên 5 tốt

SVO - Giáp Thu Hương (sinh năm 2005), sinh viên chuyên ngành Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) là gương mặt tiêu biểu trong học tập và công tác Đoàn – Hội. Bên cạnh GPA xuất sắc, đồng tác giả các tham luận khoa học trong nước và quốc tế, Thu Hương đồng thời đang đảm nhiệm những vai trò chủ chốt tại các đơn vị Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và tham gia trực tiếp vào công tác tổ chức và triển khai các hoạt động sinh viên quy mô lớn.

Lựa chọn Kinh tế – Quản lý nguồn nhân lực trong thời đại chuyển đổi số

Ngay từ những năm học phổ thông, Thu Hương đã sớm định hình mong muốn theo đuổi môi trường đào tạo kinh tế hàng đầu, nơi không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn nuôi dưỡng tư duy năng động của người trẻ. Chia sẻ về lựa chọn ngành học, Thu Hương cho biết mình bị cuốn hút bởi sự giao thoa giữa tư duy kinh tế và nghệ thuật quản trị con người: “Mình vừa yêu thích những con số và quy luật vận hành của nền kinh tế, vừa muốn rèn luyện khả năng thấu hiểu, kết nối con người, nên Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực là lựa chọn khá trọn vẹn”.

Thu Hương là cán bộ Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo Thu Hương, trong bối cảnh chuyển đổi số, lĩnh vực này đang dịch chuyển từ vai trò hành chính sang chức năng chiến lược, gắn với quản trị dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu trải nghiệm nhân viên. Môi trường học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân cũng góp phần quan trọng giúp Thu Hương thay đổi tư duy học tập, từ tiếp nhận thụ động sang phản biện, làm việc nhóm và nghiên cứu khoa học. “Sau những lần tham gia hội thảo và hoạt động nghiên cứu, mình có cơ hội mở rộng góc nhìn về xu hướng nhân sự toàn cầu, rèn luyện tư duy logic và tiếp cận nhiều quan điểm đa chiều”, Thu Hương chia sẻ.

Dấu ấn học thuật và hành trình trưởng thành trong công tác sinh viên

Song song với quá trình học tập chuyên môn, Thu Hương luôn chú trọng cân bằng giữa học thuật, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Thu Hương duy trì GPA xuất sắc và vinh dự nhận Học bổng DB Global Dream Leader – Mùa 1. Bên cạnh đó, cô cũng ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi học thuật khi lọt Top 10 cuộc thi “Dấu ấn sinh viên năm 2025” do Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức và Top 30 cuộc thi “Đánh thức đam mê” trong lĩnh vực Bất động sản. Ở mảng nghiên cứu khoa học, Thu Hương là đồng tác giả tham luận tại Hội thảo quốc tế ICYREB 2025 với chủ đề tác động của chuyển đổi số đến năng suất lao động, đồng thời tham gia Hội thảo khoa học quốc gia về vai trò của trí thức trẻ trong kinh tế số.

Thu Hương nhận Học bổng DB Global Dream Leader – Mùa 1.

Không chỉ dừng lại ở thành tích học tập, quá trình tham gia công tác Hội Sinh viên, phong trào “Sinh viên 5 tốt” và các chiến dịch tình nguyện đã trở thành môi trường rèn luyện quan trọng đối với Thu Hương. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ khi tham gia các câu lạc bộ, cô từng bước tích lũy kiến thức, kỹ năng tổ chức và quản lý dưới sự hướng dẫn của các anh chị đi trước. “Mình nhận ra rằng lãnh đạo không đơn thuần là phân công công việc, mà là sự tiên phong, trách nhiệm và khả năng truyền cảm hứng để cùng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng”, Thu Hương chia sẻ. Những trải nghiệm đó đã giúp cô trưởng thành hơn về bản lĩnh, tư duy lãnh đạo và ý thức trách nhiệm xã hội của một sinh viên thời đại mới.

Thu Hương (bên phải) nhận khen thưởng Sinh viên 5 tốt tiêu biểu Thành phố Hà Nội.

Từ trải nghiệm thực tiễn đến mục tiêu dài hạn

Bên cạnh học tập và hoạt động Đoàn – Hội, Thu Hương chủ động tìm kiếm những dự án thực tiễn nhằm bổ trợ trực tiếp cho định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực nhân sự. Trong quá trình học tập tại đại học, cô tham gia và tổ chức nhiều hoạt động như tư vấn tuyển sinh cho Khoa, kết nối cơ hội thực tập trong lĩnh vực nhân sự, đồng thời đảm nhiệm vai trò Đại sứ Sinh viên của The Trainee Club Campus Leaders, nơi Thu Hương góp phần lan tỏa thông tin về thực tập và việc làm tới cộng đồng sinh viên. Gần đây, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành Google Student Ambassador, qua đó mở rộng mạng lưới kết nối với sinh viên tài năng trên toàn quốc và tiếp cận các dự án công nghệ – giáo dục của Google.

Thu Hương tham gia NEU Club Day.

Quá trình tham gia đồng thời nhiều hoạt động cũng đặt Thu Hương trước không ít áp lực, đặc biệt khi các dự án lớn trùng với thời điểm thi cử. Thay vì làm việc dàn trải, cô lựa chọn thay đổi tư duy quản trị, chú trọng phân quyền, xây dựng quy trình rõ ràng và tìm kiếm sự hỗ trợ học thuật từ những người đi trước.

Trong thời gian tới, Thu Hương đặt ra những mục tiêu cụ thể trên ba phương diện: tiếp tục duy trì GPA xuất sắc và mở rộng nghiên cứu khoa học; phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt” theo hướng thực tiễn; đồng thời thử sức tại các chương trình trainee của những thương hiệu lớn để hoàn thiện năng lực nghề nghiệp.

Thu Hương phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, Thu Hương dành thời gian nhìn lại hành trình đã qua và xác định rõ những ưu tiên cho năm mới. Theo đó, cô đặt mục tiêu đầu tư sâu hơn cho việc học tập, đặc biệt là chuyên ngành đang theo đuổi, đồng thời chú trọng trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ và tin học nhằm thích ứng tốt hơn với yêu cầu của môi trường làm việc hiện đại. Bên cạnh nỗ lực học thuật và hoạt động phong trào, Thu Hương cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cân bằng giữa công việc và sức khỏe cá nhân, coi đây là nền tảng để phát triển bền vững trong chặng đường dài phía trước.

Thu Hương tham gia Tuần lễ Sinh viên 5 tốt.

Gửi gắm thông điệp tới sinh viên trẻ nhân dịp năm mới, Thu Hương chia sẻ: “Mình mong các bạn đang ở giai đoạn nhiều trăn trở nhưng cũng đầy tiềm năng sẽ sớm định vị được bản sắc riêng, giữ vững niềm tin và sự kiên cường trước những thử thách”. Cô cũng gửi lời chúc một năm mới sức khỏe dồi dào, tinh thần vững vàng và nhiều động lực để mỗi sinh viên tiếp tục học tập, rèn luyện và cống hiến trên hành trình trưởng thành của mình.

(Ảnh: NVCC)