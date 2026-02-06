Nguyễn Thanh Huyền - sinh viên Kinh tế xây dựng tốt nghiệp Xuất sắc với nhiều dấu ấn học thuật

SVO - Nguyễn Thanh Huyền là sinh viên ngành Kinh tế xây dựng, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy Lợi; tốt nghiệp loại Xuất sắc với GPA 3.73/4.0, nhiều học kỳ nhận học bổng, đồng thời có các đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải và Giải Ba Olympic Kinh tế lượng toàn quốc. Bên cạnh đó là vai trò lớp trưởng, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và dấu mốc được kết nạp Đảng, khẳng định sự trưởng thành về chuyên môn, trách nhiệm và lý tưởng của một sinh viên trẻ.

Tốt nghiệp loại Xuất sắc với GPA 3.73/4.0

Kết thúc toàn khóa học, Thanh Huyền tốt nghiệp loại Xuất sắc với GPA 3.73/4.0. Thành tích này là kết quả của quá trình học tập nhiều học kỳ đạt xếp loại Xuất sắc và liên tiếp được nhận học bổng khuyến học của Nhà trường. Không chỉ nổi bật ở kết quả học tập, cô còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động học thuật của ngành, khoa.

Song song với việc học, Thanh Huyền đảm nhiệm vai trò lớp trưởng lớp 63KTXD1. Ở vị trí này, cô luôn nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn thể, phong trào sinh viên, góp phần xây dựng tập thể lớp đoàn kết, kỷ cương và có động lực học tập chung.

Trong giai đoạn cuối khóa, dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô và sự đồng hành của bạn bè, Thanh Huyền dành nhiều thời gian nghiên cứu và hoàn thiện đồ án tốt nghiệp với phương pháp khoa học, nội dung chặt chẽ. Buổi bảo vệ đồ án của cô đã diễn ra thành công, đề tài được Hội đồng đánh giá và chấm điểm cao. Chia sẻ về hành trình học tập của mình, Thanh Huyền cho biết: “Mình luôn tự nhắc phải học tập nghiêm túc, chủ động tích lũy kiến thức và không ngại thử thách để mỗi bước đi đều có ý nghĩa”.

Dấu ấn nghiên cứu khoa học trong hành trình học thuật

Không chỉ dừng lại ở kết quả học tập trên giảng đường, Thanh Huyền sớm xác định nghiên cứu khoa học là nền tảng quan trọng để từng bước nâng cao năng lực học thuật và tư duy chuyên môn. Với quan điểm học phải gắn với nghiên cứu và thực tiễn, cô chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia các đề tài khoa học ngay từ những năm đầu đại học.

Ngay từ năm thứ hai, Thanh Huyền đã tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dưới sự hướng dẫn của các giảng viên trong Khoa. Trong quá trình học tập, cô tham gia tổng cộng 5 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, trong đó có 3 đề tài đạt giải Nhất, Nhì và Ba cấp Khoa. Đáng chú ý, ở tất cả các đề tài này, Thanh Huyền đều đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm, trực tiếp xây dựng đề cương nghiên cứu, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổng hợp kết quả và chịu trách nhiệm chính về chất lượng học thuật của đề tài.

Trong quá trình tham gia nghiên cứu khoa học, Thanh Huyền cùng các thành viên trong nhóm đạt Giải Ba tại Hội thi Khoa học Sinh viên Toàn quốc - Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng lần thứ X, năm 2025. Đây là sân chơi học thuật quy mô toàn quốc, đòi hỏi cao về tư duy định lượng, khả năng phân tích dữ liệu và vận dụng các mô hình kinh tế lượng.

Rèn luyện toàn diện từ giảng đường đến hoạt động cộng đồng

Hơn bốn năm học tập tại Trường Đại học Thủy lợi, Thanh Huyền ngày càng thể hiện sự tự tin và chủ động trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh việc hoàn thành tốt các yêu cầu chuyên môn, cô tích cực tham gia hội thảo, cuộc thi học thuật và các lớp học nâng cao nhằm mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng và tăng khả năng thích ứng trong môi trường học thuật.

Trong quá trình học tập và tham gia hoạt động tại trường, Thanh Huyền nhận các giấy khen Sinh viên Xuất sắc, giấy khen sinh viên có thành tích trong hoạt động phong trào, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và nhiều kỳ học bổng khuyến khích học tập.

Thanh Huyền nhận giấy chứng nhận tại Hội nghị Khoa học Sinh viên lần thứ 38, năm học 2024 - 2025 do Trường Đại học Thủy lợi tổ chức, chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Song song với học tập, Thanh Huyền tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Cô đã tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh”, chương trình “Tiếp sức mùa thi” và nhiều hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo; lễ thắp nến dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; vệ sinh môi trường; thăm hỏi, trao quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thông qua các hoạt động này, Thanh Huyền từng bước hình thành lối sống trách nhiệm, tinh thần sẻ chia và ý thức đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Dấu mốc trưởng thành về nhận thức và lý tưởng

Từ quá trình học tập, nghiên cứu và tham gia hoạt động phong trào, Thanh Huyền vinh dự được công nhận là Đoàn viên ưu tú và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 11/2024. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức chính trị, đạo đức và lý tưởng sống của một sinh viên trong môi trường giáo dục đại học.

Chia sẻ về động lực phấn đấu, Thanh Huyền cho biết việc được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm để bản thân nghiêm túc rèn luyện, sống có định hướng và ý thức rõ vai trò của người trẻ trong học tập cũng như cống hiến. “Mình luôn tự nhắc phải cố gắng từ những việc nhỏ nhất, để xứng đáng với niềm tin và sự ghi nhận”, Thanh Huyền chia sẻ.

Nhìn lại quá trình học tập tại Trường Đại học Thủy lợi, Thanh Huyền hoàn thành quãng thời gian sinh viên với các kết quả cao về học tập, nghiên cứu và rèn luyện. Sau khi tốt nghiệp loại Xuất sắc, Thanh Huyền định hướng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn, theo đuổi nghiên cứu trong lĩnh vực đã lựa chọn. Những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong môi trường đại học là nền tảng cho các bước đi tiếp theo trong quá trình học tập và công tác.

