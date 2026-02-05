Từ chối việc làm ổn định, nữ sinh GPA 10.0 bất ngờ thu về 1.000 kết nối toàn cầu

SVO - Nguyễn Thị Thảo Nhi – sinh viên trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM được biết đến như một hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần dấn thân. Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể, Thảo Nhi còn là một "đại sứ" tích cực trong các hoạt động vì môi trường và giáo dục bền vững.

Thảo Nhi hiện là gương mặt quen thuộc với khán giả đài HTV qua chương trình Sáng mỹ miều - Chiều mỹ mãn. Cô gây ấn tượng mạnh với điểm GPA tiếng Anh nổi bật 10.0.

Nguyễn Thị Thảo Nhi là sinh viên trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đặc biệt, trong cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024, Thảo Nhi đã xuất sắc chinh phục ban giám khảo và khán giả không chỉ bằng nhan sắc, mà còn bằng khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Cô đã mang về hàng loạt danh hiệu danh giá: Nữ sinh viên hùng biện Tiếng Anh hay nhất, Nữ sinh viên Nhân ái, Top những thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

Dù bận rộn với công việc truyền thông và học tập, Thảo Nhi vẫn duy trì những sở thích cá nhân đầy tính nghệ thuật như đan len, làm bánh và cắm hoa. Tuy nhiên, nội lực thực sự của cô nằm ở tinh thần hướng ngoại và khát khao kết nối toàn cầu.

Với niềm đam mê cháy bỏng dành cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là SDG 13 (Hành động vì khí hậu), Thảo Nhi đã trở thành gương mặt đại diện Việt Nam tham gia nhiều diễn đàn quốc tế lớn như: AUN Summer Camp 2024, Regen Asia Summit 2025, AUS 2025.

Đối với Thảo Nhi, ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là cầu nối xóa bỏ rào cản văn hóa. Cô ấp ủ ước mơ về một cuộc sống "du mục" gần gũi với thiên nhiên, nơi cô có thể tự do khám phá thế giới và lan tỏa thông điệp bảo vệ hành tinh xanh.

Đằng sau những hào quang rực rỡ là một Thảo Nhi từng phải đối mặt với nhiều biến cố gia đình và áp lực tâm lý nặng nề. Cô thừa nhận, từng có thời gian dài sống trong oán trách và luôn cố gắng chứng minh giá trị bản thân như một cách để "trả đũa" những bất công.

Thảo Nhi chia sẻ: "Mình đã từng kiệt sức vì dành quá nhiều thời gian cho những người làm tổn thương mình". Và bước ngoặt đã đến khi cô chọn cách tha thứ – không phải để quên đi quá khứ, mà để giải phóng chính mình. Cô đã tự đặt cho mình nickname "Thảo Nhi siêu hủy diệt" để nhắc nhở bản thân về sức mạnh vượt qua mọi "ải" khó khăn trong cuộc sống.

Ngay cả khi đã thành công, Thảo Nhi vẫn không tránh khỏi những lúc nghi ngờ năng lực bản thân khi làm việc cùng những đồng nghiệp xuất sắc. Để vượt qua điều này, cô áp dụng chiến lược 3 bước:

Không dán nhãn bản thân: Coi những thiếu sót là "vùng cần phát triển" thay vì sự yếu kém.

Tự nhận thức: Chấp nhận việc thiếu trải nghiệm ở hiện tại là một phần của quá trình trưởng thành.

Lắng nghe phản hồi đa chiều: Chủ động hỏi ý kiến từ đồng nghiệp, gia đình và bạn bè để định vị rõ 3 giá trị cốt lõi của bản thân.

Năm 2025-2026 đánh dấu một quyết định táo bạo của Thảo Nhi, khi cô từ chối một công việc văn phòng ổn định để dấn thân vào con đường truyền thông tự do và hoạt động xã hội. Quyết định này đã mở ra cho cô hơn 1.000 kết nối mới và hàng loạt cơ hội làm giám khảo, diễn giả tại các sự kiện lớn.

Một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của Thảo Nhi trong năm qua là hiện thực hóa được ước nguyện đưa cả gia đình đi du lịch biển, đền đáp những hy sinh của ba mẹ.

Trong thời gian tới, Thảo Nhi đặt mục tiêu chinh phục học bổng Thạc sĩ chuyên ngành Môi trường và hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học. Bên cạnh đó, cô đang ấp ủ dự án radio mới về ứng dụng AI trong học tập dành cho sinh viên.

Một câu nói truyền cảm hứng mà Thảo Nhi vô cùng yêu thích: "The beauty of life is figuring out what it is - Vẻ đẹp của cuộc sống là hành trình ta tự khám phá xem nó thực sự là gì".

(Ảnh: NVCC)