Từ cậu bé nhút nhát đến ‘thủ lĩnh’ MC và Quán quân khởi nghiệp Quốc gia

SVO - Ít ai ngờ rằng, Nguyễn Trung Quân - chàng Phó Ban MC tự tin, hoạt bát của Đại học Kinh tế Quốc dân hiện tại, từng là một cậu bé rụt rè, luôn e ngại trước đám đông. Bằng tinh thần "You only live once" và quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn, Quân không chỉ chinh phục ánh đèn sân khấu mà còn xuất sắc chạm tay đến giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp cấp Quốc gia khi mới là học sinh lớp 11.

Nguyễn Trung Quân (sinh năm 2006) hiện đang theo học ngành Kinh tế Đầu tư CLC66A tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ tự tin và hoạt bát trên sân khấu, Quân từng là một cậu bé nhút nhát và rụt rè. Nhưng, chính niềm đam mê với việc chia sẻ và dẫn dắt chương trình đã thôi thúc Quân vượt qua những e ngại ban đầu.

Quân chia sẻ: "Mình từng là một người khá nhút nhát và rụt rè, nhưng mình lại yêu việc được chia sẻ trên sân khấu. Vậy nên, mình đã rất quyết tâm thử sức với vai trò là MC. Từ đó, mình nhận thấy tiềm năng của chính bản thân, vì vậy tập trung và quyết tâm hơn trong lĩnh vực dẫn dắt chương trình".

Hiện tại, Quân đang giữ chức vụ Phó Ban MC Gen 18 của CLB Thuyết Trình - MC Đại học Kinh tế Quốc dân, chứng tỏ năng lực và sự cống hiến của anh trong lĩnh vực này.

Ngoài vai trò là một MC, Quân còn có niềm đam mê lớn với thể thao, đặc biệt là bóng đá. Anh từng là thành viên của đội tuyển U10 tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và đội trẻ của Thành phố Vĩnh Yên, tham gia nhiều giải đấu lớn nhỏ trong tỉnh.

Tuy nhiên, một trong những thành tích đáng chú ý nhất của Quân là trong lĩnh vực kinh doanh. Anh đã giành giải nhất trong Cuộc thi SV - StartUp (học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp) cấp Quốc gia khối THPT, từ khi còn là học sinh lớp 11. Hiện tại, anh đang làm MC song song với công việc học tập.

Nhớ lại những khó khăn trên hành trình trưởng thành, đặc biệt khi tham gia cuộc thi SV - Start Up, Quân chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất mà mình gặp phải đó là khi tham gia cuộc thi SV - Start Up. Khi đó, mình mới là học sinh THPT, chưa có quá nhiều kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. Vì thế, mình và team đã phải vất vả tìm mentors, xin kinh nghiệm của các anh chị khóa trước và tự thân quyết tâm trong cuộc thi".

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, tâm huyết và tinh thần đồng đội, Quân và team của mình đã xuất sắc giành giải Nhất Quốc gia trong cuộc thi năm đó. Đây là một minh chứng cho thấy sự quyết tâm và khả năng vượt khó của chàng trai trẻ.

Ngoài ra, Quân còn đạt được nhiều thành tích khác như: 2 giải Nhì cấp Tỉnh trong cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp; Huy chương vàng giải Hội Sinh viên NEU CUP,...Những thành tích này không chỉ là niềm tự hào của Quân mà còn là nguồn động lực lớn để anh tiếp tục cố gắng và phát triển bản thân.

Với những kinh nghiệm và thành công đã đạt được, Nguyễn Trung Quân mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, về việc dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi đam mê.

Riêng bản thân Quân rất yêu thích câu nói: "You only live once" (Bạn chỉ sống một lần). Đây như một lời nhắc nhở để anh sống hết mình với đam mê và không ngừng khám phá những điều mới mẻ.

Trong tương lai, Nguyễn Trung Quân dự định tập trung vào việc học tập và trau dồi kiến thức để trở thành một doanh nhân thành công. Với sự nhiệt huyết, đam mê và tinh thần không ngại thử thách, chắc chắn Quân sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường mình đã chọn.

(Ảnh: NVCC)