Thái Hòa hé lộ quá khứ 'gây sốc': 'Tôi cũng có những lần phán xét người khác'

SVO - 'Ông hoàng phòng vé' Thái Hòa thú nhận, anh từng phán xét người khác trong hậu trường phim 'Anh hùng', khiến khán giả ngỡ ngàng.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo cùng dàn diễn viên Thái Hòa, Hồng Ánh, Phương Thanh, Minh Triết, Đoàn Thế Vinh… mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về cách một hành động tử tế có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm của phán xét và tranh cãi trong thời đại mạng xã hội.

Trong bối cảnh thông tin lan truyền chỉ trong tích tắc, một hành động đẹp không còn được nhìn nhận một chiều. Thay vào đó, nó có thể bị soi xét, phân tích và đặt dưới nhiều lăng kính khác nhau chỉ sau một cú click chia sẻ.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo chia sẻ góc nhìn khi thực hiện bộ phim Anh hùng: “Tôi không muốn phán xét góc nhìn của bất cứ ai. Nếu có thể, hãy đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để có thể thông cảm”.

Thông qua nhân vật nam chính Hùng, dự án mong muốn “khai quật” những khía cạnh đằng sau một con người có nghĩa cử của lòng tốt, một anh hùng đời thường không mặc áo choàng.

Bày tỏ quan điểm của mình với hành trình tìm hiểu nhân vật, Thái Hòa cho biết, điều nguy hiểm nhất hiện tại về câu chuyện tranh cãi lòng tốt là sự phán xét: “Tôi đương nhiên đã từng bị phán xét. Khi xưa, tôi cũng có những lần phán xét người khác. Quan trọng là mình biết dừng lại đúng lúc”.

Còn với Đoàn Thế Vinh vào vai một nhà sáng tạo nội dung, anh không chối cãi vai trò của phán xét vì: “Cũng mong muốn bản thân sẽ có được nhiều view”. Đoạn phim hậu trường cũng hé lộ một phân đoạn nhân vật kêu gọi like, share, đóng vai trò một “cầu nối” trung gian đưa sự phán xét và những con người có liên quan đến gần nhau hơn.

“Có phải những thứ trên bề mặt, bể nổi là con người thực sự của họ hay không?” là câu hỏi mà nữ diễn viên Hồng Ánh đặt ra, như bao hàm chính bài học mà đạo diễn Võ Thạch Thảo mong muốn gửi gắm, bên cạnh phần cốt truyện hồi hộp, khó đoán.