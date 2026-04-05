G-Dragon và Daesung của BIGBANG thể hiện tình bạn bất ngờ với Son Heung Min

Ngày 5/4, hai ca sĩ đã ngồi ở khu ghế VIP tại sân vận động BMO theo dõi trận đấu trên sân nhà của LAFC gặp Orlando City, thuộc vòng 6 mùa giải MLS 2026. Son Heung Min đá chính ở vị trí tiền đạo và hoàn toàn làm chủ trận đấu. Chỉ riêng trong hiệp một, anh đã có bốn pha kiến ​​tạo và thậm chí còn buộc đối phương phản lưới nhà. LAFC giành chiến thắng đậm 6-0. Sau trận đấu, G-Dragon và Daesung đã xuống sân gặp gỡ Son và chụp ảnh lưu niệm cùng nhau.

Cuộc gặp gỡ này đã thu hút sự chú ý trở lại về mối quan hệ thân thiết giữa G-Dragon và Son Heung Min. Hai ngôi sao gần đây đã gây chú ý khi được bắt gặp vui vẻ trò chuyện và trao đổi chữ ký lúc cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng sushi. Mối quan hệ của họ cũng mở rộng sang lĩnh vực chuyên môn: Cả hai cùng xuất hiện trong một dự án nội dung tài chính gần đây.

Trong khi đó, G-Dragon và Daesung gần đây đã thu hút sự chú ý vì công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho album trở lại của T.O.P. Mặc dù trước đó, T.O.P từng ám chỉ việc giải nghệ ca hát, nhưng anh đã phát hành album solo đầy đủ mang tên, ANOTHER DIMENSION vào ngày 3/4, đánh dấu sản phẩm âm nhạc đầu tiên của anh sau 13 năm. Người hâm mộ trong và ngoài nước đang phản ứng nhiệt tình trước tình bạn bền chặt giữa Daesung và G-Dragon, từ việc ủng hộ các thành viên cũ trong nhóm đến việc cùng nhau đến Mỹ để xem một trận bóng đá.