Thành tích 'khủng' của thí sinh nhỏ tuổi nhất đăng quang 'Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026’

SVO - Đêm chung kết cuộc thi 'Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026' đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, khép lại hành trình tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp tri thức và bản sắc văn hoá Việt.

Vượt qua 19 thí sinh xuất sắc trong đêm thi quyết định, Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình đã chính thức đăng quang ngôi vị Tân Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026. Các danh hiệu Á hậu gồm: Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Trúc, Á hậu 2 Nguyễn Hồng Hải Vân, Á hậu 3 Trịnh Thị Huệ, Á hậu 4 Lưu Tố Uyên.

Điều thú vị hơn cả, tân Hoa hậu Văn hoá 2026 là thí sinh nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2008, cao 1m76, hiện là học sinh trường THPT Khoa học Giáo dục (trường ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội). Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Nguyễn Trần Hà Linh đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi sự tự tin, bản lĩnh cùng nền tảng tri thức nổi bật. Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, cô vẫn thể hiện phong thái chững chạc, tư duy rõ ràng và tinh thần cầu tiến.

Nguyễn Trần Hà Linh đăng quang "Hoa hậu Văn hoá 2026".

Không chỉ nổi bật ở nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, cô còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Hà Linh từng đạt học bổng “Người tiên phong” của Swinburne University of Technology, giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ Văn năm học 2025–2026, giải Nhì cuộc thi Lắng đọng HOLA năm học 2024–2025, cùng nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi học thuật như Olympic Ngữ Văn, Toán trên mạng bằng tiếng Việt và các kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý. Trước khi bước lên ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026, Nguyễn Trần Hà Linh cũng từng giành danh hiệu Hoa khôi HES’s Beauty 2025 – Vẻ đẹp tri thức, cho thấy sự hội tụ của sắc vóc, trí tuệ và tinh thần cống hiến.

Nguyễn Trần Hà Linh và 4 Á hậu của cuộc thi.

Với việc trở thành Tân Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026, Nguyễn Trần Hà Linh được kỳ vọng sẽ trở thành đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ – những người vừa hội nhập với thế giới, vừa trân trọng và lan tỏa những giá trị văn hoá truyền thống của Việt Nam.

Sau cuộc thi, Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sẽ là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Đa Văn hóa Thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026) vào tháng 6/2026. Á hậu Nguyễn Thị Thu Trúc đại diện Việt Nam dự thi Miss Eco International 2026 vào tháng 5/2026 tại Ai Cập.