Á quân 'Anh trai say hi' mùa 2 Bùi Trường Linh không ngại giữ hình tượng, lăn xả hết mình để làm điều ý nghĩa đặc biệt

SVO - Trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt', MC Thanh Thảo cùng ca sĩ Bùi Trường Linh và Á hậu Hiền Hellen đã bất chấp hình tượng để vượt qua thử thách, cùng đông đảo khán giả địa phương góp sức trao gần 600 triệu đồng dành tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, MC Thanh Thảo không kìm được xúc động, bật khóc nức nở khi chứng kiến hoàn cảnh của gia đình các nhân vật. Nữ MC bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực mạnh mẽ của các em, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã gánh vác nhiều trách nhiệm.

Á hậu Hiền Hellen không giấu được sự xót xa khi chứng kiến các em còn nhỏ nhưng đã sống trong cảnh thiếu thốn, ăn uống đạm bạc, vóc dáng gầy gò. Khi nghe các em chia sẻ mong ước giản dị được ăn thịt lợn luộc, vốn là một món ăn quen thuộc với nhiều gia đình nhưng lại là điều hiếm hoi đối với các em, cô đã bật khóc nức nở.

Trong khi đó, ca sĩ Bùi Trường Linh cũng nghẹn ngào trước hình ảnh ba chị em nương tựa vào bà, sớm trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Nam ca sĩ gửi lời động viên, khích lệ các em không nên tự ti, tiếp tục nỗ lực học tập. Á quân Anh trai say hi mùa 2 tin rằng, nghị lực của em sẽ là nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Không chỉ dừng lại ở lời động viên, hai khách mời còn nỗ lực hết mình trong các thử thách của chương trình. Dù dần kiệt sức qua từng vòng, cả hai vẫn không dừng lại, liên tục đẩy xe với mong muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất.

Với mong muốn mang về phần thưởng lớn cho các em nhỏ, Bùi Trường Linh và Hiền Hellen sẵn sàng “bỏ qua hình tượng”, không ngại để cơ thể lấm lem bột, liên tục di chuyển để hoàn thành nhiệm vụ. Dù trời đã dần tối, cả hai vẫn kiên trì đến phút cuối, thể hiện tinh thần quyết tâm và sự đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của các em nhỏ.

Trải qua các phần thi, gia đình em Nguyễn Diệu Linh về thứ ba, nhận 17 triệu đồng; gia đình em Bùi Minh Ngọc về nhì với 22 triệu đồng; còn gia đình em Nguyễn Thị Phương Thảo giành giải Nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 65 triệu đồng. Như vậy, chương trình đã trao tổng cộng 104 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi, cùng các mạnh thường quân và đông đảo khán giả địa phương hỗ trợ các gia đình. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến hơn 570 triệu đồng.