'Ông hoàng nhạc gia đình' Quách Beem nghẹn ngào tiết lộ tuổi thơ đặc biệt bên cha mẹ

SVO - Tiếp tục theo đuổi dòng nhạc về gia đình, Quách Beem ra mắt MV 'Ơn cha', kể câu chuyện về hành trình trưởng thành của một người con. Anh cũng chia sẻ về chuyện tuổi thơ ít ai biết.

Xuyên suốt MV, khán giả được thấy hành trình trưởng thành của một người con. Từ những ngày vô tư, ham chơi, đôi khi vô tâm với gia đình, đến khi đủ lớn để nhìn lại và hiểu được những hy sinh âm thầm của cha.

1000044727.jpg

“Bản thân tôi thời tuổi thơ cũng đã từng ham chơi, từng cãi cha mẹ, làm họ buồn, cũng từng vô tâm với tình yêu thương của cha mẹ. Mỗi ngày mình lớn lên là mỗi ngày cực khổ, gian nan của cả cha và mẹ. Đến khi nhận ra điều đó, tôi muốn chia sẻ với mọi người những điều tốt đẹp”, anh chia sẻ.

1000044730.jpg
1000044732.jpg

Tiếp tục lựa chọn chủ đề gia đình, Quách Beem cho rằng, điều quan trọng không nằm ở việc mới hay cũ, mà ở cảm xúc được truyền tải trong từng ca khúc. Quách Beem thừa nhận, bản thân từng có nhiều khoảnh khắc vô tâm trong quá khứ. Và chính những trải nghiệm đó trở thành nguồn cảm hứng để anh tiếp tục viết về gia đình.

1000044728.jpg

Thông qua MV lần này, Quách Beem không ngần ngại bày tỏ tình cảm với cha mình: “Con thương ba nhiều lắm. Ba phải thật khỏe mạnh để nhìn thấy ước mơ của mình hạnh phúc ba nhé!”.

Bình Nguyễn
#gia đình #Quách Beem #ông hoàng nhạc gia đình #Tuổi thơ #ca sĩ Quách Beem #Tình cha con

