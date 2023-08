The UP Campaign (TUC): Sống hết mình những giây phút của tuổi trẻ

SVVN - Trong cuộc sống hiện đại, có lẽ chúng ta đang quá bận rộn với guồng quay do chính chúng ta tạo ra, đắm chìm với cuộc sống cơm áo gạo tiền mà quên đi rằng ngoài kia còn những mảnh đời bất hạnh, khó khăn nối tiếp khó khăn. Lúc đó, dự án tình nguyện trở thành cầu nối quan trọng gắn kết mọi người, thắp sáng lại lòng yêu thương.

Một trong những dự án tình nguyện nổi bật được đón nhận bởi nhiều bạn trẻ trên địa bàn Hà Nội là THE UP CAMPAGIN hay còn gọi là TUC đã xuất hiện với mục tiêu xây dựng cộng đồng tốt đẹp. TUC được "thai nghén" và ra đời từ ý tưởng của hai bạn sinh viên: Vũ Thu Trang (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) và Nguyễn Mỹ Ngọc (Học viện Ngoại giao). Với mong muốn đứa con tinh thần luôn hiện diện khắp mọi nơi, đến những nơi nghèo đói để giúp đỡ, có mặt bất cứ đâu cần sự hỗ trợ, hai bạn đã chọn khai sinh tên UP - Ubiqutious presence để hướng đến tương lai phát triển theo từng hành trình của dự án. Trên con đường thắp sáng tương lai, TUC đã đem lại sự gắn kết, hy vọng và niềm tin cho hàng ngàn người trong cộng đồng. Thiện nguyện không phải chỉ là một nhiệm vụ tạm thời, mà là một trạng thái tâm hồn, một triết lý sống.

Những dự án thiện nguyện ban đầu, TUC đã thu thập được hơn 100 kg quần áo cùng sách vở, đồ chơi dành cho các bạn nhỏ vùng cao, từ đó có thể thấy rằng, cuộc sống quá bận rộn khiến cho các bạn trẻ có vẻ lạnh lùng hơn với mối quan hệ xung quanh, lạnh lùng hơn với chính bản thân, nhưng ngay khi có cơ hội thì tình cảm, tình yêu và hy vọng xây dựng cộng đồng lại cháy lên, chỉ cần có cơ hội là các bạn trẻ sẽ tham dự mà không màng khó khăn, trắc trở của hành trình.

Một trong những yếu tố cốt lõi của TUC là tạo ra sự gắn kết, dùng sức trẻ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, TUC đã khuyến khích sự tham gia của các bạn trẻ, các tình nguyện viên sẵn sàng cống hiến sức trẻ, không ngại khó khăn trong cuộc hành trình đem tình thương lên các vùng sâu vùng xa. Nhờ vào cộng đồng các bạn trẻ sẵn sàng kết nối, TUC đã tạo ra một môi trường nơi tất cả mọi người đều đảm nhiệm vị trí như nhau, để chia sẻ những ý tưởng, tình yêu của mình để đem lại những lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng.

Dự án TUC không chỉ tạo ra sự thay đổi trong hiện tại mà còn tạo nền móng xây dựng nền tảng một tương lai tươi sáng, khơi dậy tình yêu sâu thẳm trong mỗi bạn trẻ.

Hãy cùng nhau đứng lên, tay trong tay, hướng về phía trước với lòng biết ơn và sự quan tâm. Hãy là những người biến điều thiện lành thành một thói quen, một phong cách sống. Vì chỉ có bằng cách đó, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi tích cực và lan toả hạnh phúc đến với mọi người.

Thiện nguyện là một việc làm có ích cho đời, cho tâm hồn. Chỉ cần chúng ta san sẻ một phần nhỏ của mình cho người khó khăn, nhất định cuộc đời này sẽ tốt đẹp và ý nghĩa vô cùng. Nếu chưa thử, bạn sao biết được thiện nguyện tuyệt vời như thế nào. Nếu được, hãy tham gia thiện nguyện thật nhiều để đóng góp phần nào phát triển xã hội thêm giàu mạnh.