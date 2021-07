Thí sinh ra khỏi tỉnh, phải báo cáo giáo viên chủ nhiệm.

SVVN - Trong trường hợp bất khả kháng phải ra khỏi tỉnh Bình Thuận, thí sinh báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên phải báo cáo cho hiệu trưởng biết để ngành có thể theo dõi, giúp đỡ và xử lý khi cần.

Từ ngày 3-5/7, Sở GD - ĐT tỉnh Bình Thuận phối hợp với Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho gần 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác liên quan đến kỳ thi.

Theo đó, rrong sáng 3/7, tại Sở GD - ĐT đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi ở trường THPT Ngô Quyền, huyện Phú Quý. Còn lại, lãnh đạo các trường THPT trong tỉnh đã chủ động liên hệ các Trung tâm Y tế cấp huyện để tổ chức phối hợp xét nghiệm COVID-19 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị tham gia làm nhiệm vụ trong kỳ thi theo yêu cầu của Sở GD - ĐT.

Đồng thời, phó trưởng các điểm thi có trách nhiệm thông báo, phối hợp tổ chức xét nghiệm đến nhân viên phục vụ, y tế, công an và điện lực tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Những cán bộ, giáo viên, nhân viên có kết quả âm tính với COVID-19 mới được tham gia làm công tác tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Trước đó, Sở GD - ĐT tỉnh Bình Thuận đã khuyến cáo học sinh và giáo viên không đi ra khỏi tỉnh khi không thật sự cần thiết để hạn chế lây lan dịch bệnh. Trong trường hợp bất khả kháng phải ra khỏi tỉnh, thí sinh phải báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên phải báo cáo cho hiệu trưởng biết để ngành có thể theo dõi, giúp đỡ và xử lý khi cần.

Năm 2021, tỉnh Bình Thuận có gần 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Trong đó, có 27 trưởng điểm thi, 76 phó trưởng điểm thi, 54 thư ký điểm thi, hơn 1.200 cán bộ coi thi, 233 cán bộ giám sát, 113 trật tự viên, 116 phục vụ, bảo vệ, 76 công an, 28 nhân viên y tế và 54 nhân viên điện lực.

Liên quan đến điểm thi ở đảo Phú Quý, UBND huyện Phú Quý cho biết, huyện đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT như chuẩn bị cơ sở vật chất, phân công lực lượng để tham gia các khâu của kỳ thi, lắp đặt hệ thống camera, lên phương án tổ chức kỳ thi.

Theo đó, các lực lượng như Đồn Biên phòng cửa khẩu Phú Quý, Ban quản lý cảng, Công an huyện, Cảng vụ hàng hải, Trung tâm y tế huyện… chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn trong công tác vận chuyển đề thi, bài thi và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.