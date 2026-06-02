Thưởng thức trà đá vào một ngày nắng nóng có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm

SVO - Thưởng thức trà đá vào một ngày nắng nóng là cảnh tượng quen thuộc trong cuộc sống thường nhật ở Việt Nam. Thế nhưng đằng sau những viên đá trong suốt ấy có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm mà nhiều người tiêu dùng hiếm khi nghĩ đến.

Vấn đề ít được chú ý này chính là trọng tâm bài thi giành giải Nhất của nhóm Ice Breaker tại một cuộc tranh tài gần đây do Đại học RMIT Việt Nam tổ chức. Tại đây, sinh viên được trực tiếp trình bày các ý tưởng truyền thông hưởng ứng Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới (7/6) trước ban giám khảo gồm các chuyên gia đến từ Văn phòng FAO tại Việt Nam.

Không chỉ lên nội dung truyền thông trên mạng xã hội với linh vật viên đá vui nhộn và cách kể chuyện gần gũi với Gen Z, chiến dịch còn giới thiệu nhãn chứng nhận riêng cho các cơ sở kinh doanh sử dụng đá sạch trong sản phẩm.

Linh vật “Icey Cube” của chiến dịch truyền thông do nhóm Ice Breaker thiết kế. (Hình do nhóm Ice Breaker tạo ra bằng AI)

Chiến dịch gây ấn tượng nhờ giải quyết một “điểm mù” trong nhận thức cộng đồng cũng như trong các hoạt động truyền thông hiện nay về an toàn thực phẩm.

“Chúng em muốn mọi người xem lại những thói quen tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống hằng ngày”, đại diện nhóm cho biết. “Khi người tiêu dùng chú ý đến những điều đơn giản như đá, họ có thể sẽ có những thay đổi lớn hơn trong nhận thức về an toàn thực phẩm”.

Nhóm Ice Breaker đến từ cơ sở Nam Sài Gòn (gồm Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Thị Phương Linh, Bùi Thị Phương Thảo, Phạm Thiên Lộc, Trần Thiên Khánh, Trần Ngọc Minh Tú) nhận giải Nhất trong hạng mục “Vận động và tiếng nói dư luận trong quan hệ công chúng”. (Hình: RMIT)

Phát huy vai trò của thanh niên trong thúc đẩy thực hành an toàn thực phẩm

Tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia có hệ thống thực phẩm đang phát triển nhanh, an toàn thực phẩm vẫn luôn là lĩnh vực ưu tiên quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Hệ thống thực phẩm ngày càng đa dạng và chuyển dịch về các đô thị với mạng lưới kết nối phức tạp hơn, khiến việc cải thiện quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh ngày càng được lưu tâm. Đồng thời, việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng tại gia đình, trường học, chợ, cơ sở ăn uống và các môi trường thực phẩm khác cũng rất quan trọng.

Song song với đó, những thay đổi trong hành vi tiêu dùng và ảnh hưởng ngày càng lớn của các nền tảng số và mạng xã hội đang mở ra cơ hội mới để thu hút giới trẻ trở thành những người tiêu dùng có hiểu biết, đồng thời tham gia truyền thông và lan tỏa các biện pháp thực hành an toàn thực phẩm, hướng tới lối sống lành mạnh hơn.

Nhận thức được vai trò quan trọng của thanh niên, Văn phòng FAO Việt Nam hợp tác với Khoa Truyền thông và Thiết kế của Đại học RMIT Việt Nam để tìm cách biến kiến thức về an toàn thực phẩm thành các thông điệp sáng tạo, gần gũi và dễ triển khai.

Hưởng ứng chủ đề Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm nay, “Biến gánh nặng thành giải pháp: đảm bảo thực phẩm an toàn khắp mọi nơi”, hoạt động hợp tác này là một phần của chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm được triển khai đa nền tảng tại nhiều địa phương. Chiến dịch được FAO Việt Nam, Viện Nghiên cứu chăn nuôi Quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam, Viện nghiên cứu Mekong và Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển Bền vững phối hợp thực hiện.

Khi sinh viên trở thành người kiến tạo chiến dịch

Khởi động từ tháng 3/2026, dự án học tập “Sáng kiến thanh niên: Truyền thông về an toàn thực phẩm” đã quy tụ gần 400 sinh viên từ hai cơ sở Hà Nội và Nam Sài Gòn của Đại học RMIT. Sinh viên đến từ hai môn học là “Xây dựng quan hệ báo chí đương đại” và “Vận động và tiếng nói dư luận trong quan hệ công chúng” đã làm việc theo nhóm để xây dựng các chiến dịch truyền thông sáng tạo cho FAO tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về an toàn thực phẩm.

Trong ba tháng thực hiện dự án, sinh viên đã phỏng vấn các chuyên gia từ FAO, RMIT và Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, từ đó phát triển chiến lược truyền thông và nội dung sáng tạo phù hợp với công chúng Việt Nam. Sản phẩm tạo ra gồm các video ngắn, nội dung đăng trên mạng xã hội, chiến dịch truyền thông xã hội, và kế hoạch làm việc với báo chí.

Các đội thắng giải tại vòng chung kết vào ngày 28/5/2026. (Hình: RMIT)

Sau các vòng đánh giá sơ bộ, 12 đội xuất sắc đã bước vào vòng chung kết diễn ra ngày 28/5/2026 tại cơ sở Nam Sài Gòn của Đại học RMIT. Tại đây, bốn đội thắng cuộc từ mỗi môn học đã được vinh danh. Một số ý tưởng hiện đang được FAO tại Việt Nam cân nhắc sử dụng trong các hoạt động truyền thông đại chúng tương lai.

Đối với FAO Việt Nam, hoạt động này mang đến những góc nhìn mới cho một vấn đề sức khỏe cộng đồng tồn tại lâu nay.

“Thanh niên không chỉ là người tiêu dùng thực phẩm mà còn có khả năng truyền thông và thúc đẩy thay đổi mạnh mẽ, góp phần định hình thói quen an toàn thực phẩm trong gia đình và cộng đồng”, ông Vinod Ahuja, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam, cho biết. “Bằng cách phát huy vai trò của thanh niên trong việc chuyển hóa kiến thức thành những thông điệp sáng tạo và gần gũi, chúng ta có thể góp phần củng cố văn hóa an toàn thực phẩm”.

Kết nối học tập với sứ mệnh và tác động cộng đồng

Dự án cũng thể hiện rõ định hướng học tập kết hợp thực tiễn (Work-Integrated Learning) tại RMIT, nơi sinh viên tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua quan hệ đối tác trong các ngành, lĩnh vực và cộng đồng.

Nói về hoạt động hợp tác với FAO Việt Nam, Tiến sĩ Manny Ling, Phó trưởng khoa phụ trách Đối ngoại và Quan hệ quốc tế, Khoa Truyền thông và Thiết kế, cho biết: “Chúng tôi tự hào rằng sinh viên RMIT có cơ hội đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy an toàn thực phẩm tại Việt Nam, một vấn đề nóng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người mỗi ngày. Nhà trường luôn coi trọng tính gắn kết giữa kiến thức học thuật và thực tiễn đời sống, cũng như quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp”.

Được dẫn dắt bởi hai giảng viên ngành Truyền thông thuộc Đại học RMIT là Thạc sĩ Nguyễn Thị Nam Phương và Thạc sĩ Lương Vân Lam, hoạt động học tập này cho thấy giáo dục truyền thông có thể đóng góp vào các mục tiêu xã hội rộng lớn hơn. Sinh viên được thử sức đưa ra giải pháp cho những vấn đề thực tiễn và những ý tưởng này có thể được ứng dụng ngoài phạm vi lớp học.

Tiến sĩ Ling chia sẻ thêm: “An toàn thực phẩm suy cho cùng là câu chuyện về thay đổi hành vi. Thông qua dự án này, sinh viên hiểu được cách các ý tưởng và chiến lược truyền thông của các em có thể góp phần thúc đẩy thay đổi đó”.

Đại diện nhóm Góc Mặt Trái, một trong hai đội giành giải Nhất chung cuộc, cho biết: “Chúng em cảm thấy công sức bỏ ra vô cùng xứng đáng vì ý tưởng của chúng em có tiềm năng áp dụng ngoài đời thực. Điều này cho thấy rằng những gì chúng em học trên lớp có thể đóng góp thiết thực cho các mục tiêu lớn lao hơn”.

