Một trường đại học lập Trường Y và Khoa học Sức khỏe

SVO - Trường Y và Khoa học Sức khỏe, thuộc Trường Đại học Công nghệ TP. HCM sẽ mở rộng định hướng đào tạo theo chiều sâu, từng bước phát triển các ngành có yêu cầu cao về chuyên môn, thực hành và trách nhiệm nghề nghiệp, trong đó có ngành Y khoa.

Ngày 2/6, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) công bố quyết định thành lập Trường Y và Khoa học Sức khỏe trực thuộc HUTECH.

Trường Y và Khoa học Sức khỏe được thành lập trên nền tảng của một đại học đa ngành, có thế mạnh về công nghệ, chú trọng chất lượng đào tạo và gắn trách nhiệm của cơ sở giáo dục với người học, người bệnh và xã hội.

Trong hơn một thập kỷ qua, HUTECH đã từng bước xây dựng nền tảng đào tạo trong lĩnh vực khoa học sức khỏe thông qua các ngành như Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Do đó, Trường Y và Khoa học Sức khỏe tiếp tục mở rộng định hướng đào tạo theo chiều sâu, từng bước phát triển các ngành có yêu cầu cao về chuyên môn, thực hành và trách nhiệm nghề nghiệp, trong đó có ngành Y khoa. Các ngành Y học cổ truyền và Răng Hàm Mặt cũng được định hướng phát triển theo lộ trình, trên cơ sở chuẩn bị đầy đủ điều kiện bảo đảm chất lượng và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý.

Chương trình đào tạo được định hướng theo hướng tích hợp giữa kiến thức y học nền tảng, năng lực thực hành lâm sàng, y đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và năng lực thích ứng với môi trường y tế số. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng đào tạo dựa trên năng lực, trong đó chuẩn đầu ra của người học gắn với năng lực hành nghề, khả năng phối hợp liên ngành, tư duy phản biện và tinh thần học tập suốt đời.

PGS. TS.BS. TTƯT Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH khẳng định: “Với Trường Y và Khoa học Sức khỏe, HUTECH bước vào một giai đoạn phát triển mới trong chiến lược đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Đây cũng là cam kết dài hạn, nghiêm túc của Nhà trường trong việc đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực y tế có chuyên môn vững vàng, giàu y đức, và năng lực công nghệ và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của y học tương lai”.

Ông Hiệp cũng cho rằng, đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt là đào tạo bác sĩ, là lĩnh vực đòi hỏi chuẩn mực cao, sự cẩn trọng và trách nhiệm xã hội rất lớn. HUTECH xác định ưu tiên xây dựng nền tảng đào tạo vững chắc, đội ngũ phù hợp, điều kiện bảo đảm chất lượng và môi trường học tập gắn với thực hành nghề nghiệp.

Năm 2026, Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH tuyển sinh các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học theo nhiều phương thức: Xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, xét học bạ THPT, xét điểm thi V-SAT, xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP. HCM. Đồng thời thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD - ĐT và xét tuyển theo các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, IB theo quy định của HUTECH.

Đối với nhóm ngành Khoa học Sức khỏe, thí sinh cần đáp ứng thêm các điều kiện theo quy định hiện hành. Riêng các ngành Y khoa và Dược học, thí sinh cần có học lực cả năm lớp 12 đạt loại Tốt - Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.