Tiến sĩ và bài toán "đầu tư" cho con: Tại sao chi phí học thêm lại tăng gấp bội theo học hàm của cha mẹ?

SVO - Trong cuộc đua giáo dục khốc liệt tại Hàn Quốc, "tấm bằng" của phụ huynh dường như là động cơ thúc đẩy ngân sách học thêm. Thống kê cho thấy một sự phân hóa rõ rệt khi các hộ gia đình trình độ sau đại học đang tạo ra khoảng cách chi tiêu khổng lồ, gấp hơn hai lần mức đầu tư của nhóm phụ huynh dừng chân ở bậc trung học phổ thông.

Theo số liệu do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 22/3, các gia đình có người chồng có trình độ sau đại học chi trung bình 642.000 won (gần 12 triệu đồng) mỗi tháng cho mỗi con để học thêm. Trong khi đó, các gia đình có người chồng chỉ học hết trung học phổ thông (THPT) hoặc thấp hơn chi khoảng 319.000 won/tháng/con.

Nhóm có trình độ đại học chiếm khoảng 60% số người tham gia khảo sát và được xem là mức trung bình của cả nước. Mức chi cho học thêm của nhóm này là 496.000 won/tháng/con.

Đáng chú ý, các gia đình có trình độ học vấn cao thường tập trung đầu tư vào những môn học “cốt lõi” gắn trực tiếp với kỳ thi đại học. Cụ thể, nhóm có trình độ sau đại học chi khoảng 483.000 won/tháng/con cho các môn như Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán và Khoa học, cao hơn nhiều so với mức 224.000 won của các gia đình chỉ có trình độ THPT.

Khoảng cách chi tiêu giữa các nhóm gia đình cũng ngày càng nới rộng theo thời gian. Năm 2015, các gia đình có trình độ THPT trở xuống chi khoảng 180.000 won/tháng/con, trong khi nhóm sau đại học chi 365.000 won. Sau 10 năm, mức chi của nhóm THPT chỉ tăng thêm 139.000 won, còn nhóm sau đại học tăng tới 277.000 won.

Trẻ tiểu học giờ tan trường tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: NEWS1

Khảo sát cũng cho thấy trình độ học vấn của người mẹ có mối liên hệ với chi tiêu cho học thêm còn rõ rệt hơn so với người cha. Những gia đình mà người mẹ có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ chi trung bình 655.000 won/tháng/con, trong khi con số này ở nhóm mẹ có trình độ THPT trở xuống chỉ là 314.000 won. Các chuyên gia cho rằng điều này phản ánh vai trò lớn hơn của người mẹ trong việc định hướng và đầu tư cho việc học của con.

Chia sẻ với Seoul Economic Daily, một đại diện trong ngành giáo dục nhận định: “Các gia đình có trình độ học vấn cao thường có thu nhập tốt hơn nên có khả năng chi nhiều hơn cho việc học thêm. Đồng thời, họ cũng có xu hướng đầu tư mạnh tay để truyền lại 'công thức thành công' từ chính trải nghiệm học tập của mình. Khoảng cách chi tiêu cho giáo dục tư nhân theo thu nhập và trình độ học vấn của phụ huynh nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục gia tăng”.

Chi tiêu cho học thêm tăng hơn 60% trong 10 năm

Không chỉ có sự chênh lệch giữa các nhóm gia đình, chi tiêu cho học thêm tại Hàn Quốc nói chung cũng tăng nhanh trong những năm gần đây.

Theo Hệ thống Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) thuộc Bộ Dữ liệu và Thống kê, các hộ gia đình nước này đã chi gần 29.200 tỷ won (khoảng 510.000 tỷ đồng) cho giáo dục tư nhân trong năm 2024, tăng 60,1% so với năm 2014. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp khoản chi này gia tăng.

Chi phí theo học tại các trung tâm học thêm ngày càng cao. Cùng với đó, thu nhập của các gia đình được cải thiện, giúp họ có điều kiện chi nhiều hơn cho các lớp học ngoài giờ, khiến tổng chi cho giáo dục tư nhân tiếp tục tăng.

Bên cạnh đó, sự gia tăng của các gia đình có cả hai vợ chồng cùng đi làm cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu học thêm. Nhiều phụ huynh lựa chọn gửi con đến các lớp học sau giờ học thay vì để trẻ ở nhà một mình trong thời gian họ làm việc.

Số liệu từ KOSIS cho thấy chi tiêu cho học sinh tiểu học tăng mạnh nhất, từ khoảng 7.600 tỷ won năm 2014 lên 13.200 tỷ won năm 2024, tương đương mức tăng 74,1%.

Trong cùng giai đoạn, chi tiêu cho học sinh THCS tăng 40,7%, lên 7.800 tỷ won, trong khi chi cho học sinh THPT tăng 60,5%, đạt 8.100 tỷ won.

Theo KOSIS, một gia đình có ít nhất hai con chưa lập gia đình chi trung bình 611.000 won mỗi tháng cho việc học thêm trong quý III/2025. Khoản này chiếm 12,6% tổng chi tiêu hàng tháng của gia đình, chỉ đứng sau chi phí thực phẩm.

Tỷ lệ chi cho giáo dục tư nhân trong tổng chi tiêu hộ gia đình đã tăng từ 11,5% năm 2019 lên 12,8% vào năm 2024. Sang năm 2025, con số này đạt 13% trong quý I và lên mức cao kỷ lục 13,5% trong quý II.

Theo Korea JoongAng Daily, việc chính sách tuyển sinh đại học thay đổi thường xuyên, kéo theo nhiều bất định, đang khiến phụ huynh ngày càng phụ thuộc vào học thêm để đảm bảo lợi thế cho con em mình.