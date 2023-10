Tiết lộ mới nhất về 'đám cưới' của cặp đôi đẹp nhất màn ảnh xứ Hàn tháng Mười Một

SVVN - Song Kang và Kim Yoo Jung 'cực tình' trong buổi đọc kịch bản phim lãng mạn giả tưởng mới “My Demon”.

Bộ phim truyền hình sắp tới của đài SBS, My Demon đã chia sẻ một vài chi tiết về hậu trường của buổi đọc kịch bản đầu tiên.

Theo đội ngũ sản xuất của bộ phim, Song Kang và Kim Yoo Jung đã khiến mọi người phải kinh ngạc với 'phản ứng hóa học' của họ tại buổi đọc kịch bản, nơi họ biến những cuộc cãi vã đáng yêu và những trò đùa vui tươi của nhân vật trở nên sống động.

My Demon sẽ ra mắt vào ngày 24/11, ngay sau khi kết thúc phần 1 của The Escape of the Seven.