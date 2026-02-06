Tìm về giá trị di sản để cân bằng những xáo trộn tuổi trẻ

SVO - Giữa những ngã rẽ đầy xáo trộn của tuổi trẻ, Hoàng Anh đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: tạm dừng việc học tại trường Đại học để đi tìm bản sắc riêng. Thay vì chạy theo những hào quang rực rỡ, chàng mẫu tự do chọn nép mình vào sự tĩnh lặng của di sản. Bộ ảnh áo dài tại Bảo tàng Dân tộc học không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là lời tự sự về hành trình chữa lành và tái định nghĩa bản thân của một người trẻ dám sống thật với đam mê.

Lê Công Hoàng Anh (sinh năm 2007) đang là người mẫu tự do.

Lê Công Hoàng Anh chia sẻ: "Mình nghĩ rằng, dừng lại để định hướng bản thân chưa phải là một sự lựa chọn ngông cuồng, mà đó chính là cách để mình học tập, trau dồi và khẳng định rõ hơn về đam mê nghệ thuật của bản thân".

Quyết định dừng lại tại ngôi trường đang học không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi gia đình và bạn bè của Hoàng Anh ban đầu bày tỏ sự lo lắng. Họ sợ rằng việc từ bỏ con đường học vấn ổn định để theo đuổi nghệ thuật là một bước đi mạo hiểm, không đảm bảo thu nhập và tương lai lâu dài. Tuy nhiên, sau những cuộc trò chuyện thẳng thắn và khi chứng kiến sự nghiêm túc của Hoàng Anh, mọi người dần chấp nhận và ủng hộ quyết định của anh.

Hiện tại, Hoàng Anh đang hoạt động với vai trò người mẫu tự do. Đây là bước đệm quan trọng giúp anh tích lũy kinh nghiệm thực tế, học hỏi và trải nghiệm trong môi trường làm việc sáng tạo, từ đó rèn luyện khả năng và phong thái trước ống kính.

Với Hoàng Anh, làm người mẫu không chỉ là trình diễn vẻ ngoài mà còn là dùng cơ thể để kể câu chuyện của chính mình. Nghệ thuật đã trở thành một không gian an toàn để Hoàng Anh đối diện với những hoang mang, sự nghi ngờ bản thân.

Nhờ nghệ thuật, Hoàng Anh không còn cố gắng vừa vặn với những khuôn mẫu cũ mà dần tìm thấy tiếng nói riêng, một sự chữa lành âm thầm nhưng bền bỉ. Hoàng Anh thổ lộ: "Mỗi lần đứng trước ống kính hay trên sàn diễn là một lần mình học cách lắng nghe, chấp nhận và tái định nghĩa tôi là ai".

Một trong những dự án đáng chú ý của Hoàng Anh là bộ ảnh áo dài được thực hiện tại Bảo tàng Dân tộc học. Và lý do để anh chọn áo dài và Bảo tàng Dân tộc học vì ở đó có một sự yên tĩnh rất thật.

Hoàng Anh chia sẻ: "Khi đứng trong không gian ấy, mọi thứ tự nhiên chậm lại, không còn cảm giác vội vàng hay áp lực. Với mình, đó là lúc quay về với những giá trị quen thuộc, để cân bằng lại cảm xúc sau những giai đoạn nhiều xáo trộn".

Bộ ảnh là một khoảng dừng, nơi con người và di sản gặp nhau một cách nhẹ nhàng. Hoàng Anh không đặt mục tiêu thể hiện hình ảnh của một người mẫu chuyên nghiệp, mà mong muốn người xem nhìn thấy chính mình, một người trẻ đang đứng giữa những giá trị cũ và mới, còn nhiều trăn trở và đang lặng lẽ đi tìm bản sắc của riêng mình.

Đối với Hoàng Anh, thành công không chỉ là những giải thưởng hay danh hiệu, mà là những trải nghiệm quý giá có được kể từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật.

Trong tương lai gần, Hoàng Anh dự định tham gia các kỳ thi năng khiếu vào những trường nghệ thuật. Đây là một bước đi quan trọng để chàng trai trẻ chính thức đặt niềm tin vào con đường mình đã chọn.

Hoàng Anh cho biết: "Đây không chỉ là bước chuẩn bị cho việc học, mà còn là lời khẳng định với chính mình rằng nghệ thuật không còn là thử nghiệm, mà là định hướng nghiêm túc mình sẵn sàng theo đuổi đến cùng".

Một câu nói của Steve Jobs khiến Hoàng Anh rất ấn tượng: "The only way to do great work is to love what you do" (Cách duy nhất để làm được những điều vĩ đại là yêu những gì bạn làm). Câu nói này nhắc nhở Hoàng Anh rằng, khi làm điều xuất phát từ đam mê, bạn sẽ có động lực để cố gắng đến cùng, vượt qua khó khăn và không dễ bỏ cuộc.

(Ảnh: NVCC)