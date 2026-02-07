'Lễ hội Macchabée' Trường ĐH Y - Dược Huế: Lòng biết ơn dành cho những 'người thầy thầm lặng' hiến thân xác cho khoa học

SVO - Khi tiếng nhạc tưởng niệm vang lên trong khán phòng lặng im của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, ngày 6/2/2026, hàng ngàn sinh viên cùng cúi đầu mặc niệm. Không ai nói lời nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều đang hướng về những con người chưa từng đứng lớp, chưa từng cầm phấn - những “người thầy thầm lặng” đã hiến thân xác cho khoa học.

“Lễ hội Macchabée - Tri ân những người hiến thân xác cho khoa học” tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế là lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm để viên chức, người lao động, học viên và sinh viên tưởng nhớ, tri ân “những người thầy thầm lặng” đã hi sinh lặng lẽ vì sự phát triển của khoa học y học và sự trưởng thành của các thế hệ thầy thuốc phục vụ nhân dân, cộng đồng và xã hội.

Sân trường lặng im trong ánh nến tưởng niệm, nơi mỗi ngọn lửa thắp lên với lời tri ân thầm lặng.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Trí - Trưởng Bộ môn Giải phẫu - Phẫu thuật thực hành, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế chia sẻ về vai trò to lớn và nghĩa cử cao đẹp của những người hiến thân xác cho khoa học đối với công tác đào tạo y khoa và nghiên cứu khoa học. Trong hành trình học nghề và hành nghề của sinh viên Y khoa, Giải phẫu giữ vai trò nền tảng quan trọng, được xem là “cánh cửa đầu tiên” để sinh viên bước chân vào “thế giới” của ngành Y. Đây là môn học cơ sở giúp người thầy thuốc hiểu rõ cấu trúc và hoạt động của cơ thể người, là tiền đề cho mọi chuyên ngành lâm sàng.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Trí chia sẻ tại buổi lễ.

Tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, “Lễ hội Macchabée” trở thành một ngày lễ đặc biệt thiêng liêng đối với mỗi thế hệ sinh viên. Buổi lễ như một lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, về lòng biết ơn chân thành đối với những con người nhân hậu đã xem sự hiến dâng thầm lặng của mình là hạnh phúc, là sự tiếp nối cho sự sống và tri thức y học.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế khẳng định nghĩa cử hiến thân cho khoa học là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo đội ngũ thầy thuốc có tay nghề và y đức. Nhà trường luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy truyền thống biết ơn đối với những cống hiến thầm lặng và cao quý ấy.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tri ân nghĩa cử cao đẹp và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã hiến thân xác cho khoa học.

Buổi lễ diễn ra với hoạt cảnh tri ân, nghi thức đọc văn điếu, múa dâng hương và nghi lễ tưởng niệm trong không khí trang nghiêm, lắng đọng. Trong niềm xúc động và thành kính, các đại biểu di chuyển đến phòng xác của Bộ môn Giải phẫu - Phẫu thuật thực hành để dâng hương, tưởng niệm những người đã hiến thân xác cho khoa học.

Không gian lễ hội được chuẩn bị công phu với 40 công trình tri ân, cùng 22.000 hạc giấy và hệ thống hoa đăng do sinh viên thực hiện trong suốt ba tuần. Mỗi cánh hạc là một lời cảm ơn thầm lặng. Mỗi ngọn đèn là một lời hứa: học tập nghiêm túc, sống tử tế, sống nhân ái… để xứng đáng với sự hi sinh ấy. Những công trình này không chỉ mở rộng quy mô tổ chức mà còn thể hiện tấm lòng tri ân và sự tiếp nối bền bỉ của truyền thống Macchabée.

Phút mặc niệm tưởng nhớ những người hiến thân xác cho y học.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy và GS.TS. Cao Ngọc Thành bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đến với “người thầy thầm lặng” hiến thân xác cho khoa học.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại phòng xác của Bộ môn Giải phẫu - Phẫu thuật thực hành.

“Lễ hội Macchabée” năm 2026 khép lại trong sự tĩnh lặng, nhưng dư âm của nó còn ở lại rất lâu trong lòng những người tham dự. Đây không chỉ là một buổi lễ tưởng niệm mà là nơi những câu chuyện về lòng nhân ái được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, những câu chuyện giúp những sinh viên khoác áo blouse trắng hiểu rằng nghề y bắt đầu từ sự biết ơn và kết thúc bằng việc phụng sự con người.

Khoảnh khắc lắng đọng, lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, nhân ái và sứ mệnh đến người thầy thuốc tương lai.

Tập thể thầy và trò Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người hiến thi hài cho khoa học và gửi lời tri ân chân thành đến gia đình của họ; đồng thời hun đúc truyền thống nhân văn, tri thức và nhân ái trong mỗi sinh viên - người sẽ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và mang sứ mệnh thiêng liêng chăm sóc sức khỏe nhân dân.