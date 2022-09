Tin đồn hôn nhân trục trặc còn chưa hết, Hari Won vẫn đối mặt với sức khỏe bất ổn

SVVN - Đã vài tháng nay, Hari Won có sức khỏe không tốt và tới tận lúc này, cô vẫn có dấu hiệu chưa khỏe lại hoàn toàn. Trong khi đó, những tin đồn bủa vây quanh cuộc hôn nhân của Hari Won và Trấn Thành vẫn bùng nổ.

Nếu ghé thăm trang cá nhân của Hari Won thời gian qua, bạn sẽ thấy cô thường xuyên than thở về sức khỏe có vấn đề. Nữ ca sĩ đã tiết lộ cô bị liệt nửa cơ mặt bên trái, do dây thần kinh yếu quá nên không thể nâng cơ mặt lên khiến gương mặt của Hari Won bị mất cân đối. Nguyên nhân được cho là do căng thẳng hoặc thiếu ngủ. Tình trạng này khiến Hari Won rất buồn trong khi lịch làm việc thì không thể trì hoãn, cô vẫn phải lên hình với khuôn mặt không đồng đều.

Mới đây, Hari Won lại chia sẻ bức ảnh đang truyền nước biển kèm theo chú thích “Kiểm tra hết” như muốn nói cô đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Bà xã Trấn Thành lộ cánh tay gầy guộc và dựa vào dòng chữ của chiếc vòng tay mà Hari Won đang đeo, cư dân mạng đoán rằng cô đã bay sang Hàn Quốc để kiểm tra sức khỏe.

Rất nhiều khán giả để lại lời nhắn chúc nữ ca sĩ sớm điều trị khỏi bệnh và mau bình phục. Trước đây, Hari Won từng bị ung thư tử cung, đã phẫu thuật hai lần nhưng vẫn có nguy cơ tái mắc. Chính vì thế mà sức khỏe Hari Won không ổn định.

Thêm vào đó, thời gian gần đây Hari Won và Trấn Thành còn vướng tin đồn trục trặc hôn nhân. Cho dù Trấn Thành đã đăng ảnh chụp chung để chứng tỏ hai người vẫn hạnh phúc thì cư dân mạng vẫn để ý chuyện Hari Won không đeo nhẫn cưới. Bản thân nữ ca sĩ cũng đã lâu không chia sẻ ảnh chụp cùng Trấn Thành, tuy vẫn nói chuyện với chồng trên trang cá nhân. Những chi tiết này khiến tin đồn xoay quanh cặp vợ chồng nổi tiếng chưa thể hạ nhiệt.