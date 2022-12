Toàn cảnh buổi lễ "lạm phát" giải thưởng nhất showbiz năm 2022

Đúng với tinh thần là một lễ trao giải của châu Á, Ban Tổ chức mỗi năm lại lựa chọn một đất nước để tổ chức Asia Artist Awards (AAA). Và trong năm 2022 này, AAA đặt chân đến Nagoya, Nhật Bản.

Đặc sản của AAA là sẽ tổ chức trao giải kết hợp cho hai lĩnh vực nghệ thuật, diễn xuất và âm nhạc. Cũng vì lẽ đó mà số lượng giải thưởng mỗi năm của buổi lễ này thường nhiều gấp đôi, hay thậm chí là gấp ba lần một buổi lễ trao giải thông thường khác. Năm nay, AAA đã trao giải ở tổng cộng 37 hạng mục.

Danh sách giải thưởng được trao tại AAA (2022):

Daesang – Actor of the Year: 2PM Lee Junho

Daesang – Singer of the Year: SEVENTEEN

Daesang – Song of the Year: IVE (“LOVE DIVE”)

Daesang – Album of the Year: Stray Kids

Daesang – Performance of the Year: NewJeans

Daesang – Stage of the Year: Lim Young Woong

Best Artist (Singer): ITZY, THE BOYZ, THE RAMPAGE từ EXILE TRIBE

Best Artist (Actor): Han So Hee, Park Min Young, Seo In Guk

Best Actor: Kim Sejeong, SNSD Kwon Yuri, Lee Jae Wook, U-KISS Lee Jun Young

Best Musician: Choi Ye Na, LE SSERAFIM, TREASURE, NiziU, Peck Palitchoke

Best Acting Performance: WJSN Bona, Super Junior Choi Siwon, Hwang Minhyun, Kim Young Dae

Fabulous Award: Lim Young Woong, SEVENTEEN

Scene-Stealer Award: Ryu Kyung Soo

Best Choice (Singer): KARD, Kep1er, PENTAGON, Stray Kids, WJSN CHOCOME

Best Choice (Actor): Kim Seon Ho

Best New Artist (Singer): IVE, LE SSERAFIM, NewJeans

Best New Actor: Kang Daniel, Seo Bum June

Asia Celebrity (Singer): ITZY, BE:FIRST, Lyodra

Asia Celebrity (Actor): Kim Seon Ho, Girls’ Generation Kwon Yuri, Billkin, PP Krit

Emotive Award (Singer): CRAVITY, NMIXX

Emotive Award (Actor): Na In Woo

Hot Trend (Singer): IVE, Lim Young Woong, SEVENTEEN, NiziU

Hot Trend (Actor): 2PM Lee Junho, Park Min Young

AAA Icon (Singer): AleXa, VERIVERY

AAA Icon (Actor): Im Jae Hyuk

IdolPlus Popularity Award (Singer): BTS

IdolPlus Popularity Award (Actor): Kim Seon Ho

DCM Popularity Award (Singer): BLACKPINK, Lim Young Woong

DCM Popularity Award (Actor): Kim Sejeong, Kim Seon Ho

New Wave Award (Singer): Kep1er, NMIXX, TEMPEST

New Wave Award (Actor): Super Junior Choi Siwon, Hwang Minhyun

Best Achievement: Girls’ Generation Kwon Yuri

AAA Potential (Singer): Billlie, KINGDOM, LIGHTSUM, TFN

AAA Potential (Actor): Kang Daniel

AAA Focus (Singer): ATBO, Lapillus, TRENDZ

AAA Focus (Actor): THE BOYZ Ju Haknyeon

Best Producer: Seo Hyun Joo