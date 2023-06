TP. HCM: Ra mắt Đội hình xung kích, phản ứng nhanh về an ninh trật tự

SVVN - Đoàn Thanh niên Công an TP. HCM phối hợp Đoàn Tổng Công ty Samco, Công ty TNHH MTV Bến xe miền Đông ra mắt Đội hình xung kích, phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại Bến xe miền Đông – nơi cửa ngõ đón nhận và xuất bến các tuyến xe liên tỉnh với khu vực Tây Nguyên.

Tiếp nối thành công từ mô hình được thành lập tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), Đoàn Thanh niên Công an TP. HCM tiếp tục triển khai lớp huấn luyện cho đội hình thành lập mới tại Bến xe miền Đông, gồm các đoàn viên, thanh niên, cán bộ, nhân viên các phòng chức năng và lực lượng bảo vệ bến xe.

Trong đó, lớp chú trọng huấn luyện kỹ năng tuần tra ban đêm, kỹ năng tự vệ chính đáng, nhận diện đối tượng khả nghi, móc túi, lừa đảo, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng trinh sát và hiệp đồng tác chiến với lực lượng công an cơ sở.

Trong buổi ra mắt đội hình, Đoàn Thanh niên các đơn vị Công an TP. HCM, Tổng Công ty Samco và quận Bình Thạnh đã ký kết thực hiện công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức an ninh trật tự cho thanh niên địa bàn dân cư, phối hợp tuần tra, kiểm soát, phát triển mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Chiến sĩ tình nguyện "Hành quân Xanh" TP. Thủ Đức (TP. HCM) ra quân hoạt động cao điểm phòng, chống tội phạm, triển khai mô hình tuần tra, tự quản, đảm bảo an toàn xã hội và an toàn giao thông trong giai đoạn diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023. Hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, hội viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện "Hành quân Xanh" trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Thủ Đức.