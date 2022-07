Trần Nguyễn Trâm Anh: 'Đừng bao giờ ngừng đam mê, ngừng sáng tạo. Just do it!'

SVVN - Bước ra từ cuộc thi So You Think You Can Dance 2015, Trần Nguyễn Trâm Anh vẫn quyết tâm theo đuổi nghệ thuật và không ngừng thử thách bản thân ở nhiều vai trò mới. Theo học Mỹ thuật Đa phương tiện tại Arena Multimedia là lựa chọn giúp cô nàng ngày càng hoàn thiện bản thân trên con đường sự nghiệp.

Trần Nguyễn Trâm Anh - Cô vũ công đa tài Sở hữu thành tích Top 4 cuộc thi So You Think You Can Dance 2015, Trần Nguyễn Trâm Anh không phải cái tên xa lạ với cộng đồng yêu thích sáng tạo nghệ thuật Việt Nam. Được biết, cô gái trẻ đã và đang đảm nhận nhiều vị trí công việc như Assistant Director Freelancer, diễn viên kiêm biên đạo múa cho các công ty, trường học, chương trình truyền hình, giảng viên lớp năng khiếu trường Trung cấp múa TP.HCM. Chia sẻ về câu chuyện bén duyên với Arena Multimedia, Trâm Anh cho biết: "Gia đình mong muốn mình học tập tại ngôi trường nào đó và có bằng cấp rõ ràng. Tuy nhiên, mình từng trải nghiệm môi trường Đại học và cảm thấy bản thân không phù hợp. Sau đấy, vì niềm yêu thích dành cho Thiết kế, mình đã tự tìm hiểu và lựa chọn theo học tại Arena Multimedia." Dành tình yêu to lớn cho công việc sáng tạo, Trâm Anh có cơ hội tiếp cận và bị thu hút đặc biệt bởi Animation. Vì thế, cô nàng sớm biết rõ bản thân sẽ theo đuổi chuyên ngành làm phim ngay từ những ngày đầu ghi danh vào Arena Multimedia. Khoảng thời gian đồng hành cùng Arena đã giúp Trâm Anh ngày càng hoàn thiện về cả kiến thức lẫn kỹ năng, để tự tin chinh phục những nấc thang mới trên con đường sự nghiệp. Gia tăng trải nghiệm cùng Arena Multimedia Xuất phát điểm từ Dancer, việc theo học tại Arena Multimedia đã hỗ trợ Trâm Anh tăng cường tư duy nghệ thuật, góp phần phát triển công việc giảng dạy và biên đạo múa. "Mình hiện là Founder của một Dance Studio, việc học Mỹ thuật đa phương tiện giúp mình có thể kết hợp được nghệ thuật và đại chúng một cách hữu ích, gần gũi hơn. Đồng thời, bản thân đã có thể tự sản xuất các sản phẩm truyền thông cho studio, từ thiết kế poster đến dựng phim, quay phim." - Đôi lời tâm sự của Trâm Anh. Đặc biệt, Arena Multimedia còn tạo điều kiện tối đa giúp mỗi học viên tự do sáng tạo, thể hiện tài năng thông qua hàng loạt hoạt động ngoại khóa. Đây cũng chính là một trong những yếu tố khiến Trâm Anh ấn tượng đối với Arena: "Môi trường học tập tại đây vô cùng năng động với nhiều hoạt động giúp kích thích trí sáng tạo của mỗi cá nhân. Đồng thời, sự kết nối giữa Arena Multimedia và nhiều công ty, studio lớn đã tạo thêm cơ hội việc làm, những sự kiện chuyên ngành, giúp các bạn vừa học vừa chơi, thoải mái sáng tạo với đam mê của bản thân." Chính những giây phút vui tươi như thế không chỉ tạo điều kiện giúp học viên gia tăng trải nghiệm, tăng cường kỹ năng giao tiếp mà còn làm vơi nhẹ phần nào áp lực sau những giờ "căng não" cùng khối lượng đồ án khá lớn của mỗi học kỳ. "Nếu không phải bây giờ thì biết đến bao giờ?" Xuyên suốt hành trình theo đuổi đam mê, Trâm Anh chứng tỏ bản thân là cô gái đầy bản lĩnh và kiên định với ước mơ. Hiện tại, cô nàng không ngừng mở rộng vai trò của bản thân khi đảm nhận vị trí thực tập sinh tại Zodiac II - một trong những studio hàng đầu trong lĩnh vực 3D Animation. Tiết lộ về các dự định tương lai, Trâm Anh khẳng định: "Cho đến cuối cùng, chắc chắn mình vẫn theo đuổi nghệ thuật. [...] Trong tương lai, mình vẫn còn khá nhiều kế hoạch về việc phát triển nhảy múa, cũng như tích hợp kiến thức Mỹ thuật, Thiết kế mà bản thân đã học tập tại Arena Multimedia nhằm phát triển nghệ thuật hơn nữa." Chia sẻ về chặng đường đã qua của bản thân, Trâm Anh cũng không quên gửi lời động viên đầy cảm hứng đến các bạn trẻ đã và đang ấp ủ tình giấc mơ chinh phục lĩnh vực sáng tạo - nghệ thuật: "Hãy mạnh dạn thử và can đảm theo đuổi những gì bản thân yêu thích. Nếu không bây giờ thì biết đến bao giờ? Hãy ghi nhớ rằng chúng ta luôn luôn cần học tập và cập nhật kiến thức không ngừng để phục vụ cho đam mê và sáng tạo. Đồng thời, hãy lựa chọn môi trường phù hợp và cho bản thân cơ hội trải nghiệm. Đừng bao giờ ngừng đam mê, ngừng sáng tạo. Just do it."