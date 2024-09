Triệu trái tim người trẻ cùng chung nhịp đập trong ngày Quốc khánh 2/9

SVVN - 79 năm trước, tại “Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình”, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong không khí chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, hàng triệu bạn trẻ Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào về quê hương, đất nước; biết ơn thế hệ ông cha đi trước, từ đó, ý thức rõ về trách nhiệm của mình trong sự nghiệp đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Dưới sự chứng kiến của hàng trăm nghìn đồng bào Việt Nam, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện lịch sử trọng đại này đã mở ra một trang sử mới cho dân tộc ta.

Trong bộ quần áo kaki giản dị, phong thái trang nghiêm, Bác Hồ trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”

Ngày Quốc khánh là mốc son chói lọi của dân tộc. Đây là dịp để mọi người trên đất nước Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ ghi nhớ công lao to lớn của thế hệ ông cha đã anh dũng chiến đấu cho Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc. Trong thời khắc Tết độc lập, trái tim của người trẻ đều chung nhịp đập của niềm kiêu hãnh, sự tự hào và lòng biết ơn vô hạn.

Hoàng Thúy Nga (sinh năm 2005, đến từ Nghệ An) bày tỏ niềm vui khi được hòa chung không khí ngày Quốc khánh của cả dân tộc. Những năm trước, khi còn ở quê, Nga thường chào đón ngày 2/9 bằng cách xem thời sự, đọc báo để nắm bắt được những hoạt động kỷ niệm sôi nổi đang diễn ra trên cả nước.

Tuy nhiên, năm nay, Nga đón Tết độc lập tại Hà Nội. “Mình chọn ‘vi vu’ tại những địa điểm nổi tiếng, ngắm nhìn phố phường và chụp ảnh để lưu giữ khung cảnh đất nước hôm nay. Đây là dịp mình cảm nhận sâu vẻ đẹp quê hương, ngắm nhìn sự thay đổi của Việt Nam từ cột mốc chói lọi 2/9/1945 cho đến nay.”, cô chia sẻ.

Lê Thị Phương Chi (sinh năm 2001, đến từ Hà Nội) cảm nhận được tình yêu nước trong mình “trỗi dậy” một cách mãnh liệt. Cô thấy hạnh phúc khi được nhìn ngắm các con phố, mỗi ngôi nhà đều treo lá cờ Tổ quốc hưởng ứng ngày 2/9.

Chi nói thêm: “Đây không phải là một ngày nghỉ bình thường. Mình tự hào vô cùng khi tất cả người dân trên khắp mọi miền đất nước cùng chung tinh thần, làm cho không khí ngày Quốc khánh đặc biệt hơn bao giờ hết. Đây là dịp để mình ngồi lại, suy ngẫm về những tháng ngày hào hùng của dân tộc, hiểu rõ hơn về cột mốc ngày 2/9. Từ đó, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước.”

Chị Vũ Thị Hồng (sinh năm 1982, đến từ Hà Nội) cảm nhận được không khí Quốc khánh ngày nay rất khác so với thời cô còn bé. Hồi đấy, do điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình chị không tổ chức liên hoan kỷ niệm hay đi chơi ở các địa điểm. Tuy nhiên, hiện tại, chị có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động khác nhau, lắng nghe báo đài để thấy cách giới trẻ hưởng ứng ngày Quốc khánh thật “độc lạ”. Chị Hồng nhận rõ được không khí Tết độc lập rạo rực hơn, đầy ắp niềm vui hơn thời còn bé.

Trước đó, để hưởng ứng ngày 2/9, không ít các bạn trẻ đã thực hiện trào lưu vẽ cờ Tổ quốc lên mái nhà, thậm chí bắt “trend” bằng cách vẽ lên nón, hay trên tường nhà, cánh cửa… Hành động này là cách độc đáo để thế hệ trẻ bày tỏ lòng yêu nước cũng như ghi nhớ công lao to lớn của thế hệ đi trước.

Ngoài ra, vào dịp 2/9, nhiều bạn trẻ hồ hởi đi xem Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trang nghiêm chào cờ trước Lăng Bác. Dù có nhiều cách thể hiện tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc nhưng về bản chất đều chung nhịp đập của trái tim người con đất Việt.

Thế hệ trẻ ngày nay may mắn được sống trong độc lập, được hưởng hòa bình, hạnh phúc. Vì vậy, mỗi người đều phải ghi nhớ công ơn, “uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân, phấn đấu để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một tốt đẹp hơn.