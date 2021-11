Trung uý Hoàng phim 'Phố Trong Làng' từng là thủ khoa trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

SVVN - Lưu Duy Khánh (sinh năm 1997) đã may mắn bén duyên với nghiệp diễn trong nhiều bộ phim truyền hình, đặc biệt là bộ phim mới nổi trong thời gian gần đây là phim “Phố Trong Làng” và “Mặt nạ gương”.

Lưu Duy Khánh là cựu sinh viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Diễn viên kịch - điện ảnh truyền hình. Chàng trai trẻ đã nỗ lực để trở thành thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của khóa 35, điều này vừa là vinh dự vừa là động lực để Lưu Duy Khánh không ngừng cố gắng hết mình với công việc.

Hiện nay, Duy Khánh đang là diễn viên tự do. Anh luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để được tham gia diễn xuất và học hỏi những kinh nghiệm thực tế từ những diễn viên đi trước dù là những vai diễn nhỏ nhất trong các bộ phim truyền hình.

Chia sẻ về quan điểm làm nghề của mình, Duy Khánh luôn cho rằng mỗi người diễn viên cần có đam mê thực sự với nghề để có thể gắn bó và cháy hết mình với từng vai diễn. Anh luôn ghi nhớ lời dạy bảo của thầy cô về cách làm nghề, đặc biệt là thầy chủ nhiệm - cố NSND Hoàng Dũng, người đã tiếp thêm lửa nhiệt huyết cho anh từ khi mới bắt đầu bước chân vào trường. Thầy cũng là người tạo cơ hội để Duy Khánh có thể cọ xát, bắt đầu từ những vai diễn nhỏ nhất trong từng thước phim.

Đối với Duy Khánh, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quá trình học tập và làm việc chính là những lần trả bài cho thầy nhưng kết quả không được như sự kỳ vọng của mình. Điều này vừa khiến Khánh thất vọng về chính mình nhưng cũng là động lực giúp chàng sinh viên trẻ ngày nào không ngừng cố gắng, học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt vai diễn, đối mặt được với áp lực.

Chính vì những lý do này cũng khiến Duy Khánh cho rằng để có thể gắn bó với nghề diễn thì bản thân mỗi người cũng phải có đam mê rất nhiều. Anh chia sẻ rằng: “Khi chúng ta có được đam mê thực sự thì mới sẵn sàng cố gắng, nỗ lực hết mình với nghề. Nếu chỉ thích diễn, vậy thì thích chỉ là thích thôi, thích có thể để đó và không cần cố gắng, nhưng đam mê sẽ tạo nên động lực rất lớn để con người dám làm, dám hy sinh và có thể diễn được tròn vai”.

Duy Khánh cũng chia sẻ thêm rằng khi mới tốt nghiệp, anh cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bởi đó là thời điểm dịch Covid đang diễn biến hết sức phức tạp, gần như không thể đi quay và làm nghề được. Bản thân anh đã phải đi chạy ship để duy trì ổn định cuộc sống. Khi có thời gian rảnh, Khánh cố gắng học hỏi thêm nhiều kiến thức hữu ích phục vụ cho công việc diễn viên.

Cho đến hiện nay, Duy Khánh đã tham gia khá nhiều dự án phim truyền hình thu hút được lượng lớn khán giả như Người phán xử, Hoa hồng trên ngực trái, Lựa chọn số phận, Hướng dương ngược nắng, Trở về giữa yêu thương…

Gần đây Duy Khánh tiếp tục tham gia vào hai dự án phim đang phát sóng trên truyền hình và nhận được sự quan tâm lớn của khán giả là Mặt nạ gương và Phố trong làng với vai công an xã Hoàng.

Chia sẻ về hai dự án phim mới, Duy Khánh cho rằng đây là những dự án phim rất đặc biệt vì được vào vai là công an với nhiệm vụ đặc biệt, bảo vệ bình an của nhân dân. Đây là một ngành nghề đặc thù nên Duy Khánh đã phải tự học hỏi rất nhiều về tác phong đi lại, cách nói năng của các chiến sĩ công an để có thể lột tả được tốt nhất những đặc điểm của nhân vật.

Mặc dù trong quá trình tham gia hai dự án này, bản thân Duy Khánh cũng có đôi lúc lúng túng, nhưng may mắn là tất cả mọi người trong đoàn phim đều hỗ trợ và động viên để Khánh có thể hoàn thành được tốt nhất trong những cảnh quay.

Đối với diễn viên 9X, dù bản thân may mắn được vào vai chính, vai phụ hay chỉ xuất hiện trong vài cảnh quay thì anh vẫn luôn cố gắng để thể hiện tốt nhất trạng thái cảm xúc cũng như đặc trưng nghề nghiệp của nhân vật, đó chính là tác phong nghề nghiệp mà anh luôn cố gắng duy trì. Với anh, mỗi vai diễn là một cơ hội để bản thân được va chạm, học hỏi và phát huy năng lực của mình, do đó anh luôn cố gắng rèn luyện để làm tốt nhất trong phạm vi mình có thể.