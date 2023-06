Trường đại học đưa giảng viên đi thanh tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT

SVVN - Sáng 26/6, giảng viên nhiều trường đại học tại TP. HCM đã lên đường đến các tỉnh, thành phố để làm nhiệm vụ thanh tra công tác coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, sáng sớm nay, đoàn công tác trường ĐH Nguyễn Tất Thành, do TS Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng nhà trường - dẫn đầu, đã ra quân để thực hiện công tác thanh tra công tác coi thi tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Theo sự phân công, điều động của Bộ GD - ĐT, đoàn công tác trường ĐH Nguyễn Tất Thành gồm 34 thành viên, sẽ làm nhiệm vụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với 12 điểm thi. Trước đó, nhà trường đã phân công cán bộ liên hệ với các đơn vị liên quan tại hội đồng thi, điểm thi.

Đồng thời, trường đã thực hiện tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho 34 cán bộ, giảng viên. Thông qua buổi tập huấn, các cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nắm vững hơn về quy chế, nâng cao năng lực, nghiệp vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện kỳ thi quan trọng này. Kết thúc tập huấn, cán bộ, giảng viên tham gia sẽ thực hiện bài kiểm tra về nghiệp vụ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023, từ đó chọn lựa danh sách 34 cán bộ thanh tra.

Tương tự, 55 cán bộ, giảng viên của trường ĐH Luật TP. HCM đã xuất phát đến tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác thanh tra coi thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 từ ngày 27/6 đến 30/6.

TS Lê Trường Sơn - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nên ngay từ khi có quyết định phân công của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT, nhà trường đã ban hành quyết định về việc cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, lịch trình và danh sách phân chia cán bộ theo các điểm thi tại Khánh Hòa.

Để chuẩn bị kỹ cho các cán bộ, giảng viên tham gia làm nhiệm vụ, trường đã thành lập tổ công tác khảo sát về địa điểm ăn ở của từng điểm thi có cán bộ, giảng viên của trường làm nhiệm vụ. Đồng thời, mời đại diện của Thanh tra Bộ GD - ĐT tập huấn về công tác kiểm tra coi thi, tất cả các cán bộ, giảng viên phải làm bài thu hoạch sau tập huấn và có kết quả đạt mới được tham gia làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, để chủ động dự phòng nguồn cán bộ, phòng các trường hợp phát sinh, trường cũng có danh sách nhân sự dự phòng cho đoàn kiểm tra gồm 18 giảng viên, chuyên viên. Trường còn bố trí 4 ô tô để đưa các cán bộ, giảng viên đến từng điểm ở.

Cũng trong ngày 26/6, các giảng viên trường ĐH Công nghệ TP. HCM (HUTECH) và trường ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM (UEF) cũng chính thức lên đường làm nhiệm vụ thanh tra công tác coi thi tại tỉnh Đồng Tháp.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay, Bộ GD - ĐT huy động gần 8.000 cán bộ, viên chức các cơ sở giáo dục đại học để tổ chức 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi và chấm thi tại 63 sở GD - ĐT, tăng gần 1.000 giảng viên so với năm 2022.

Theo quy định của Bộ GD - ĐT, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó tập trung vào các nội dung như: phương án xử lý tình huống bất thường; bảo đảm an ninh, an toàn tại điểm thi; việc bố trí, sử dụng thiết bị, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn khu vực coi thi.

Ngoài ra, giảng viên các trường đại học còn thanh tra, kiểm tra phòng làm việc của điểm thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, các phòng thi, các phòng phục vụ thi, phòng chờ, các phòng không phục vụ thi; cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ thi tại điểm thi.

Đồng thời, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy trình tổ chức coi thi của trưởng ban coi thi, trưởng điểm thi, những người tham gia công tác coi thi và phục vụ thi cũng như việc bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi, vận chuyển và bàn giao bài thi...