Đề Toán THPT 2026 không đánh đố ở nhóm câu cơ bản, Xác suất tiếp tục là ‘điểm chặn’ của điểm tuyệt đối

SVO - Theo đánh giá của những học sinh đạt thành tích cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, đề Toán năm nay bám sát định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới, giảm đáng kể tính đánh đố so với năm trước. Phần lớn thí sinh có thể tiếp cận nhóm điểm khá, trong khi khả năng phân loại tập trung ở các câu hỏi Tổ hợp, Xác suất và một số ý vận dụng cuối bài.

Sau khi theo dõi đề thi Toán THPT 2026, Trần Đoàn Việt (sinh viên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội, được vinh danh trong chương trình "Nâng bước thủ khoa 2025") cho rằng, đề thi năm nay tạo cảm giác quen thuộc hơn đối với học sinh, bởi đây là năm thứ hai áp dụng cấu trúc mới.

Ninh Đức Nam (thủ khoa đầu vào của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) đánh giá đề thi vẫn giữ nguyên khung cấu trúc nhưng cách đặt vấn đề và mức độ khó đã được điều chỉnh hợp lý hơn so với năm 2025.

Đề bám sát chương trình mới, ngưỡng 1 - 8 điểm dễ tiếp cận hơn

Theo Đoàn Việt, đề thi năm nay phù hợp với mặt bằng chung của thí sinh và bám rất sát định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới.

“Đây đã là năm thứ hai thi theo cấu trúc mới nên đề tạo cảm giác quen thuộc hơn. Các bạn học sinh cũng đỡ bỡ ngỡ hơn rất nhiều so với lứa đầu tiên. Mình thấy, đề năm nay nhìn chung dễ hơn năm ngoái, đặc biệt ở nhóm câu hỏi cơ bản và trung bình”, Đoàn Việt chia sẻ.

Nam sinh cho biết, khoảng 12 câu đầu tiên không quá khó, học sinh nắm chắc kiến thức nền tảng hoàn toàn có thể giải quyết được. Theo Việt, mức độ phân hóa ở ngưỡng từ 1 đến 8 điểm cũng nhẹ nhàng hơn năm trước, giúp nhiều thí sinh có cơ hội đạt mức điểm khá.

“Phần Đúng/Sai năm nay cũng dễ thở hơn. Nếu năm ngoái, nhiều bạn gặp khó khăn từ khá sớm thì năm nay, các câu hỏi rõ ràng hơn và giảm cảm giác đánh đố. Đề vẫn có tính phân loại nhưng không tạo áp lực quá lớn ở những câu đầu”, Việt chia sẻ.

Trần Đoàn Việt (sinh viên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội) trúng tuyển theo diện xét tuyển tài năng và được vinh danh trong chương trình "Nâng bước thủ khoa 2025" của Báo Tiền Phong.

Ninh Đức Nam cũng cho rằng, cấu trúc đề không có nhiều thay đổi nhưng mức độ khó đã được điều chỉnh theo hướng hợp lý hơn.

“Mình thấy, những vấn đề thực tế được đưa vào đề năm nay hay hơn so với năm ngoái. Đề nhìn chung dễ tiếp cận hơn, tuy nhiên, vẫn có khá nhiều chỗ ‘gài’ khiến thí sinh dễ mất điểm nếu chủ quan”, Nam nói.

Tổ hợp và Xác suất tiếp tục là ‘điểm chặn’ của điểm 10

Dù đánh giá đề thi dễ hơn năm trước, cả hai đều cho rằng, khả năng phân loại vẫn được duy trì ở nhóm thí sinh có mục tiêu đạt điểm rất cao.

Theo Đoàn Việt, phần lớn câu hỏi trong đề chỉ cần nắm vững lý thuyết là có thể xử lý được. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa mức điểm 9 và điểm 10 lại nằm ở một số câu hỏi yêu cầu tư duy sâu hơn.

"Mức độ phân hóa ở ngưỡng 8 điểm, năm nay, vẫn được giữ tương đối ổn định so với năm ngoái. Tuy nhiên, đề đã bớt đi sự đánh đố và có phần "dễ thở" hơn ở các câu hỏi chặn điểm 10. Hai câu Tổ hợp và Xác suất ở phần trả lời ngắn, cùng một vài ý cuối trong phần Đúng/Sai mới là những vị trí thực sự có thể làm khó thí sinh", Việt phân tích.

Ninh Đức Nam, thủ khoa đầu vào năm 2025 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, là một trong những gương mặt được vinh danh trong chương trình "Nâng bước thủ khoa 2025" của Báo Tiền Phong.

Nam cũng cho rằng, hai câu Xác suất là khu vực tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa các nhóm thí sinh.

“Đề năm nay hay ở chỗ, có nhiều câu "gài" dễ mất điểm. Tuy nhiên, nếu xét về khả năng phân loại học sinh thật sự xuất sắc thì mình nghĩ, những câu Xác suất chặn điểm 10 vẫn chưa quá khó. Nếu làm bài cẩn thận thì hoàn toàn có thể đạt điểm tuyệt đối”, Nam chia sẻ.

Đề thi tiếp tục đề cao tư duy thay vì học thuộc

Đoàn Việt cho rằng, đề Toán những năm gần đây đang phát đi tín hiệu rõ ràng về việc thay đổi cách học.

“Để đạt điểm cao với cấu trúc đề này, thí sinh bắt buộc phải nắm thật chắc kiến thức nền tảng. Lối học thuộc công thức máy móc giờ không còn hiệu quả nữa. Người học phải hướng đến việc hiểu sâu bản chất và có tư duy khoa học”, Việt nói.

Theo nam sinh, các bài toán vận dụng gắn với thực tế vẫn được duy trì trong đề thi năm nay. Điều đó cho thấy, mục tiêu của đề không chỉ dừng ở việc kiểm tra khả năng tính toán mà còn đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào các tình huống cụ thể.

Không còn đất cho học mẹo

Từ những gì thể hiện trong đề thi năm nay, cả hai đều cho rằng, học sinh cần thay đổi cách tiếp cận môn Toán theo hướng hiểu bản chất thay vì học mẹo hoặc ghi nhớ công thức một cách máy móc.

Theo Đoàn Việt, việc xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Khi hiểu rõ bản chất vấn đề, học sinh sẽ dễ dàng thích ứng với những dạng bài mới hoặc những tình huống thực tế xuất hiện trong đề.

Trong khi đó, Nam cho rằng, xu hướng sử dụng các câu hỏi Xác suất để phân loại thí sinh nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục trong những năm tới. Vì vậy, học sinh cần đầu tư nhiều hơn cho các chuyên đề này, đồng thời rèn luyện sự cẩn thận trong quá trình làm bài.