'Mỹ nam Hoa ngữ' Đàn Kiện Thứ 'rũ bỏ' hình ảnh ca sĩ thần tượng, từng bước khẳng định vị thế diễn viên thực lực

SVO - Không sở hữu số lượng tác phẩm đồ sộ như nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, Đàn Kiện Thứ vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ khả năng lựa chọn vai diễn đa dạng, đặc biệt là những màn kết hợp ăn ý với các bạn diễn nữ qua nhiều thể loại khác nhau.

Từ cổ trang, ngôn tình hiện đại đến phim giả tưởng, mỗi dự án của "nam thần" Hoa ngữ này đều cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất cũng như khả năng tạo nên những cặp đôi được khán giả yêu thích.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Đàn Kiện Thứ đến từ bộ phim cổ trang đình đám Trường Tương Tư. Trong phim, anh vào vai Tương Liễu, đại yêu chín đầu mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại dành tình yêu sâu đậm cho Tiểu Yêu do Dương Tử thể hiện. Cặp đôi Đàn Kiện Thứ và Dương Tử chinh phục khán giả bởi độ ăn ý trong diễn xuất.

Đàn Kiện Thứ tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa khi chuyển sang dòng phim hiện đại với Rất nhớ rất nhớ anh, vào cuối năm 2023. Trong phim, anh vào vai Mạc Thanh Thành, là bác sĩ và nghệ sĩ lồng tiếng nổi tiếng trên mạng. Nhiều khán giả nhận xét "phản ứng hóa học" giữa Đàn Kiện Thứ và Châu Dã trong phim này khắc họa quá trình hai nhân vật dần thấu hiểu, tạo nên cảm giác chân thực và dễ đồng cảm.

Tiếp nối thành công đó, Đàn Kiện Thứ tiếp tục trở lại với bộ phim giả tưởng lãng mạn Chiếc vòng kỳ ảo hiện phát sóng trên THVL1 ở Việt Nam. Lần này, anh đóng cặp cùng Lý Lan Địch. Trong phim, anh hóa thân thành Đường Kỳ, là tiến sĩ khoa học lạnh lùng, lý trí nhưng tình cảm. Đây được xem là một trong những vai diễn đánh dấu sự trưởng thành của nam diễn viên khi tập trung nhiều hơn vào chiều sâu tâm lý nhân vật.

Điểm đặc biệt của bộ phim nằm ở việc nhân vật nữ chính liên tục thay đổi diện mạo thông qua một thiết bị công nghệ kỳ ảo. Điều đó buộc Đàn Kiện Thứ phải xây dựng mối quan hệ cảm xúc với nhiều phiên bản khác nhau của cùng một nhân vật.

Chính sự đồng điệu trong diễn xuất đã giúp Đàn Kiện Thứ và Lý Lan Địch tạo nên một trong những cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2025. Giới chuyên môn nhận định thế mạnh lớn nhất của Đàn Kiện Thứ không nằm ở ngoại hình hay độ nổi tiếng, mà ở khả năng hóa thân đa dạng và thuyết phục qua từng vai diễn.

Mới đây, Chiếc vòng kỳ ảo đã góp mặt trong danh sách các tác phẩm tham gia xét giải tại Giải thưởng Nghệ thuật Truyền hình Kim Ưng Trung Quốc lần thứ 33. Thành tích này không chỉ phản ánh sức hút của bộ phim, mà còn được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp của Đàn Kiện Thứ.