Loạt phim Việt nào sẽ đổ bộ 'Liên hoan phim Cannes 2026'?

SVO - Theo trang tin uy tín của Mỹ 'Deadline', đại diện từ Việt Nam là Bluebells studios giới thiệu ba dự án điện ảnh quy mô lớn, hướng tới thành công thương mại trong nước, đồng thời mở rộng tiềm năng phát hành quốc tế.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang ngày càng hiện diện mạnh mẽ trên bản đồ khu vực và thế giới, các dự án phim Việt 2027 được giới thiệu tại Cannes tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển các dự án điện ảnh quy mô lớn, giàu giá trị thương mại, đạt tiêu chuẩn điện ảnh quốc tế và đủ sức cạnh tranh toàn cầu.

Dự kiến ra mắt vào mùa phim Tết nguyên đán 2027, Loạn thế (Extraordinary kingdom) do đạo diễn Dương Minh Chiến thực hiện, lấy cảm hứng từ thời kỳ Loạn 12 sứ quân - giai đoạn đầy biến động của lịch sử Việt Nam. Bộ phim là hành trình phiêu lưu hành động pha hài hước xoay quanh một nhóm nhân vật bất đắc dĩ bị cuốn vào cuộc chiến chống lại thế lực quân phiệt tàn bạo đang gieo rắc hỗn loạn khắp nơi.

Dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Dương Minh Chiến sau thành công thương mại của Truy tìm long diên hương, tiếp tục củng cố dấu ấn kể chuyện giải trí đậm tính điện ảnh của anh.

Khởi chiếu dịp lễ 30/4 năm sau, Vùng trời lửa (Final firestorm) đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Thanh Sơn với dòng phim hành động quy mô lớn. Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về Nguyễn Thành Trung - chiến sĩ đã thực hiện chuyến bay lịch sử ném bom Dinh Độc Lập vào tháng 4 năm 1975. Bộ phim tái hiện tinh thần quả cảm và ý chí phi thường trong những ngày cuối cùng của chiến tranh.

Dự án hướng tới việc tôn vinh một hành động lịch sử quả cảm, đồng thời mang đến trải nghiệm điện ảnh giàu cảm xúc, với các trường đoạn không chiến quy mô lớn, kết hợp cùng chiều sâu nhân văn. Lê Thanh Sơn được xem là một trong những đạo diễn thương mại hàng đầu Việt Nam và là một trong những nhà làm phim đầu tiên đạt cột mốc trăm tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Tiếp tục đẩy mạnh dòng phim kinh dị sau thành công chưa từng có của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Ma binh (Curse of the headless army) do đạo diễn Đinh Thái Thụy thực hiện, với phần cố vấn sáng tạo từ Đỗ Quốc Trung.

Ngoài ra, nhiều tác phẩm Việt Nam cũng được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes 2026 như: Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của Đỗ Quốc Trung, Heo năm móng của đạo diễn Lưu Thành Luân, Lên hương của nhà sản xuất Khương Ngọc và đạo diễn Tấn Hoàng Thông, Trại giam hạnh phúc của đạo diễn Trung Lùn, Sơn do Lâm Vissay đạo diễn, Người được chọn của hai đạo diễn Mai Thế Hiệp và Nguyễn Tôn Anh Quân, Trên con đường mới do Trần Bảo Sơn đạo diễn và đóng chính.