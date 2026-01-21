TS. Nguyễn Nam Anh: U23 Việt Nam là ‘không gian cảm xúc tập thể’ hiếm hoi trong đời sống hiện đại

SVO - Dù để thua trong trận bán kết hôm qua (20/1), nhưng màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam tại Giải U23 châu Á năm nay vẫn đem lại cho người hâm mộ Việt Nam nhiều cảm xúc tích cực. Trao đổi với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, chuyên gia tâm lý Nguyễn Nam Anh (Viện Đại học California tại Davis, Mỹ) cho rằng, bóng đá không đơn thuần là thể thao mà còn là liều "vitamin tinh thần" giúp củng cố niềm tin xã hội, miễn là người hâm mộ biết giữ sự cân bằng.

"Không gian cảm xúc tập thể"

Theo TS. Nguyễn Nam Anh, những trận cầu lớn của U23 Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối con người. Ông nhận định đây không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là một “không gian cảm xúc tập thể” hiếm hoi trong đời sống xã hội hiện đại.

“Khi hàng triệu người cùng hướng về một đội bóng, cùng hồi hộp, cùng vui mừng, tiếc nuối, họ tạm thời gác lại những khác biệt cá nhân để chia sẻ bản sắc chung. Về mặt tâm lý xã hội, điều này tạo ra cảm giác thuộc về cộng đồng, yếu tố rất quan trọng giúp con người củng cố niềm tin vào xã hội và vào nhau”, ông phân tích.

TS. Nguyễn Nam Anh, Viện Đại học California tại Davis, Mỹ.

Dưới lăng kính khoa học, chuyên gia cho rằng nhận định bóng đá là "liều vitamin tinh thần" có cơ sở rõ ràng. Các nghiên cứu tâm lý cho thấy, khi con người trải nghiệm cảm xúc tích cực mang tính tập thể như niềm vui chiến thắng hay niềm tự hào dân tộc, não bộ sẽ giải phóng dopamine và endorphin.

“Những chất này giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác lạc quan”, TS. Nam Anh nói. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Vitamin tinh thần chỉ có tác dụng khi được tiếp nhận ở liều lượng phù hợp, không nên biến thành sự phụ thuộc cảm xúc”.

Ranh giới giữa đam mê và cực đoan

Đề cập đến văn hóa cổ vũ, TS. Nam Anh cho rằng ranh giới giữa đam mê lành mạnh và cực đoan cảm xúc rất mong manh:

“Người hâm mộ cần ý thức rằng bóng đá là một phần của cuộc sống, không phải toàn bộ cuộc sống. Việc đặt quá nhiều giá trị cá nhân, danh dự hay cảm xúc lên một trận đấu dễ dẫn tới mất kiểm soát hành vi”, ông nhận định.

Ông khuyến nghị người xem nên giữ thái độ tỉnh táo, coi thắng – thua là điều tự nhiên của thể thao. Cần tuyệt đối tránh các hành vi cá cược, kích động, bạo lực, bởi giữ gìn sự cân bằng chính là cách tự bảo vệ sức khỏe tâm lý và thể hiện trách nhiệm công dân.

Bài học cho sinh viên và giới trẻ

Theo chuyên gia, bóng đá chính là một “lớp học tâm lý sống động” đối với sinh viên. Từ cách một đội bóng đứng dậy sau thất bại, cách cầu thủ hỗ trợ lẫn nhau trên sân, các bạn trẻ có thể học được bài học về sự kiên trì, khả năng chịu đựng áp lực.

Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.

Quan trọng hơn, theo TS. Nam Anh, bóng đá giúp người trẻ hiểu rằng thành công bền vững hiếm khi là nỗ lực của cá nhân đơn lẻ, mà là kết quả của sự phối hợp và tin tưởng lẫn nhau.

Nhắn nhủ tới sinh viên Việt Nam từ tinh thần thi đấu của U23, TS. Nguyễn Nam Anh cho rằng thông điệp lớn nhất nằm ở tinh thần không tự giới hạn bản thân.

“U23 Việt Nam không phải lúc nào cũng được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng họ cho thấy rằng kỷ luật, bền bỉ và niềm tin vào mục tiêu chung có thể giúp vượt qua những rào cản tưởng chừng rất lớn.